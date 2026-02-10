"보드 왜 던져?" 日 황당 분노 폭발…韓 18세 '스노보드 천재' 유승은 향한 '황당' 비난

유승은 스노보드 빅에어 동메달
(리비뇨=연합뉴스) 류영석 기자 = 9일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 빅에어 시상식에서 동메달을 차지한 유승은이 기념촬영을 하고 있다. 2026.2.10
[스포츠조선 김가을 기자]2008년생 대한민국 스노보드 천재 유승은을 향한 황당 반응이 나왔다.

유승은은 10일(이하 한국시각) 이탈리아 리비뇨의 스노 파크에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 여자 빅에어 결선에서 171점을 획득했다. 무라세 고코모(일본·179점), 조이 사도스키 시넛(뉴질랜드·172.25점)에 이어 3위에 올랐다. 이로써 유승은은 스노보드 남자 평행대회전에서 김상겸(하이원)이 획득한 은메달에 이어 한국 선수단의 이번 대회 두 번째 메달을 목에 걸었다. 또한, 올림픽 직전인 지난달 28일 만 18번째 생일을 맞은 유승은은 한국 여자 스키·스노보드 선수 첫 메달리스트로도 이름을 남겼다.

빅에어는 2018년 평창 대회 때 처음 정식 종목이 됐다. 유승은은 한국 여자 선수 최초로 출전했다.

그는 결선 1차 시기에서 몸 뒤쪽으로 네 바퀴를 회전하는 '백사이드 트리플 콕 1440'을 제대로 해냈다. 보드를 잡는 동작과 착지까지 완벽하게 해내며 87.75점을 받아 전체 2위에 올랐다. 1차와는 다른 방향으로 기술을 구사해야 하는 2차 시기에서는 프런트사이드로 네 바퀴를 돌며 83.25점을 받았다. 2차 시기 이후에 중간 순위 1위로 오르자 유승은은 메달을 예감한 듯 보드를 내던지는 세리머니로 기쁨을 표현했다. 다만, 마지막 3차 시기에선 유승은은 착지를 제대로 하지 못하며 넘어져 20.75점을 기록했다. 그러나 시상대에 서는 데는 문제가 없었다.


축하 받는 유승은
(리비뇨=연합뉴스) 류영석 기자 = 9일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 빅에어 시상식에서 동메달을 차지한 유승은이 김윤만 대한체육회 훈련본부장으로부터 축하를 받고 있다. 2026.2.10
날았다 유승은
(리비뇨=연합뉴스) 류영석 기자 = 9일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 빅에어 결선에서 유승은이 묘기를 펼치고 있다.
유승은은 이날 동메달을 차지했다. 2026.2.10
동메달을 목에 건 유승은은 보드를 던진 세리머니에 대해 "너무 신나서 그랬다"고 설명했다. 그러나 일본 언론 더앤서에 따르면 일본 팬들은 '보드를 다루는게 너무 거칠다', '보드를 던져서 기술이 실패하고 화풀이 하는 줄 알았는데 성공했네?', '기술은 훌륭했지만 보드를 던진 것이 인상에 안좋다', '자신의 무기를 던져서 뭐하겠다' 등 부정적 반응을 쏟아냈다.

한편, 유승은은 2024년 월드컵에 출전했다가 발목이 골절돼 1년을 쉬어야 했다. 이후에도 손목이 부러지는 등 유독 큰 부상에 시달렸다. 아픔을 딛고 일어선 유승은은 "1년 동안 부상으로 많은 것을 할 수 없었다. 이번 경험은 제게 '다음에도 할 수 있다'는 용기를 줬다. 나 자신이 정말 자랑스럽다"며 "대한민국을 대표해 스노보드를 탈 수 있어서 무척 영광이다. 우리도 스노보드를 이 정도로 할 수 있다고 보여준 것 같다"고 말했다.


