"믹스더블과 동반 메달 가즈아~" 휠체어컬링 혼성4인조 슬로바키아-영국전 연승[밀라노-코르티나 패럴림픽 현장]!

최종수정 2026-03-10 07:19

사진제공=대한장애인체육회

[코르티나(이탈리아)=공동취재단]남봉광(45)-방민자(64)-양희태(58)-이현출(40)-차진호(54)로 구성된 대한민국 휠체어컬링 대표팀(혼성 4인조·세계 5위)이 2026년 밀라노-코르티나 동계패럴림픽 예선 4, 5차전에서 연승하며 4강 진출에 청신호를 켰다.

한국은 10일(한국시각) 이탈리아 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 대회 예선 5차전 슬로바키아(7위)와 경기에서 7대5로 승리했다. 1엔드에서 1점을 내줬지만 2엔드에서 2점을 따내며 역전에 성공한 후 매 엔드 점수를 차곡차곡 쌓아올려 슬로바키아를 따돌렸다. '베테랑 홍일점' 방민자는 "팀원들이 끝까지 집중력을 잃지 않은 덕분에 승리할 수 있었다"면서도 "앞으로 남은 경기에선 오늘보다는 조금 더 집중을 해야 좋은 결과를 얻을 수 있을 것"이라고 말했다.


사진제공=대한장애인체육회
9일 열린 예선 4차전 영국전에서 위기를 넘어 7대6, 승리를 따냈던 한국은 2연승을 달리며 3승 2패를 기록하게 됐다. '세계 최강' 중국(1위)과의 경기에서 5대7로 패했던 연승 흐름을 타며 분위기 반전에 성공했다. 이현출은 "오늘 경기를 앞두고 팀원들끼리 '이제 2패밖에 하지 않았다. 다시 시작하면 된다'는 말을 했다. 이런 파이팅 덕분에 서로의 부족한 점을 메워주면서 진짜 팀으로 경기를 할 수 있었다"고 돌아봤다.


사진제공=대한장애인체육회
휠체어컬링 혼성 4인조 경기는 10개 팀이 출전해 라운드 로빈 방식으로 총 9경기의 예선전을 치른 후 상위 4개 팀이 준결승에 진출해 메달색을 다투게 된다. '경우의 수' 없이 준결승에 직행하는 최고 승수는 5승. 한국은 10일 노르웨이와 예선 6차전을 치른다. 차진호는 "우리가 상대하기 부담스러워하는 노르웨이와 경기이기 때문에 '바짝' 정신을 차려 해야겠다"고 말했다.


Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.