"이길 수 있는 경기를…" 선두 수성 경고등, 결국에는 '세터 놀음'에 달렸다

|
[수원=스포츠조선 이종서 기자] "과감하게 했으면 하는데…."
1세트를 잡으며 분위기를 올렸지만, 두 차례 듀스 세트에서 놓친 게 뼈아팠다. 특히 블로킹 싸움에서 7-14로 밀리는 등 현대건설의 방패를 제대로 뚫지 못했다.
|
결국 세터가 고민이었다. 김 감독은 "공격력은 살아난 거 같은데 볼배분에 대해 이야기를 안할 수가 없다"라며 "상대 얕은 쪽으로 과감하게 토스를 해주는 게 맞다고 했는데 자꾸 결정적일 때 높은 쪽으로 가는게 나왔다. 이길 수 있는 경기를 넘겨줬다"라며 "상대가 카리와 양효진이 있으면 가장 높은 블로킹인데 (김)세인으로 간다. 반대쪽에 (이)예림이가 블로킹을 하는데 그쪽으로 가지 못했다. 결정적인 순간 범실이 아쉽다"라며 "밖에 사인을 줬는데 모마에게 주더라. 엇박자가 났다. 코트 안에서는 세터가 상대를 보고 운영을 해야하는데 그런 부분이 아쉽다"고 지적했다.
김 감독은 이윤정에 대해 "조금 더 과감하게 자신감있게 플레이를 했으면 좋겠다. 그런 부분이 아쉽다"라며 "(이)윤정이가 이겨내야 한다. (김)다은이가 좋은 상태가 아니다. 어차피 들어가면 같은 상황이 나올 수 있으니 윤정이를 넣었다"고 이야기했다.
승점 4점 차로 좁혀진 가운데 남은 경기 승리가 중요해졌다. 김 감독은 "항상 매경기가 위기다. 기회가 왔을 때 우리 것으로 만들지 못하면 상대에게 기회가 간다고 했다. 오늘 경기도 그랬다. 앞으로 경기도 그럴 거 같다. 흥국생명, GS칼텍스와의 어려운 경기가 있는데 준비를 잘해보려고 한다"고 밝혔다.
수원=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com