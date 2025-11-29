결과는 '셧아웃'이었는데, 내용은 '혈전'이었다…흥국생명, 현대건설 잡고…

|
[스포츠조선 이종서 기자] 흥국생명 핑크스파이더스가 셧아웃 승리로 2위 추격에 힘을 냈다.
흥국생명은 29일 수원실내체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V-리그 여자부 현대건설 힐스테이트와의 경기에서 세트스코어 3대0(29-27, 25-23, 27-23)으로 승리했다. 흥국생명은 5승6패 승점 16점을 기록했다. 순위는 5위에 머물렀지만, 2위 현대건설(5승6패 승점 17점)에 승점 1점 차로 추격했다.
모두 흥국생명이 웃었다. 1세트에서는 27-27에서 김다은의 퀵오픈 득점에 이어 피치의 이동 공격 득점으로 잡았다.
2세트 역시 23-23까지 붙었다. 그러나 피치와 레베카의 득점이 터지면서 결국 흥국생명이 내리 두 번의 세트를 잡았다.
|
3세트 역시 접전의 양상. 1세트와 비슷한 흐름으로 끝났다. 25-25에서 김다으늬 퀵오픈으로 앞서 나갔고, 결국 레베카가 마지막 공격을 책임졌다.
이날 흥국생명은 레베카가 28득점으로 공격의 중심을 잡았고, 김다은과 피치가 20득점을 합작했다.
현대건설은 카리(28득점) 정지윤(12득점) 양효진(10득점)이 두 자릿수 득점을 합작했지만, 팀 패배를 막지 못했다.
|
|
한편 남자부 경기에서는 KB손해보험이 풀세트 접전 끝에 현대캐피탈을 제압했다. 비예나가 25득점을 기록했고, 야쿱(19득점), 임성진(12득점) 우상조(11득점)가 고른 활약을 했다. 특히 우상조는 5세트 17-16에서 서브에이스를 기록하며 팀 승리를 이끌었다.
현대캐피탈은 레오가 40득점(공격성공률 57.58%)으로 분전했지만, 웃지 못했다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com