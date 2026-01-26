'韓 피겨 간판' 차준환, 올림픽 '승부수' 띄운다…4회전 점프 3개 시도 "기술의 질, 최대한 높일 것!"

'韓 피겨 간판' 차준환, 올림픽 '승부수' 띄운다…4회전 점프 3개 시…
[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 피겨 남자 싱글 간판 차준환(서울시청)이 올림픽에서 승부수를 띄운다.

차준환은 중국 베이징에서 열린 2026년 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨 4대륙선수권대회를 마친 뒤 26일 인천국제공항을 통해 귀국했다. 그는 입국 기자회견에서 2026년 밀라노-코르티나올림픽에 대한 구체적 구상을 밝혔다.

차준환은 "쇼트프로그램에서 1개, 프리스케이팅에서 2개의 4회전 점프를 뛸 것이다. (이달 초) 종합선수권대회 이후 기술 요소들의 질을 많이 높였다고 판단했다. (적은 4회전 점프를 뛰더라도) 점수(를 많이 받을 수 있는) 부분에서 어느 정도 보여줄 수 있다고 생각한다. 기술의 질을 최대한 높여서 경기에 임하겠다"며 "원래는 기존에 계획했던 높은 (난도의) 구성을 펼치려고 했으나 시간적 여유가 없다는 현실적인 이유로 고민했다. 준비되지 않은 도전은 무모하다는 판단에 이렇게 정했다"고 설명했다.

이로써 차준환은 올림픽에서 필살기인 쿼드러플(4회전) 점프를 3개 배치한다. 그는 쇼트에서 쿼트러플 살코, 프리에서 쿼드러플 살코와 쿼드러플 토루프를 뛸 예정이다. 쿼드러플 콤보 점프는 뛰지 않는다.

그는 올 시즌을 앞두고 쇼트 2개, 프리 3개의 4회전 점프를 배치했다. 그러나 발목 부상과 스케이트 장비 문제로 완성도 높은 연기를 펼치지 못했다. 결국 국가대표 선발전을 포함한 국내외 대회에서 다소 낮은 난도의 연기를 시도했다. 올림픽에서도 무리하지 않기로 했다. 그는 안정성과 예술성에 무게를 두고 올림픽 메달에 도전하기로 한 것이다.


'韓 피겨 간판' 차준환, 올림픽 '승부수' 띄운다…4회전 점프 3개 시…
'韓 피겨 간판' 차준환, 올림픽 '승부수' 띄운다…4회전 점프 3개 시…
차준환은 당초 올 시즌 프리에서 '물랑루즈 오리지널 사운드트랙'을 펼쳤다. 하지만 종합선수권대회가 끝난 뒤 지난 시즌 사용했던 '광인을 위한 발라드'로 교체했다. 그는 4대륙선수권 쇼트에서 총점 88.89점으로 전체 6위에 그쳤으나 프리에서 반전을 이뤘다. 전체 1위인 184.73점을 받아 최종 총점 273.62점의 시즌 베스트 성적으로 2위에 올랐다.

차준환은 "4대륙선수권에서 지난 시즌 프로그램을 다시 사용했는데, 지난 시즌과 다를 바 없는 연기력을 펼친 것 같아 좋았다. 걱정했으나 모든 것을 쏟아낸 것 같아 기뻤다"며 "바꾼 프리 프로그램은 솔직한 내 이야기를 전할 수 있는 프로그램이라고 판단해서 바꾼 것이다. 올림픽 개막이 많이 남지 않아서 고민했으나 신중하게 결정했다"고 했다.

세 번째 올림픽이다. 차준환은 "새로 교체한 스케이트는 괜찮아서 마음 놓고 훈련에 집중할 수 있었다"며 "이번 대회에서 좀 더 (점수를) 채울 수 있는 부분이 보였다. 긍정적으로 생각하고 있다"고 했다. 그는 이번 대회에서 대한민국 선수단 기수로 나선다. 차준환은 "매우 영광스럽다. 세 번째 출전하는 올림픽에서 개막식 기수를 맡게 돼 매우 뜻깊다"고 말했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

