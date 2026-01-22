'패럴림픽 경기력 점검' 장애인동계체전 27일 개막…최사라→김윤지 '국가대표' 대거 출전
|
|
|사진제공=대한장애인체육회
|
|
|사진제공=대한장애인체육회
|
|
|사진제공=대한장애인체육회
|
|
|사진제공=대한장애인체육회
[스포츠조선 김가을 기자]2026년 밀라노-코르티나 동계패럴림픽 '전초전'이 펼쳐진다.
대한장애인체육회는 27일부터 30일까지 강원도 일원에서 제23회 전국장애인동계체육대회가 열린다고 밝혔다.
이번 대회엔 밀라노-코르티나 동계패럴림픽에 나설 선수들이 참가해 경기력을 점검할 예정이다. 휠체어컬링 믹스더블 국가대표 백혜진-이용석, 알파인스키 활강 최사라, 파라 크로스컨트리 김윤지 등 패럴림픽 메달 후보들이 대거 출격한다.
한편, 장애인동계체전엔 알파인스키, 스노보드, 크로스컨트리스키, 바이애슬론, 아이스하키, 컬링, 빙상 쇼트트랙 7개 종목에 1127명이 참가한다. 개회식은 27일 오후 4시 강원도 강릉 아이스아레나, 폐회식은 30일 오후 3시 강릉 신라모노그램 호텔에서 열린다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.