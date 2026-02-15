[밀라노 LIVE]'이변은 없다!' 최민정-김길리-노도희, 여자 1000m 몸풀듯 '예선 통과'

15일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 여자 1000m 예선이 열렸다. 1위로 준결선 진출한 최민정. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.15/
15일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 여자 1000m 예선이 열렸다. 준결선 진출한 노도희. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.15/
[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]태극낭자 트리오가 무난히 예선 통과에 성공했다.
노도희(화성시청) 최민정 김길리(이상 성남시청)가 15일(한국시각) 이탈리아 밀라노 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 여자 쇼트트랙 1000m에서 준준결선을 진출에 성공했다.
노도희는 2조에서 레이스에 나섰다. 10여년 전부터 대표팀에 나선 노장이지만, 이번이 첫 올림픽이다. 벨기에의 하너 데스멧, 프랑스의 오켈리 레베크, 폴란드의 나탈리아 말리제브스카와 함께 레이스를 펼쳤다. 세번째로 레이스를 시작한 노도희는 6바퀴를 남기고 센스를 발휘하며 2위로 치고 나섰다. 속도를 붙이며 2위를 지켰다. 점점 벌어지며 무난히 레이스를 마무리했다. 노도희의 기록은 1분30초097. 1위는 데스멧이 차지했다.
'지존' 최민정은 5조에 속했다. 치아라 베티(이탈리아), 발렌티나 아스치치(크로아티아), 킴 부탱(캐나다)와 같이 뛰었다. 최민정은 세번째에서 출발했다. 7바퀴를 앞두고 2위로 올라선 최민정은 곧바로 1위까지 올라섰다. 최민정은 탁월한 스케이팅으로 속도를 붙이며 격차를 벌렸다. 최민정은 끝까지 선두를 지키며 레이스를 마무리했다. 1분26초92로 통과했다.
'람보르길리' 김길리는 미셸 벨제부르(네덜란드), 카밀라 셀리에르(폴란드), 줄리 레타이(미국)과 함께 마지막 8조에 나섰다. 김길리는 선두로 시작한 뒤 바로 벨제부르 뒤로 처져 레이스를 펼쳤다. 7바퀴를 앞두고 단숨에 선두로 뛰어올랐다. 2, 3위가 치열한 경쟁을 하는 가운데, 김길리는 선두를 놓치지 않고 침착한 레이스를 펼쳤다. 마지막까지 1위를 놓치지 않았다. 레이스가 끝난 후 벨제부르에 걸려 넘어지는 사고가 있었다. 기록은 1분29초656.