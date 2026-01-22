'패럴림픽 경기력 점검' 장애인동계체전 27일 개막…최사라→김윤지 '국가대표' 대거 출전

기사입력 2026-01-22 13:27


'패럴림픽 경기력 점검' 장애인동계체전 27일 개막…최사라→김윤지 '국가…
사진제공=대한장애인체육회

'패럴림픽 경기력 점검' 장애인동계체전 27일 개막…최사라→김윤지 '국가…
사진제공=대한장애인체육회

'패럴림픽 경기력 점검' 장애인동계체전 27일 개막…최사라→김윤지 '국가…
사진제공=대한장애인체육회

'패럴림픽 경기력 점검' 장애인동계체전 27일 개막…최사라→김윤지 '국가…
사진제공=대한장애인체육회

[스포츠조선 김가을 기자]2026년 밀라노-코르티나 동계패럴림픽 '전초전'이 펼쳐진다.

대한장애인체육회는 27일부터 30일까지 강원도 일원에서 제23회 전국장애인동계체육대회가 열린다고 밝혔다.

이번 대회엔 밀라노-코르티나 동계패럴림픽에 나설 선수들이 참가해 경기력을 점검할 예정이다. 휠체어컬링 믹스더블 국가대표 백혜진-이용석, 알파인스키 활강 최사라, 파라 크로스컨트리 김윤지 등 패럴림픽 메달 후보들이 대거 출격한다.

한편, 장애인동계체전엔 알파인스키, 스노보드, 크로스컨트리스키, 바이애슬론, 아이스하키, 컬링, 빙상 쇼트트랙 7개 종목에 1127명이 참가한다. 개회식은 27일 오후 4시 강원도 강릉 아이스아레나, 폐회식은 30일 오후 3시 강릉 신라모노그램 호텔에서 열린다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

배우 하도권, 건강 문제로 긴급 수술..공연 중단 "몸에 이상 발견"

2.

유명 개그맨, 아내 외도 충격→'불륜 잡는' 탐정됐다 "자녀 보고 다시 일어나"

3.

차은우 측, 200억 탈세 의혹 해명 "모친 설립 법인이 쟁점, 적극 소명할 것" [전문]

4.

구혜선, '헤어롤 특허' 따고 뭐하나 했더니...엉뚱한 근황 "인형뽑기 승률 연구"

5.

[인터뷰②] '이사통' 김선호 "고윤정에 설?냐고? 그럼요"

스포츠 많이본뉴스
1.

'충격' 이정후, LA 공항에서 구금 됐다가 풀려났다 "정치적 문제 아냐"

2.

[공식발표]'윤나황손 삭감 한파→ 나균안-정철원 인상' 캠프 떠나는 롯데, 연봉 계약 끝냈다

3.

이 팀은 야구가 아니고, 옷으로 '어그로' 화끈하게 끄네..."템플 스테이 가는줄" [인천공항 현장]

4.

"포스팅 안 해주면 계약 못해" 아이처럼 떼쓰는 4번 타자, 너도나도 메이저리그로 가면, 팀도 리그도 흔들린다[민창기의 일본야구]

5.

[오피셜]홍명보호 깜짝 호재, 멕시코 최고 유망주 월드컵 이탈 우려...치골통으로 국대 소집 제외

스포츠 많이본뉴스
1.

'충격' 이정후, LA 공항에서 구금 됐다가 풀려났다 "정치적 문제 아냐"

2.

[공식발표]'윤나황손 삭감 한파→ 나균안-정철원 인상' 캠프 떠나는 롯데, 연봉 계약 끝냈다

3.

이 팀은 야구가 아니고, 옷으로 '어그로' 화끈하게 끄네..."템플 스테이 가는줄" [인천공항 현장]

4.

"포스팅 안 해주면 계약 못해" 아이처럼 떼쓰는 4번 타자, 너도나도 메이저리그로 가면, 팀도 리그도 흔들린다[민창기의 일본야구]

5.

[오피셜]홍명보호 깜짝 호재, 멕시코 최고 유망주 월드컵 이탈 우려...치골통으로 국대 소집 제외

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.