'프리 프로그램 변경' 차준환→'부담감 낮춰라' 신지아, '올림픽 리허설' 4대륙선수권 출전

[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 피겨 국가대표 선수들이 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 리허설 무대에 선다.
피겨 대표팀은 22일부터 25일까지 중국 베이징에서 열리는 국제빙상경기연맹(ISU) 4대륙선수권대회에 출전해 올림픽 프로그램을 점검할 예정이다. 이번 대회 남자 싱글엔 차준환(서울시청) 김현겸(고려대) 이재근(수리고), 여자 싱글엔 신지아(세화여고) 이해인(고려대) 윤아선(수리고), 아이스 댄스엔 임해나-권예(경기일반) 조가 출전한다. 이재근과 윤아선을 제외하면 모두 다음달 동계 올림픽에 출전하는 올림픽 국가대표 선수들이다.
선수들은 4대륙선수권대회에서 성적보다는 프로그램과 컨디션 점검에 초점을 맞출 것으로 보인다.
'남자 싱글 간판' 차준환은 올림픽 프로그램을 최종 점검한다. 그는 최근 올림픽 프리 스케이팅 프로그램으로 2025~2026시즌에 펼쳤던 물랑루즈 오리지널 사운드트랙(OST) 대신 2024~2025시즌 프로그램인 광인을 위한 발라드(Balada para un Loco)를 쓰기로 했다.
그는 2024~2025시즌 4대륙선수권대회 준우승, 세계선수권대회 7위, 2025년 하얼빈동계아시안게임 우승 등 좋은 성과를 냈다. 하지만 2025~2026시즌엔 스케이트 장비 문제와 발목 부상 여파로 고생하면서 부진한 성적을 거뒀다. 이번을 마지막 올림픽 무대라는 각오로 준비하는 차준환은 최고의 연기를 선사하기 위해 고심을 거듭했다. 최근 '광인을 위한 발라드'가 자신의 연기 인생을 보여주기 위한 최적의 프로그램이라고 판단했다. 이 프로그램을 부른 전설적인 가수, 밀바가 올림픽이 열리는 이탈리아 출신이라는 점도 이런 판단에 영향 미쳤다. 차준환은 완벽한 연기력을 위해 고난도 쿼드러플(4회전) 점프 수도 줄일 계획이다. 성적을 위해 무리한 연기에 도전하기보다는 예술적인 연기로 많은 이들에게 감동을 주겠다는 생각이다.
신지아와 이해인은 이번 대회에서 첫 올림픽 출전의 부담감과 긴장감을 낮추는 데 초점을 맞출 계획이다. 올 시즌 시니어에 데뷔한 신지아는 체형 변화 문제로 그랑프리 시리즈에서 노메달 부진에 시달렸다. 시즌 막판 경기력을 회복하면서 전체 1위로 올림픽 출전권을 획득했다. 이해인은 징계로 은퇴 갈림길에 섰으나 법적 싸움을 거쳐 올림픽 선발전 출전 기회를 획득했다. 2차 선발전 프리 스케이팅 마지막 경기에서 역전에 성공하며 생애 첫 올림픽 티켓을 거머쥐었다.
사진=연합뉴스
한국 선수들은 4대륙선수권대회에서 꾸준히 좋은 성적을 거뒀다. 차준환은 2022년 금메달, 2024년 동메달, 2025년 은메달을 땄다. 이해인은 2022년 은메달, 2023년 금메달을 획득했다.
4대륙선수권대회는 아시아, 아메리카, 오세아니아, 아프리카 등 유럽을 제외한 4개 대륙 선수가 경쟁하는 메이저 대회다. 이번 대회는 올림픽을 목전에 두고 열리는 만큼 외국 주요 선수들은 출전하지 않는다. 남자 싱글 최강 일리야 말리닌(미국)을 비롯해 일본 남자 싱글 가기야마 유마, 여자 싱글 간판 사카모토 가오리 등 올림픽 금메달을 노리는 대다수 선수는 출전 신청을 하지 않았다. 다만, 이번 대회엔 북한 남자 싱글 한광범, 페어 렴대옥-한금철 조가 출전해 눈길을 끈다.
한편, 선수단은 대회에 참가한 뒤 26일 귀국한다. 이후 이탈리아로 출국해 다음 달 개막하는 동계 올림픽에 나선다.