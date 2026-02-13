"이길 수 있는 경기를…" 선두 수성 경고등, 결국에는 '세터 놀음'에 달렸다

기사입력 2026-02-13 21:51


13일 수원실내체육관에서 열린 V리그 여자부 현대건설과 도로공사의 경기. 한국도로공사 선수들이 득점을 성공한 후 기뻐하고 있다. 수원=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.02.13/

[수원=스포츠조선 이종서 기자] "과감하게 했으면 하는데…."

한국도로공사는 13일 수원 실내체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V-리그 여자부 현대건설과의 5라운드 경기에서 세트스코어 1대3(25-22, 24-26, 18-25, 24-26)으로 패배했다. 시즌 8패(20승 승점 55점) 째를 기록한 선두 도로공사는 2위 현대건설(17승11패 승점 51점)과 승점 4점 차로 좁혀졌다.

지난 페퍼저축은행전에서 허리 통증으로 2세트에 빠진 강소휘는 이날 경기에는 경기에 나서지 못했다.

1세트를 잡으며 분위기를 올렸지만, 두 차례 듀스 세트에서 놓친 게 뼈아팠다. 특히 블로킹 싸움에서 7-14로 밀리는 등 현대건설의 방패를 제대로 뚫지 못했다.

이날 도로공사는 모마가 29득점 타나차가 16득점 김세인이 11득점을 기록했지만, 패배에 아쉬움을 삼켜야만 했다.


"이길 수 있는 경기를…" 선두 수성 경고등, 결국에는 '세터 놀음'에 …
13일 수원실내체육관에서 열린 V리그 여자부 현대건설과 도로공사의 경기. 한국도로공사 모마가 공격을 시도하고 있다. 수원=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.02.13/
경기를 마친 뒤 김종민 도로공사 감독은 "초반 선수들이 분위기를 바꾸기 위해서 열심히 하는 모습이 있었다"고 했다.

결국 세터가 고민이었다. 김 감독은 "공격력은 살아난 거 같은데 볼배분에 대해 이야기를 안할 수가 없다"라며 "상대 얕은 쪽으로 과감하게 토스를 해주는 게 맞다고 했는데 자꾸 결정적일 때 높은 쪽으로 가는게 나왔다. 이길 수 있는 경기를 넘겨줬다"라며 "상대가 카리와 양효진이 있으면 가장 높은 블로킹인데 (김)세인으로 간다. 반대쪽에 (이)예림이가 블로킹을 하는데 그쪽으로 가지 못했다. 결정적인 순간 범실이 아쉽다"라며 "밖에 사인을 줬는데 모마에게 주더라. 엇박자가 났다. 코트 안에서는 세터가 상대를 보고 운영을 해야하는데 그런 부분이 아쉽다"고 지적했다.

김 감독은 이윤정에 대해 "조금 더 과감하게 자신감있게 플레이를 했으면 좋겠다. 그런 부분이 아쉽다"라며 "(이)윤정이가 이겨내야 한다. (김)다은이가 좋은 상태가 아니다. 어차피 들어가면 같은 상황이 나올 수 있으니 윤정이를 넣었다"고 이야기했다.

승점 4점 차로 좁혀진 가운데 남은 경기 승리가 중요해졌다. 김 감독은 "항상 매경기가 위기다. 기회가 왔을 때 우리 것으로 만들지 못하면 상대에게 기회가 간다고 했다. 오늘 경기도 그랬다. 앞으로 경기도 그럴 거 같다. 흥국생명, GS칼텍스와의 어려운 경기가 있는데 준비를 잘해보려고 한다"고 밝혔다.
수원=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.