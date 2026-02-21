"이런데도 재기한다고" 대충격! '스키 여제' 린지 본, '복합 골절' 정강이 전격 공개…6시간 걸린 5차 수술, 금속판+나사 고정

[스포츠조선 김성원 기자]다행히 '다리 절단'이라는 최악의 시나리오는 없었다. 하지만 충격적인 사진이다.
이탈리아에서 4차례나 수술을 받은 후 미국으로 돌아간 '스키 여제' 린지 본(42·미국)이 21일(이하 한국시각) 5차 수술을 끝낸 자신의 근황을 공개했다. 그는 자신의 SNS를 통해 '수술이 끝났다. 수술을 마치는 데 6시간 이상 걸렸다. 보다시피, 뼈를 고정하기 위해 많은 금속판과 나사가 필요했지만 헤켓 박사는 대단한 일을 해냈다'며 '많은 트라우마와 수술에 따른 통증으로 아직 퇴원하진 못했지만 거의 다 왔다. 부상과 어떤 의미의 수술인지는 곧 설명할 것'이라고 밝혔다.
본은 8일 이탈리아 코르티나의 토파네 알파인 스키센터에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 여자 활강에서 13초 만에 쓰러졌다. 깃대에 부딪힌 뒤 몸의 중심을 잡지 못하고 추락한 후 설원 위를 뒹굴었다. 끝이었다. 본은 일어나지 못했고, 닥터 헬기로 긴급 이송됐다.
본은 코르티나 지역 병원 중환자실에서 1차 치료를 받은 뒤 트레비소 지역 대형 병원으로 옮겨졌다. 검사 결과, 왼쪽 다리 경골이 복합 골절됐다.
AP 연합뉴스
AFP 연합뉴스
일부에선 본의 상태에 대해 "다리를 절단할 수도 있다"고 우려했다. 그는 이탈리아에서 4차례나 수술대에 올랐다. 미국으로 귀국해 장시간에 걸쳐 뼈 고정 수술을 받은 것으로 보인다. 본은 수술 후 병상에 누워 이동하는 영상과 함께 금속판과 나사가 박힌 엑스레이 사진을 공개했다.
본은 올림픽에서 총 3개의 메달을 따냈다. 2010년 밴쿠버 대회에서 활강 금메달, 슈퍼대회전에서 동메달, 2018년 평창 대회에선 활강 동메달을 목에 걸었다. 2014년 소치 대회는 부상으로 불참했다.
그는 2019년 부상으로 은퇴했다가 2024~2025시즌에 현역으로 복귀해 밀라노-코르티나 동계올림픽을 준비해 왔다. 그러나 대회 직전 왼무릎 전방 십자인대 파열로 신음했다. 그래도 올림픽 출전을 강행했다.
하지만 더 큰 시련이 기다리고 있다. 본은 이탈리아에서 치료를 마친 후 '밤에 눈을 감으면 후회는 없고 스키에 대한 사랑만 남는다. 난 여전히 산 정상에 더 설 수 있는 그 순간을 기대한다. 난 그럴거야'라고 재기를 다짐했다.
그러나 여전히 긴 시간의 재활기간이 필요해 보인다. 김성원 기자 newsme@sportschosun.com