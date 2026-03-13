자력으로 1위 확정한 도로공사, 최하위에 덜미 잡힌 현대캐피탈…앉아서 웃은 대한항공

여자부 한국도로공사는 13일 인천 삼산월드체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V리그 흥국생명과의 원정 경기에서 세트스코어 3대0(25-19, 27-25, 25-17)으로 셧아웃 승리를 거두며 자력으로 정규리그 1위를 결정했다. 도로공사는 개막 후 24승11패 승점 69점을 기록하면서 2위 현대건설과의 격차를 승점 4점 차로 벌렸다. 따라서 남은 경기에서 현대건설이 승점 3점을 확보하더라도 따라잡을 수 없기 때문에 도로공사가 1위를 확정하며 챔피언결정전에 직행했다. 도로공사가 정규리그 1위를 기록한 것은 2005년과 2014~2015시즌, 2017~2018시즌 이후 구단 역사상 네번째다.
사진=KOVO
도로공사는 이날 강소휘가 1세트에 8득점으로 알토란 활약을 펼쳤고, 마지막 세트스코어에서 결승점까지 올리면서 수월하게 출발했다. 2세트는 막판 듀스 접전을 펼쳤으나 25-25에서 강소휘의 연속 득점으로 가져갈 수 있었다. 2-0으로 앞선 도로공사는 마지막 3세트도 수월하게 끝냈다. 힘이 빠진 흥국생명을 상대로 8점 차 완승을 거두면서 인천 원정에서 정규리그 1위 세리머니를 펼쳤다.
도로공사는 이제 4월 1일부터 시작되는 챔피언결정전을 기다리게 된다. 플레이오프 승리팀이 도로공사와 맞붙으며 우승 트로피를 향한 여정에 나선다.
반면 남자부도 같은날 대한항공의 1위가 결판났다.
최하위 삼성화재가 2위 현대캐피탈을 상대로 세트스코어 3대1(22-25, 25-19, 25-23, 25-20)로 역전승을 펼치면서 드라마틱하게 13연패를 끊었다. 긴 연패에 지쳐있던 삼성화재는 현대캐피탈을 상대로 1세트를 내주고도 2~4세트를 연달아 잡는 집중력을 발휘했다.
사진=KOVO
삼성화재가 승점 3점을 가져갔고, 현대캐피탈은 승점 추가에 실패했다. 현대캐피탈은 21승14패 승점 66점을 기록 중인데, 승점 69점을 확보한 1위 대한항공이 남아있는 현대캐피탈의 경기 결과와 상관 없이 승점 3점이 앞서면서 정규리그 1위를 확정지었다. 현대캐피탈은 오는 19일 대한항공과의 맞대결이 남아있는데, 이 경기에서 승점 3점을 얻더라도 승수에서 뒤지기 때문에 역전 1위를 할 수 없는 상황이다. 최하위 삼성화재에 발목을 잡히면서 예상보다 일찍 1,2위 희비가 갈리고 말았다.