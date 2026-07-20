'서브에이스 1개당 10만원 → 삼진 1개당 2만원' 대한항공-SSG, 공동기부금 전달

사진=SSG 랜더스

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[스포츠조선 나유리 기자]대한항공 점보스 배구단이 SSG 랜더스 야구단과 함께 적립한 공동기부금 전달식을 진행했다.

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대한항공 정지석, 김규민은 지난 19일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 경기에 앞서 SSG 정준재, 오태곤, 인천사회복지공동모금회 박용훈 사무처장이 참석한 가운데 인천사회복지공동모금회에 함께 적립한 공동기부금 전달식을 진행했다.

기부금 적립은 양 구단의 홈경기에서 대한항공의 서브에이스 1개당 10만원, SSG 투수들의 삼진 1개당 2만원을 적립하는 방식으로 진행됐다.

이번 전달식에서는 기부금은 지난해 12월 8일부터 지난 5일까지 총 1330만원이다.

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대한항공은 홈 경기 서브 에이스 1개당 10만원씩 총 680만원(68개), SSG는 홈 경기 투수 탈삼진 1개당 2만원씩 총 650만원(325개)을 적립했다.

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이 기부금은 공동 연고지역인 인천 관내 소외계층을 위한 기초생계비, 교육비, 의료비 등 지원을 위해 사용될 예정이다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com