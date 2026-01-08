"난 2인 리시브도 해봤다" 인쿠시 향한 고희진 감독의 채찍질 "하면 된다" [화성패장]

기사입력 2026-01-08 22:31


"난 2인 리시브도 해봤다" 인쿠시 향한 고희진 감독의 채찍질 "하면 된…
사진제공=KOVO

[화성=스포츠조선 김영록 기자] "난 고교 시절에 리베로랑 둘이 2인 리시브도 했다. 실전만큼 좋은 훈련은 없다. 하면 된다."

한 세트에 8득점까지 따내는 공격력은 인상적이다. 하지만 패전의 빌미가 된 결정적 실수도 눈에 띈다.

정관장은 8일 화성체육관에서 열린 진에어 2025~2026시즌 V리그 4라운드 IBK기업은행전에서 세트스코어 1대3으로 졌다.

블로킹에서 14-7로 앞섰지만, 범실은 18-15로 많았다. 보이지 않는 범실도 적지 않아 시종일관 발목을 잡았다. 반면 기업은행은 세트 막판 출전한 주장 황민경의 결정적인 디그 2개가 팀 승리를 이끌었다. 황민경-임명옥의 막강한 수비진이 정관장을 허탈케 했다.

경기 후 만난 고희진 정관장 감독은 "리시브가 중요할 때 선수들이 부담감을 많이 느낀 것 같다"고 돌아봤다.


"난 2인 리시브도 해봤다" 인쿠시 향한 고희진 감독의 채찍질 "하면 된…
사진제공=KOVO
인쿠시가 2세트에만 8득점을 올리며 '하드 캐리'했지만, 3세트엔 결정적인 리시브 실수로 패배를 자초했다. 강렬하게 내리꽂는 스파이크는 인상적이지만, 수비에선 박혜민에게 기대는 바가 크다.

고희진 감독은 "인쿠시는 정말 열심히 하고 있다. 한국에 배구 유학온 선수 아닌가. 우리가 응원해줘야 몽골에서도 더 응원할 거고, 이기든 지든 한 팀이 돼야한다. 열심히 훈련시켜서 좋은 선수, 좋은 팀 만들겠다"고 강조했다.

이어 "결국 리시브는 압박감 속에서 자기 리듬을 찾는게 중요하다. 실전만큼 좋은 훈련은 없다. 사람마다 다르겠지만, 부키리치는 바로 하던데?"라며 웃은 뒤 "고등학교(마산중앙고) 시절 난 미들블로커인데도 리베로랑 같이 2인 리시브를 했다. 그래서 그 감각을 안다. 하면 된다는 생각이 중요하다. 예전만큼의 훈련량을 소화해서 안된다면 모르겠는데, 훈련량이 훨씬 적다. 또 그만큼 훈련하게 만드는게 지도자의 역량"이라고 강조했다.


"난 2인 리시브도 해봤다" 인쿠시 향한 고희진 감독의 채찍질 "하면 된…
사진제공=KOVO

또 박혜민에게도 "이런 상황에서 경기를 해보는게 앞으로 본인의 선수생활에 큰 도움이 될 것"이라고 강조했다.

"오늘 상대가 준비를 잘하고 집중력이 좋았다. 죽어야될 볼이 자꾸 살아나니까 우리 선수들이 당황했다. 기업은행 선수들에게 박수를 보낸다."


화성=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래 사라졌다..“이틀 전부터 연락 안 돼” 혼란

2.

‘권상우♥’ 손태영, 美 이민 이유 밝혔다 “子 특혜 논란 후 떠나야겠다 결심”

3.

차태현 "롱런 비결은 아내♥, 회식 끼지 말라며 단도리 시켜"

4.

'10kg 감량' 소유, 해외서 휴대폰 분실 '멘붕'.."사진·영상 어떡해"

5.

강도에 역고소 당한 나나, 결국 경찰 조사 받았다..“큰 정신적 고통”

스포츠 많이본뉴스
1.

이러려고 80억 벌었나! '박찬호 캠프' 개최 → KIA·두산 후배들 7인, 오키나와 11박12일 체류비 지원

2.

'서울에서 부활한 린가드 다음 유력 행선지 나왔다' 맨유 레전드의 강추 픽 "할리우드 스타 레이놀즈와 손잡고 렉섬을 승격시켜라"

3.

[단독]'J2 오이타 센터백' 브라질 출신 델란,수원FC 계약→전훈 합류...박건하호 NEW 수비라인 윤곽

4.

롯데 김원중, 이런 선행을! 저소득층 어린이병원 5000만원 쾌척 → 전액 수술비 및 치료비

5.

사절단급 대규모 파견! → SF의 한국 총공세, MLB닷컴도 대대적인 관심. "이정후의 고향에서 큰 기회를 보고 있다"

스포츠 많이본뉴스
1.

이러려고 80억 벌었나! '박찬호 캠프' 개최 → KIA·두산 후배들 7인, 오키나와 11박12일 체류비 지원

2.

'서울에서 부활한 린가드 다음 유력 행선지 나왔다' 맨유 레전드의 강추 픽 "할리우드 스타 레이놀즈와 손잡고 렉섬을 승격시켜라"

3.

[단독]'J2 오이타 센터백' 브라질 출신 델란,수원FC 계약→전훈 합류...박건하호 NEW 수비라인 윤곽

4.

롯데 김원중, 이런 선행을! 저소득층 어린이병원 5000만원 쾌척 → 전액 수술비 및 치료비

5.

사절단급 대규모 파견! → SF의 한국 총공세, MLB닷컴도 대대적인 관심. "이정후의 고향에서 큰 기회를 보고 있다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.