결과는 '셧아웃'이었는데, 내용은 '혈전'이었다…흥국생명, 현대건설 잡고 2위 싸움 불지폈다

기사입력 2025-11-29 21:05


29일 수원체육관에서 열린 배구 V리그 여자부 흥국생명과 현대건설의 경기. 흥국생명이 현대건설에 세트스코어 3-0으로 승리했다. 경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 흥국생명 선수들. 수원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.11.29/

29일 수원체육관에서 열린 배구 V리그 여자부 흥국생명과 현대견설의 경기. 1세트를 따내고 기뻐하는 흥국생명 선수들. 수원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.11.29/

[스포츠조선 이종서 기자] 흥국생명 핑크스파이더스가 셧아웃 승리로 2위 추격에 힘을 냈다.

흥국생명은 29일 수원실내체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V-리그 여자부 현대건설 힐스테이트와의 경기에서 세트스코어 3대0(29-27, 25-23, 27-23)으로 승리했다. 흥국생명은 5승6패 승점 16점을 기록했다. 순위는 5위에 머물렀지만, 2위 현대건설(5승6패 승점 17점)에 승점 1점 차로 추격했다.

셧아웃으로 끝난 경기지만, 매세트 치열했다. 1세트와 3세트가 모두 듀스로 갔다.

모두 흥국생명이 웃었다. 1세트에서는 27-27에서 김다은의 퀵오픈 득점에 이어 피치의 이동 공격 득점으로 잡았다.

2세트 역시 23-23까지 붙었다. 그러나 피치와 레베카의 득점이 터지면서 결국 흥국생명이 내리 두 번의 세트를 잡았다.


1세트를 따내고 기뻐하는 흥국생명 이다현.
3세트 역시 접전의 양상. 1세트와 비슷한 흐름으로 끝났다. 25-25에서 김다으늬 퀵오픈으로 앞서 나갔고, 결국 레베카가 마지막 공격을 책임졌다.

이날 흥국생명은 레베카가 28득점으로 공격의 중심을 잡았고, 김다은과 피치가 20득점을 합작했다.

현대건설은 카리(28득점) 정지윤(12득점) 양효진(10득점)이 두 자릿수 득점을 합작했지만, 팀 패배를 막지 못했다.


29일 의정부 경민대학교 체육관에서 열린 V리그 남자부 KB손해보험과 현대캐피탈의 경기. 승리한 KB손해보험 선수들이 환호하고 있다. 의정부=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.29/

29일 의정부 경민대학교 체육관에서 열린 V리그 남자부 KB손해보험과 현대캐피탈의 경기. KB손해보험 우상조가 득점 후 환호하고 있다. 의정부=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.29/

한편 남자부 경기에서는 KB손해보험이 풀세트 접전 끝에 현대캐피탈을 제압했다. 비예나가 25득점을 기록했고, 야쿱(19득점), 임성진(12득점) 우상조(11득점)가 고른 활약을 했다. 특히 우상조는 5세트 17-16에서 서브에이스를 기록하며 팀 승리를 이끌었다.

현대캐피탈은 레오가 40득점(공격성공률 57.58%)으로 분전했지만, 웃지 못했다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

