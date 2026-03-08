양효진 은퇴식 경기인데…조이가 없어도 페퍼저축은행은 '천적'이었다..5승1패[수원리뷰]

|
[수원=스포츠조선 정현석 기자]30득점 보증수표 '주포' 조이가 없어도 페퍼저축은행은 현대건설의 천적이었다. 현대건설 레전드 양효진의 은퇴경기이자 마지막 홈경기에서도 승리하며 현대건설전 5승1패의 압도적 우위로 시즌을 마쳤다.
2위를 확보한 현대건설은 21승13패 승점 62점으로 1위 도로공사(66점)와 승차를 줄이지 못했다. 현대건설은 정관장→GS칼텍스 전에서 선두 탈환을 노린다. 선두 도로공사는 흥국생명→IBK기업은행 전을 남겨두고 있다.
페퍼저축은행은 이날 승리로 15승19패 승점 44점을 기록했다. 시마무라가 22득점, 박은서가 18득점으로 공격을 주도했다.
하지만 승부에 대한 의지는 감추지 않았다.
페퍼저축은행 장소연 감독은 "상대전적 우위 자신감을 가져가되, 남은 3경기 마지막 까지 지켜보는 팬 분들을 위해 최선을 다해 마무리 하자"고 말했다.
2위를 확정짓고 1위 탈환에 대한 희망을 놓지 않고 있는 현대건설 강성형 감독은 "(선두) 도로공사가 지면서 해볼 수 있는 과정이 만들어졌다"며 "특정 팀(페퍼저축은행)에 많이 졌는데 자존심을 걸고 마무리 하자고 했다"고 필승 의지를 다졌다. 이어 "올시즌 어려운 과정과 어려운 상황에서 기대에 못 미칠까 걱정이 많았는데, 팬분들의 응원 덕분에 선수들이 열심히 힘을 내서 정규리그 2위까지 할 수 있었다"며 "남은 경기도 레전드 보내는 입장에서 좋은 경기로 마무리 잘 하겠다"고 다짐했다.
하지만 페퍼저축은행은 현대건설 천적 답게 강하게 몰아붙였다. 주포 조이가 빠진 상황에서도 끈질긴 수비로 현대건설을 압박했다. 24-21 매치포인트에서 현대건설 자스티스와 양효진 득점으로 23-24까지 추격했다. 하지만 페퍼저축은행은 자스티스 공격을 하혜진이 블로킹으로 막아내며 첫 세트를 가져왔다.
2세트도 양보 없는 공방이 이어졌다.
8-9로 뒤지던 페퍼저축은행이 박은서의 맹활약으로 6연속 득점에 성공하며 14-9로 앞서며 2세트도 승기를 잡는 듯 했다. 하지만 현대건설은 새로 투입된 서지혜의 맹활약 속에 8연속 득점으로 17-14로 전세를 역전 시켰다.
3세트도 치열했다.
시마무라와 박은서, 3세트부터 투입된 고예림의 공격력을 앞세운 페퍼저축은행이 치열한 공방전 끝에 25-23 승리로 승기를 잡았다.
4세트도 페퍼저축은행은 질식수비로 현대건설의 범실을 유도하며 압박했다.
22-24까지 몰렸지만 시마무라의 연속 공격으로 25-25 듀스를 만든 뒤 시마무라의 이동공격과 상대 범실로 27-25로 승리에 마침표를 찍었다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com
사진제공=KOVO