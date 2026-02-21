"십자인대 파열X연골손상X대퇴부 골절...충격적 진단" '투혼 스키어' 이승훈은 '만신창이' 몸으로 끝까지 '1800도'를 날고자 했다

[스포츠조선 전영지 기자]'투혼의 프리스타일 스키어' 이승훈(21·한체대)는 십자인대 파열에도 불구하고 끝까지 이 악물고 뛰고자 했다.
이승훈은 20일(한국시각) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 남자 하프파이프 예선에서 76.00점으로 25명의 선수 중 10위로, 상위 12명이 오르는 결선진출에 성공했다. 대한민국 선수 최초로 남자 하프파이프 결선행의 쾌거를 일궜다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
필살기 1800도 기술을 장착한 채 또다시 역사에 도전하기 위해 모든 것을 불사르던 중 불의의 사고가 발생했다. 현지시각 오후 7시30분 열릴 결선 전 올림픽에서 누구도 성공하지 못한 기술, 더블콕 1800도 기술을 시도하던 중 떨어지며 무릎 부상을 입었다. 무릎 인대 파열을 직감했지만 이승훈은 뛰기로 결심했다. SNS에 "가보자!"라며 결의를 다졌고, 게임 '철권'의 데빌진 이미지를 올리며 시련과 부상에 결코 물러서지 않을 뜻을 분명히 했다. 온몸이 부서지더라도 올림픽 결선 무대를 밟겠다는 의지였다. 1차 시기를 기권했지만 무릎 상태를 지켜보면서 마지막 3차 시기를 뛰려고 했다. 그러나 목발 없이 서 있기도 힘들 만큼 치명적인 상황, 무릎에 힘을 줄 수 없는 상황에서 코칭스태프가 선수 보호를 위한 결단을 내렸다. 3차 시기 진행중 이승훈이 앰뷸런스로 긴급 후송되는 모습이 목격됐다. 1~3차 시기 모두 DNS(Did Not Start, 출발하지 않음). 눈물을 머금고 다음을 기약했다.
로이터 연합뉴스
이승훈 SNS
이승훈 SNS
출처=이승훈 SNS
출처=이승훈 SNS
앰뷸런스 후송 소식에 이승훈의 SNS엔 스키어들과 팬들의 걱정, 응원 메시지가 쏟아졌다. 21세 청년 이승훈은 아쉬움 속에서도 의연했다. 직접 병원 검사 중인 사진과 함께 업데이트 된 소식을 알리겠다고 했다. 21일 알려진 부상 부위는 충격적이다. 리비노 현지 병원의 MRI 소견상 무릎 전방십자인대 일부 파열 및 내측인대 파열, 외측 연골 손상 및 대퇴골 일부 골절 진단을 받은 것으로 전해졌다.
올림픽 직전 왼무릎 전방 십자인대 파열 진단을 받고도 올림픽 출전을 강행하고, 부상으로 인해 헬기로 수송되면서도 "후회하지 않는다"고 했던 '스키 여제' 린지 본, 왼손이 3군데나 골절된 상황에서 2전3기 끝에 기어이 금메달을 목에 건 '18세 투혼 보더' 최가온과 같은 상황. 이승훈 역시 끝까지 출전을 희망했다. 4년에 한번 찾아오는 올림픽 무대란 세상 모든 선수들에게 그런 절실함이다.
대한체육회와 대한스키·스노보드 연맹은 이승훈의 안전한 귀국 후 수술 및 재활과정까지 촘촘히 살필 예정이다. 일단 협회 의무위원회를 통해 서울 종합병원 예약을 마쳤고, 23일 귀국 직후 외래 진료를 통해 빠른 후속 조치를 취할 예정이다. . 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com