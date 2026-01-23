대한핸드볼협회-험멜코리아, 핸드볼 국가대표 공식 후원 협약
[스포츠조선 김가을 기자]대한핸드볼협회가 험멜코리아와 국가대표팀 공식 후원 계약을 맺었다.
22일 진행한 이번 협약을 통해 험멜은 핸드볼 남녀 국가대표를 비롯해 청소년·주니어 대표팀에 유니폼 및 스포츠 의류, 용품을 공식 후원한다.
대한핸드볼협회는 '국가대표 선수들이 최상의 컨디션에서 기량을 발휘할 수 있는 환경을 만들고, 세계 무대에서 경쟁력 강화를 도모할 계획이다. 앞으로 용품 후원을 넘어 핸드볼 종목의 가치 제고와 팬 접점 확대를 위한 다양한 협력 방안도 함께 추진하겠다'고 밝혔다.
대한핸드볼협회 관계자는 "이번 파트너십이 대한민국 핸드볼이 국제 경쟁력을 높이고 한 단계 도약하는 데 중요한 동력이 되기를 기대한다"고 했다. 험멜 관계자도 "한국 핸드볼 국가대표팀과 함께하게 돼 영광스럽게 생각한다. 국가대표 선수단은 물론, 국내 핸드볼의 지속적인 성장과 저변 확대를 위해 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com
