올해도 흥국이 왔설…14일 삼산에서 설맞이 '특별 이벤트' 열린다

[스포츠조선 이종서 기자] 흥국생명 핑크스파이더스가 설맞이 행사를 연다.
흥국생명은 2026년 설을 기념해 '2026 행운의 복주머니'를 준비했다. 경기장을 찾은 관중 2026명에게 선착순으로 제공하며, 복주머니에는 선수단 띠부씰, 다양한 간식 등이 랜덤으로 담겨 있다.
또한 경기 시작 전 코트에서는 유소년 배구대회가 열린다. 구단이 유소년 배구 저변 확대와 체계적 육성을 목표로 서울·인천 두 지역에서 직접 운영 중인 유소년 배구클럽이 맞대결을 펼치며, 실제 프로 경기장에서 실전 경험을 쌓는 무대로 마련됐다. 아울러 참가 학생과 가족을 함께 초청해 경기 관람 및 체험 기회를 제공함으로써, 유소년과 가족 단위 관람객을 아우르는 배구 저변 확대 효과를 기대하고 있다.
흥국생명 배구단 관계자는 "설 연휴를 앞두고 경기장을 찾은 팬들이 다양한 방식으로 경기를 즐길 수 있도록 프로그램을 구성했다"며 "다양한 연령층이 함께 배구의 매력을 느낄 수 있는 현장을 만들어가겠다"고 말했다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com