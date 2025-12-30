'경민불패' 기적의 사령탑과 결별 왜? 선수단 의견차 → 오해로 이어졌다…'4연패→3연승' 결과 아닌 과정이 문제 [SC비하인드]

최종수정 2025-12-31 00:11

30일 의정부 경민대체육관에서 열린 V리그 남자부 KB손해보험과 OK저축은행의 경기, KB손해보험 레오나르도 카르발류 감독이 경기에 함께하고 있다. 의정부=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.30/

지난 시즌 후반기의 카르발류 전 감독. 스포츠조선DB

22일 의정부 경민대학교 체육관에서 열린 V리그 남자부 KB손해보험과 우리카드의 경기. 레오나르도 카르발류 감독이 작전 지시를 하고 있다. 의정부=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.22/

[스포츠조선 김영록 기자] 지난시즌 후반기에만 9연승 포함 15승 3패, 지난 시즌 KB손해보험(이하 KB배구단)은 말 그대로 '기적'을 썼다.

황택의와 나경복을 중심으로 한 선수들의 반전 활약, 그 중심에 레오나르도 카르발류 감독이 있었다.

하지만 카르발류 감독의 한국 생활은 단 1년만에 끝났다. 지난 시즌 전반기 종료 직후 합류했던 그는 공교롭게도 올시즌 후반기 개막을 앞두고 팀을 떠나게 됐다.

형식은 자진 사퇴다. KB배구단은 "카르발류 감독이 팀의 새로운 변화와 본인의 일신상의 이유로 사퇴 의사를 밝힘에 따라 계약을 종료하기로 결정했다"고 밝혔다. 경기력의 기복과 팀 운영 전반의 어려움에 대해 대화를 나눈 결과 고심 끝에 감독의 사퇴 의사를 수용했다는 설명. 하현용 코치가 감독대행을 맡아 잔여시즌을 치른다.

다만 카르발류 감독의 잔여 연봉은 모두 지급된다. 사퇴에 이르는 과정이 복잡했음을 보여주는 대목이다.

지난 시즌 KB손해보험은 시즌전 하위권 예상을 뒤집고 정규시즌 2위를 차지하는 이변을 일으켰다. 특히 '경민불패'로 불리는 후반기 미친 상승세는 배구판에 신선한 바람을 불어넣었다.


지난 시즌 막판 '경민불패'에 환호하는 KB손해보험 선수들. 스포츠조선DB
홈경기장이던 의정부체육관이 시즌 도중 갑작스럽게 '안전상 사용불가' 판정이 나오는 악재 속에도 KB손해보험은 의정부를 떠나지 않았다. 2000석이 채 안되는 경민대체육관은 오히려 한층 더 뜨거운 응원 열기로 선수들에게 에너지를 불어넣는 밑바탕이 됐다.

아쉽게 플레이오프에서 대한항공의 벽을 넘진 못했지만. 구단 측은 뜨겁게 고무됐다. 앞선 시즌 나경복에 이어 이번 비시즌에도 FA 최대어였던 임성진을 영입하며 창단 첫 우승을 향한 희망의 불을 지폈다.


케이타 혼자 이리 뛰고 저리 뛰었던 2021~2022시즌과의 가장 큰 차이점이다. 당시 KB손해보험은 황택의와 케이타를 제외한 전 포지션에 최하위 후보로 평가됐지만, 한 세트에 공격 점유율 80%를 넘나들던 케이타의 괴물 같은 원맨쇼로 챔피언결정전 진출을 이뤄냈었다.

특히 카르발류 감독은 임성진에 대해 '반드시 영입해야할 선수, 앞으로 성장할 여지가 큰 선수'로 점찍었다. KB손해보험은 적극적인 러브콜로 차세대 스타의 행선지를 의정부로 돌려세우는데 성공했다. 지난해 좋은 활약을 펼쳤던 외국인 선수 비예나-야쿱과도 순조롭게 재계약했다.


KB손해보험 임성진. 스포츠조선DB
다만 임성진의 영입 과정에서 보상선수로 지난 시즌 베스트7에 빛나는 베테랑 리베로 정민수가 이탈한 점이 아쉬웠다. 정민수 대신 김도훈이 나선 결과 KB손해보험은 디그는 2위로 나쁘지 않지만, 리시브는 7개팀 중 꼴찌라는 성적표를 받고 있다.

시즌 출발은 나쁘지 않았다. 1라운드를 4승2패로 시작했다. 1라운드에선 대한항공, 2라운드에선 현대캐피탈을 잡아내며 한국 배구를 양분해온 두 팀에 도전할만한 다크호스다운 존재감을 뽐냈다.

그런데 2라운드 3승3패로 다소 삐걱거렸다. 특히 2라운드 마지막 경기였던 12월 2일 한국전력전을 시작으로 4연패가 이어졌다. 4경기 중 3경기가 셧아웃일 만큼 제대로 힘도 써보지 못한 완패였다.

카르발류 감독과 선수단 사이에 훈련 방식을 두고 이견이 있었던 시기가 바로 2라운드 도중다. 브라질 출신의 카르발류 감독은 시즌 중에도 철저하게 기본기 위주의 연습을 지시한 반면, 선수단은 시즌중인 만큼 상대팀에 최적화된 분석과 연습을 요청했다는 후문.


지난 시즌 하이파이브를 나누며 환호하는 황택의와 카르발류 감독. 스포츠조선DB
일약 최고 연봉자가 된 임성진도 기대에 부응하지 못했다. 시즌초에는 대표팀에서 입은 부상을 회복하는 과정이 있었다.

하지만 정상 가동 이후에도 데뷔 이래 최악의 부진을 보이면서 야쿱-나경복-임성진의 로테이션이 좋은 결과를 내지 못했다. 급기야 3라운드 초반에는 카르발류 감독은 외국인 선수들, 하현용 코치는 국내 선수들에게 따로 지시하는 모습까지 노출됐다.

그 결과가 4연패였고, 카르발류 감독은 그 직후 지휘에서 아예 손을 뗀 것으로 보인다. 그리고 하현용 코치를 중심으로 뭉친 선수단이 3연승의 반전을 이뤄내자, 카르발류 감독은 자진 사퇴를 택했다.

다만 KB손해보험 구단 측은 선수단과의 불화설에 대해 극구 부인했다.

"훈련방식을 두고 의견 차이가 있었던 정도다. 더 좋은 성적을 내기 위해 의견을 내는 과정이었다. 오히려 선수단 측에서 프런트에 카르발류 감독의 사퇴를 말려달라, 함께 하고 싶다고 요청했었다. 하지만 '팀에 새로운 전환점이 필요하다'는 사령탑의 의지가 강했다."


25일 인천 계양체육관에서 열린 V리그 대한항공-KB손해보험전. KB손해보험 레오나르도 카르발류 감독이 경기를 지켜보고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.25/
특히 불화설의 중심에 선 황택의에 대해서도 "주장이다보니 선수단의 의견을 총대메고 전달하는 역할을 했다. 이를 외부에서 오해한 것 같다, 황택의나 사령탑이나 감정적인 문제는 전혀 없었다"고 강조했다.

이로써 올시즌 남자배구에서만 사령탑이 3명째 사퇴했다. 앞서 김상우 삼성화재 전 감독이 팀을 떠났고, 이날 마우리시오 파에스 감독이 우리카드, 카르발류 감독이 KB손해보험과 각각 결별했다.


김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

