"금메달 준비 끝!" 밀라노 입성한 '배추보이' 이상호, '0.01초 변수'도 놓치지 않는다...장비 테스트' 완벽 마무리'

2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽에서 대한민국에 첫번째 금메달을 안길 후보로 꼽히는 '배추보이' 이상호(31·넥센)가 1일 결전지인 이탈리아에 입성했다. 그의 컨디션은 최고조다. 이상호는 지난달 31일(이하 한국시각) 슬로베니아 로글라에서 열린 국제스키연맹(FIS) 스노보드 월드컵 남자 평행대회전에서 롤란드 피슈날러(이탈리아)를 0.24초 차로 꺾고 우승을 차지했다. 이상호의 월드컵 통산 네 번째 우승이다. 월드컵에서 우승한 것은 2024년 3월 이후 약 1년 10개월 만이다.
지난달 25일 오스트리아의 지몬회헤에서 열린 월드컵에서 4위를 차지하며 흐름을 탄 이상호는 곧바로 이어진 월드컵에서 정상에 오르며 올림픽에 대한 기대감을 한껏 끌어올렸다. 이상호는 지몬회에와 로글라 대회에서 전체 선수의 기록을 따지는 예선에서 1, 2위에 오를 정도로 최고의 기량을 과시하고 있다. 특히 로글라 월드컵 결승 상대 피슈날러는 이번 대회 전까지 올 시즌 3번의 우승, 1번의 준우승을 차지한 '랭킹 1위'의 최강자다. 피슈날러는 이번 올림픽서도 가장 강력한 우승후보로 꼽힌다.
월드컵 우승 만큼이나 값진 것은 장비 세팅을 마무리했다는 점이다. 스노보드 알파인 종목은 0.01초차로 승부가 갈린다. 2022년 베이징 대회에서 금메달을 노렸던 2014년 소치 대회 2관왕 출신 빅 와일드(러시아)에 0.01차로 패해 4강 진입에 실패한 아픈 기억이 있다. 그만큼 장비의 미세한 조정 하나까지 변수가 될 수 있다. 이상호는 올 시즌 내내 장비 테스트에 열을 올렸다. 보드 자체의 테스트는 기본이며, 바인딩의 결속, 플레이트의 스프링 강도, 부츠의 센터나 구부러지는 정도, 나사 한두 바퀴 돌리는 것까지 모두 조절해가며 미세한 차이를 보려고 했다.
오로지 올림픽을 위해서 였다. 시즌 내내 실전에서 테스트를 한 이상호는 마침내 최적의 조건을 찾았다. 이상호는 FIS와의 인터뷰에서 "올림픽을 위해 이번 시즌 많은 장비를 테스트했고, 올림픽 직전 마침내 해냈다"고 전했다. 로글라 월드컵 우승 이후 이상호가 SNS를 통해 '이제 올림픽을 위한 준비는 완벽히 끝났다'고 한 이유도 여기에 있다.
이제 남은 것은 현지 적응이다. 이상호는 4일부터 올림픽 경기장인 리비뇨 스노파크에서 공식 훈련을 치른다. 이탈리아 도착 후 개별 회복 훈련과 장비 점검에 주력했던 이상호는 슬로프 적응으로 준비를 마무리할 계획이다. 올림픽 코스는 전문가들이 오랜 기간 관리한 최상의 슬로프인만큼, 적응에 어려움은 없을 전망이다. 이상호는 이미 두 차례 올림픽 경험까지 있다. 2018년 평창 대회에서 은메달을 목에 걸며 한국 설상 역사상 첫 메달리스트에 이름을 올린 이상호는 8일 역사적인 첫번째 금메달에 도전한다. 박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com