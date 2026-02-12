'너무 끔찍한 부상' 중국 선수, 안면 충격+허리 뒤로 꺾이고 그대로 실신...기적 벌어졌다 "의식 되찾아, 가벼운 뇌진탕, 골절 없어"

[스포츠조선 김대식 기자]경기 도중 실신했던 중국 선수가 무사한 것으로 알려져 전 세계를 안심시켰다.
2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프 예선 1차 경기가 11일(한국시각)이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열렸다. 한국의 최가온, 미국계 한국인 클로이 킴의 신구 맞대결로 엄청난 주목을 받은 종목이다.
예선은 두 번의 기회가 있으며, 최고 점수를 기반으로 상위 12명이 결선에 오른다. 이날 경기는 최가온과 클로이 킴의 맞대결보다도 경기 도중 실신한 류자위에게 모든 시선이 집중됐다.
예선 1차 시기에서 62.75점을 받은 류자위는 2차 시기에 좋은 성적을 거둬야 결선에 올라갈 수 있었다. 선수에게 큰 부담감으로 작용했던 것일까. 류자위의 2차 시기는 악몽이 됐다.
2차 시기 13번째 선수였던 류자위 선수는 두 번째 점프까지는 안정적이었지만 세 번째 점프부터 조금씩 흔들리기 시작했다. 네 번째 점프를 한 뒤에 착지했을 때는 넘어지지 않아 다행이었다. 결국 다섯 번째 점프에서 사고가 나고 말았다. 기술까지는 완벽했지만 착지가 많이 불안했다. 류자위는 앞으로 넘어지면서 얼굴에 크게 충격을 입었다. 하체가 뒤로 꺾이면서 몇 바퀴를 구른 뒤에 쓰러졌다.
류자위는 사고 후 의식을 잃은 듯 쓰러졌다. 큰 부상을 당한 것처럼 보였다. 하프파이프는 반원통형의 슬로프에서 점프하면서 묘기를 펼치는 종목이라 선수가 한번 다치면 크게 다친다. 한국 최고 유망주인 최가온도 2년 전 허리가 골절돼 미래를 고민했을 정도였다.
류자위가 기절한 채 쓰러진 모습이 중계 카메라에 고스란히 담겼다. 이후 중계 카메라는 류자위의 모습을 잡아주지 않았다. 의료진이 투입된 후 류자위를 빠르게 병원으로 후송하기 위한 조치가 취해졌다. 류자위는 들것에 실려서 경기장을 빠져나갔다. 류자위는 곧바로 구급차를 타고 병원으로 향했다.
안면으로 충격을 받고, 허리와 하체에도 큰 부상이 있어서 선수 생활을 제대로 지속할 수 있을지도 우려됐던 상황. 다행히 류자위는 가벼운 뇌진탕만 있었을 뿐, 추가적인 부상은 없는 것으로 알려졌다. 의식도 되찾았다.
일본 매체 더 앤서는 중국 매체인 베이징청년보의 보도를 인용해 '류자위는 12일 새벽 본인이 '걱정해 주셔서 감사하다. 병원에서 검사를 마쳤는데, 큰 이상은 없는 것 같고 무사하다'라는 메시지를 남겼다고 전했다. 의식은 또렷한 상태이며, 중국판 SNS 를 통해 무사함을 알렸다'고 보도했다.
베이징청년보는 '류자위는 CT와 MRI 등 각종 영상 검사를 받았다. 현 단계에서 심각한 골절이나 경추, 척추 손상의 가능성은 없다. 가벼운 뇌진탕 증상이 있으며, 이마의 상처는 봉합 처치를 받았지만 두개골 출혈 등 심각한 증상은 확인되지 않았다. 현재 의료기관에서 경과 관찰이 이뤄지고 있다'고 언급했다.