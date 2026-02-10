"괜찮아" '아찔한 실수' 권예 다독인 임해나, "많이 실망스럽다" 고개 숙였다…韓 리듬댄스 최종 22위, 프리댄스 진출 실패

기사입력 2026-02-10 13:47


"괜찮아" '아찔한 실수' 권예 다독인 임해나, "많이 실망스럽다" 고개…
사진=연합뉴스

"괜찮아" '아찔한 실수' 권예 다독인 임해나, "많이 실망스럽다" 고개…
사진=연합뉴스

[스포츠조선 김가을 기자]권예(경기일반)가 미안함에 결국 고개를 숙였다.

임해나-권예(경기일반)는 10일(이하 한국시각) 이탈리아 밀라노의 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 피겨 아이스댄스 리듬댄스에서 기술점수(TES) 34.28점, 예술점수(PCS) 30.41점을 받았다. 총점 64.69점으로 자신들의 최고점(76.02점)에 미치지 못했다. 결국 23개 출전팀 가운데 22위로 밀리며 20위까지 주어지는 프리댄스 진출권을 확보하지 못하고 올림픽을 마쳤다.

이날 12번째 순서로 은반에 오른 임해나-권예는 윌 스미스의 '맨 인 블랙'을 배경음악으로 연기를 시작했다.

초반이 아쉬웠다. 첫 과제부터 실수가 나왔다. 시퀀셜 트위즐(한 발로 회전하는 동작)에서 권예가 두 번째 회전을 시도하다 스텝이 꼬여 주춤하는 실수를 범했다. 이어진 패턴 댄스 타입 스텝 시퀀스를 레벨2로 처리한 두 선수는 미들라인 스텝 시퀀스에선 모두 레벨 2를 받았다. 로테이션 리프트를 최고 난도인 레벨4로 처리한 임해나-권예는 마지막 과제인 코레오그래픽 리듬 시퀀스(레벨 1)를 마지막으로 프로그램을 마쳤다.

연기를 마친 임해나는 권예의 등을 토닥이며 위로했다. 하지만 권예는 결국 키스 앤 크라이존에서 낮은 점수가 불리자 고개를 숙이고 크게 실망했다.


"괜찮아" '아찔한 실수' 권예 다독인 임해나, "많이 실망스럽다" 고개…
사진=연합뉴스

"괜찮아" '아찔한 실수' 권예 다독인 임해나, "많이 실망스럽다" 고개…
사진=연합뉴스
경기 뒤 임해나는 "실수 때문에 조금 아쉽긴 하지만 그래도 행복했다. 에너지가 많이 느껴지고 안무도 잘 맞아서 만족스럽다"고 말했다. 그는 권예의 실수 직후 상황에 대해 "서로 눈을 맞추고 '할 수 있어! 다음 기술 때 더 잘할 수 있어'라고 감정을 나눴다. 권예가 실수를 했지만 '괜찮다'라고 말해주고 싶다"며 "올림픽에 왔다는 것 자체가 정말 감사하다. 우리의 목표가 올림픽 출전이었다. 올림픽에서 연기를 했다는 사실만으로도 마음이 벅차고 감동적"이라고 말했다.

올림픽 개막 전 감기 증세로 기침을 해왔던 권예는 "긴장 때문이었는지 뭔가 어긋난 것 같다. 솔직히 많이 실망스럽다"며 "실수 이후 나머지 부분은 내가 할 수 있는 최선을 다했다. 실수가 남은 프로그램 전체에 계속 영향을 주지 않았다는 점에선 다행스럽다"고 했다.

첫 올림픽을 마친 임해나는 "많은 관중 앞에서 연기한다는 게 멋졌다. 즐겁게 연기했고, 우리의 느낌이 팬들에게 전해졌으면 좋겠다"고 바람을 드러냈다. 권예도 "긴장은 했지만 관중 분위기는 정말 최고였다. 비록 실수했지만 남은 연기를 즐길 수 있었다"고 마음을 전했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

남현희 "상간녀, 지금도 애들 가르쳐"...이혼 3년만에 '전남편 불륜' 터뜨린 진짜 이유

2.

'서울대 합격' 신동엽 딸, 선화예고 장학금까지 받았다 "최우수 졸업생 선정"

3.

[전문] '이이경 사생활 폭로' A씨 "韓경찰 수사에 협조 중, 진실 밝혀질 것"

4.

1억 5천 침대·4천만원 소파...소녀시대 윤아 집 인테리어 맡은 박치은 집 공개

5.

최선규 前아나, 3세 딸 트럭 교통사고로 즉사→기적 같은 소생 "핏덩어리 뱉고 살아나"

스포츠 많이본뉴스
1.

40홈런-100타점 가능, 4년 연속 20홈런 거포 충격 이적...김하성 동료는 왜 애틀랜타 떠났나

2.

[밀라노스토리] 반전의 반전! 동화같지 않은 결말. 그래서 더 감동적이다. 스키 여제 린지 본, 라스트 댄스 감동의 수술행

3.

예상대로였다...충격 골절상 최재훈 대신해, 김형준 WBC 대표팀 발탁 [공식발표]

4.

"2개월 딸과 매일 영상통화" 사연많은 24세, 육상부 출신→외야 전향 아픔→타격폼 변경…좌절 딛고 KT '태풍의눈'으로 뜬다 [인터뷰]

5.

"그러게 거길 왜 가서…" 첼시 눈독 1536억 FW, 1년 새 英→사우디→튀르키예→러시아 '저니맨' 전락

스포츠 많이본뉴스
1.

40홈런-100타점 가능, 4년 연속 20홈런 거포 충격 이적...김하성 동료는 왜 애틀랜타 떠났나

2.

[밀라노스토리] 반전의 반전! 동화같지 않은 결말. 그래서 더 감동적이다. 스키 여제 린지 본, 라스트 댄스 감동의 수술행

3.

예상대로였다...충격 골절상 최재훈 대신해, 김형준 WBC 대표팀 발탁 [공식발표]

4.

"2개월 딸과 매일 영상통화" 사연많은 24세, 육상부 출신→외야 전향 아픔→타격폼 변경…좌절 딛고 KT '태풍의눈'으로 뜬다 [인터뷰]

5.

"그러게 거길 왜 가서…" 첼시 눈독 1536억 FW, 1년 새 英→사우디→튀르키예→러시아 '저니맨' 전락

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.