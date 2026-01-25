'단 0.11점 차이!' 韓 피겨 간판 차준환 '짜릿한' 역전극…쇼트 6위→최종 2위 반전 '3연속 포디움' 완성

대한민국 피겨 남자 싱글 '간판' 차준환(25)이 짜릿한 역전극을 완성했다. 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 메달에 대한 기대감도 한껏 높였다.
차준환은 25일 중국 베이징의 국가체육관에서 열린 2026년 국제빙상경기연맹(ISU) 사대륙선수권대회 남자 싱글 프리스케이팅에서 기술점수(TES) 97.46점과 예술점수(PCS) 87.27점을 합쳐 184.73점을 받았다. 쇼트프로그램(88.89점) 점수를 더해 총점 273.62점을 기록, 최종 2위를 기록했다. 1위를 차지한 일본의 미우라 가오(273.73점)보다 단 0.11점 모자랐다. 차준환은 2년 연속 준우승과 함께 3년 연속(2024년 3위 포함) 포디움에 오르는 역사를 썼다.
차준환은 전날 열린 쇼트 경기에서 점프 실수로 6위에 그쳐 아쉬움을 남겼다. 프리에서 반전에 성공했다. 그는 첫 점프 과제인 고난도 쿼드러플 살코(9.70점)를 깔끔하게 뛰어 수행점수(GOE) 3.33점을 받았다. 이어진 쿼드러플 토루프(9.50점)에서도 GOE 2.31을 챙기며 2연속 4회전 점프를 안정적으로 처리했다. 또 트리플 러츠(5.90점)와 트리플 악셀(8.00점)까지 가산점을 챙기며 초반 점프 미션을 마무리했다. 가산점 구간에서도 집중력을 발휘했다. 차준환은 트리플 플립-싱글 오일러-트리플 살코 콤비네이션 점프(11.11점)에서 GOE 1.59를 챙겼다. 트리플 악셀-더블 악셀 시퀀스 점프(12.43점)에서도 GOE 1.37을 획득했다. 마지막 점프 과제인 트리플 플립에 싱글 루프 점프를 붙이며 점수를 끌어올렸다.
사진=EPA 연합뉴스
더 큰 의미가 있다. 차준환은 밀라노-코르티나 대회를 자신의 마지막 올림픽 무대라는 생각으로 훈련에 집중해 왔다. 그러나 올 시즌엔 스케이트 장비 문제와 발목 부상 여파로 고생하면서 다소 부진했다. 최근 파격 결정을 내렸다. 올 시즌 프리 프로그램인 '물랑루즈 오리지널 사운드트랙' 대신 2024~2025시즌에 사용한 '광인을 위한 발라드'를 꺼내 드는 모험을 택한 것이다. 차준환은 2024~2025시즌 4대륙선수권대회 준우승, 세계선수권대회 7위, 2025년 하얼빈동계아시안게임 우승 등 좋은 성과를 냈다. 그는 결단을 내린 뒤 나선 대회에서 프리와 총점 모두 이번 시즌 자신의 베스트 점수를 작성했다.
한편, 밀라노-코르티나 대회에 차준환과 함께 출전하는 김현겸(고려대·208.92점)은 17위로 대회를 마쳤다. 김가을 기자 epi17@sportschosun.com