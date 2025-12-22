배구특별시 영원하라! 현대캐피탈, 천안 배구인재 양성에 4000만원 쾌척…올해로 20년째
|
|
|한남교 천안시체육회장(왼쪽), 이교창 현대캐피탈 배구단 단장. 사진제공=현대캐피탈
[스포츠조선 김영록 기자] 현대캐피탈 스카이워커스 배구단이 천안 배구인재 양성을 위해 두 팔을 걷어붙였다.
현대캐피탈은 지난 20일 천안 유관순 체육관에서 열린 진에어 2025~2026시즌 V리그 홈경기를 앞두고 천안시 체육회에 발전기금 4000만원을 전달했다고 밝혔다.
이번 발전기금은 천안에 연고지를 둔 천안고등학교, 청수고등학교, 쌍용중학교, 봉서중학교, 부영초등학교, 쌍용초등학교 등 총 6개 학교에 전달되어 유소년 선수들의 훈련 환경 개선과 장비 구입 등에 활용될 예정이다.
현대캐피탈 배구단은 2006년부터 현재까지 20년간 사회공헌 활동의 일환으로 천안 지역 유소년 배구선수 양성과 배구 저변 확대를 위해 배구 발전기금을 매년 지원하고 있다
현대캐피탈 관계자는 "이번 발전기금을 통해 천안의 어린이들과 청소년들이 배구를 통해 즐거움을 느끼고 꿈을 이루는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.
현대캐피탈 배구단은 크리스마스 이브인 오는 24일 홈경기에서 배구단 선수들과 코칭스태프가 산타가 되어 다양한 기념품을 나눠주는 크리스마스 이벤트를 진행한다. 경기장을 찾은 팬들에게 선착순으로 소정의 기념품도 나눠줄 예정이다.
김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.