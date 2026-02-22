누구보다 컸던 '철인' 이승훈의 빈자리..."매스스타트는 변수 대처가 실력" 정재원, 다시 도약할 시간[밀라노 현장]

22일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 스타디움에서 밀라노동계올림픽 스피드스케이팅 남자 매스스타트 결승전 경기가 열렸다. 결승전 5위를 기록한 정재원. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.22/
[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]아쉬움이 컸다. 빈자리도 컸다. 정재원(강원도청)에게는 또 한 번의 도약의 시간이 찾아온다.
정재원은 21일(한국시각) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 스타디움에서 펼쳐진 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 스피드스케이팅 남자 매스스타트 결선에서 총 16명의 선수 중 5위를 기록했다. 3연속 메달의 꿈이 무산되면서 대한민국 남자 빙속이 24년 만의 노메달을 기록하게 됐다.
2018년 평창 대회 첫 도입된 매스스타트는 3명 이상의 선수가 동시에 출발해 레인 구분 없이 16바퀴(6400m)를 돈다. 4,8,12바퀴를 돌 때 1∼3위에게 각각 5, 3, 1점, 마지막 바퀴에서 각각 60, 40, 20점이 부여돼 이 점수 합산으로 최종순위가 결정된다.
정재원은 준결선 1조에서 3위, 여유로운 레이스로 가볍게 결선에 오르며 팀을 비축했다. 초반 정재원은 '이탈리아 우승후보' 안드레아 조반니니 뒤를 바짝 따라붙었다. 4바퀴째에서 덴마크 빌토르 할트 토룹 선수가 중간점수 3점, '네덜란드 에이스' 요리트 베르흐스마가 초반부터 스퍼트했다. 2점을 따냈다. 조반니니가 1점을 확보했다. 8바퀴째 정재원은 힘을 비축하기 위해 11위까지 내려앉아 페이스를 조절했다. 토룹과 베르흐스마가 나란히 1-2위를 달리며 12바퀴째 포인트도 가져갔다. 이후 베르흐스마의 미친 폭풍질주가 시작됐다. 마흔의 나이가 믿어지지 않는 압도적 기세로 1위를 확정지었다. 2014년 소치 대회 1만m 금메달 이후 12년 만의 매스스타트 금메달을 목에 걸며 '리빙레전드'의 괴력을 보여줬다. 덴마크 토룹, 이탈리아 지오바니니가 2-3위를 기록했다. 미국의 조던 스톨츠가 4위, 그리고 5위가 정재원이었다. 처음부터 끝까지 치고 달리며 압도적 레이스를 펼친 장거리 강자들이 금, 은, 동메달을 가져갔다.
정재원은 "초반에 어택을 친 두 선수를 후미 그룹에서 빠른 시간 안에 잡지 못해서 마지막까지 한 자리만 두고 싸움을 하게 됐던 어려운 상황이었다. 한 자리를 다퉈서 열심히 해봤지만, 마지막에 자리가 안 좋았다. 마지막 역전을 만들지 못해서 아쉬움이 많이 남는 경기다"고 했다.
이어 "리스크가 컸다. 간격이 많이 벌어져 있었고, 내가 중간에 나와서 어느 정도 힘을 소비하면서 갔다 대고 빠졌을 때 뒤에 선수들이 나와 같은 마음으로 해줄지, 안 해줄지도 미지수였다. 무리수를 던지기보다는 그런 상황이 이미 벌어졌기에, 상황을 대처해서 최대한 좋은 결과를 만들어 보자고 생각했다. 결과적으로 아쉬운 결과를 낳았다"고 했다.
아쉬운 결과, 그럼에도 정재원을 뒤에서 지탱한 힘이 마지막까지 레이스를 펼칠 수 있는 원동력이 됐다. 바로 아내다. 2년 전 결혼 이후 첫 올림픽이다. 정재원은 "아내가 경기장에 와 있다. 내가 혼자 준비했다고 생각이 들지 않았다. 아내도 옆에서 너무 많은 고생을 했다. 항상 나에게 힘이 돼주고, 버팀목이 되어준 고마운 사람이다. 내가 멋있게 메달을 따고 돌아가서 목에 걸어줬으면 더할 나위 없이 기뻤겠지만, 그러지 못해서 너무 미안하다"고 했다.
이승훈의 공백, 한국 스피드스케이팅을 짊어지던 철인의 빈자리를 누구도 무시할 수 없었다. 이승훈이 자리를 비우며 한국 남자 빙속은 24년 만의 메달 사냥에 실패했다. 정재원도 이를 인정했다. 그는 "매스스타트는 그냥 실력도 중요하지만, 변수 대처도 실력이다. (이)승훈이형과 베이징 올림픽, 그리고 월드컵들에서 생각을 공유하면서 내가 생각하지 못했던 변수에 대해 노하우를 얻고 좋은 경기 결과를 만들었다. 이번에는 형이 없없어서 그런 부분을 배울 수 없었다. 당연하게만 계셨던 승훈이형의 존재가 이렇게 큰 대회에서서 나타났다. 배우고, 조언을 듣지 못했다. 너무나 그동한 편하게 잘 말씀해주셨던 거라는 걸 깨닫는 올림픽이었다"고 했다.
이숭훈의 빈자리를 바라만 볼 수는 없다. 정재원은 후배들에게 그런 선배가 되고자 한다. 그는 "나도 이제 나이가 들면서 경험을 쌓고 있다. 후배들에게 승훈이형과 같은 좋은 선배가 될 수 있도록 노력해야겠다는 생각이 든다. 아직 후배들한테 내가 승훈이형을 보면서 느꼈던 만큼의 존재가 되지는 못했다. 선배로서 더 노력해야 한다"고 했다.
하지만 도전은 끝나지 않았다. 정재원은 다음 올림픽을 바라보고 있다. 그는 "준비하면서 어느 올림픽보다 더 진지하게, 많은 훈련을 했다고 생각한다. 누구보다 열심히 준비했다고 생각했는데 결과적으로 나보다 열심히 준비했던 선수들이 있느 결과였다. 그 생각이 나의 착각이었다. 다음 올림픽은 누구보다 열심히 준비해서 생각이 착각이 되지 않도록 열심히 준비하고, 더 철저하게 준비하면서 성장하는 선수가 되고 싶다"고 했다.