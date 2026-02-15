[밀라노 LIVE]'디펜딩 챔피언' 황대헌-신동민, 1500m 준결선 진출....'1000m 동메달' 임종언, 충격 탈락

[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]황대헌(고양시청)과 신동민(화성시청)이 무난히 1500m 준준결선을 통과했다. 임종언(고양시청)은 아쉽게 준결선 진출에 실패했다.
15일(한국시각) 이탈리아 밀라노 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 남자 쇼트트랙 1500m에서 준준결선을 치렀다.
한국은 전통적으로 남자 1500m에서 강한 모습을 보였다. 2006년 안현수(빅토르 안), 2010년 이정수, 2018년 임효준(린샤오쥔), 2022년 황대헌(강원도청)까지 최근 5번의 대회에서 무려 4차례나 정상에 오른 '금밭'이다.
황대헌은 3조에서 2분23초283을 기록, 1위를 차지했다. 미야타 쇼고(일본), 류샤오앙(중국, 문원준(헝가리), 궉쯔퐁(홍콩), 에티앙 바스티에(프랑스)와 한 조에 속한 황대헌은 스타트 후 세번째 자리를 차지했다. 9바퀴를 앞두고 선두로 치고 나갔다. 문원준과 미야타에게 자리를 내준 황대헌은 침착하게 3위로 레이스를 이어갔다. 4바퀴를 남기고 2위로 올라선 황대헌은 인코스를 파고 들며 다시 선두로 올라섰다. 속도를 붙인 황대헌은 끝까지 자리를 지키며 레이스를 마무리했다.
15일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 남자 1500m 예선이 열렸다. 코너에서 미끄러지며 예선 탈락한 중국 린샤오쥔. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.15/
임종언과 신동민은 5조에서 함께 뛰었다. 펠릭스 루셀(캐나다), 트레이시 닐(영국), 페르코 캉탱(프랑스), 안데르만 니콜라스(오스트리나)와 한 조에서 뛴 임종언과 신동민은 초반 2, 3위를 유지하며 레이스를 시작했다. 8바퀴를 앞두고 신동민이 선두로 치고 나섰다. 임종언은 뒤에서 상황을 엿봤다. 임종언이 4바퀴를 앞두고 치고 나갔다. 치열한 레이스가 이어졌다. 마지막 바퀴에서 임종언이 넘어졌다. 신동민이 마지막까지 집중력을 잃지 않으며 3위로 가까스로 통과했다. 신동민의 기록은 2분17초365.
한편, 중국의 희망으로 불린 린샤오쥔(한국명 임효준)은 이번에도 준결선 진출에 실패했다. 4조에서 쑨룽, 옌스 판트바우트(네덜란드), 앤드류 허(미국), 카즈키 요시나가(일본), 벤스 노그라디와 함께 뛴 린샤오쥔은 레이스 도중 넘어졌다. 린샤오쥔은 1000m에 이어 1500m에서도 준결선 진출에 실패했다. 1000m 챔피언 판트바우트, 앤드류 허, 쑨룽이 준결선에 올랐다.