"ML에서 1058억 벌었잖아" 10실점 충격 컸나, 류현진 추격 포기 …

[스포츠조선 이종서 기자] "아메리칸 성공 스토리."
마에다는 일본 프로야구 히로시마 도요카프에서 활약한 뒤 2016년 LA 다저스와 계약하며 메이저리거로서 첫 발을 내디뎠다. 첫 해 16승을 거두면서 류현진(한화)과 함께 다저스의 선발진을 이끌며 아시아 선수 성공 시대를 열었다.
이듬해 13승을 거두는 등 메이저리그에 정착하는 듯 했지만, 이후에는 첫 2년 처럼 압도적인 모습을 보여주지 못했다. 올해까지 메이저리그 통산 68승6세이브 56패를 기록한 마에다는 10승을 보태면 류현진과 같은 메이저리그 78승을 기록하게 된다.
마이너리그에서도 썩 인상적인 모습을 보여주지 못하면서 결국 일본행을 고민하게 됐다.
'야후스포츠'는 '마에다는 여전히 MLB에 있지만 오래가지 않을 것이다. 37세의 우완은 2026년 메이저리그에서 던지지 않는다'며 '고국으로 돌아가 선수 생활을 마무리하는 것이 모두에게 최선의 선택일 것'이라는 냉정한 평가를 했다. 매체는 이어 '그는 MLB에서 총 7600만 달러(약 112억 5000만 원)를 벌어들였다. 아메리칸 성공 스토리'라고 평가했다.
매체는 이어 '마에다가 2015년까지 활약했던 히로시마 출신 메이저리거로는 스즈키 세이야(시카고 컵스)가 있다. 과거 다저스 에이스였던 구로다 히로키도 7년간 메이저리그에서 활약한 뒤 40세에 히로시마로 복귀했다'라며 '마에다가 프로 커리어 마지막을 히로시마에서 장식한다면 더없이 훌륭한 마무리가 될 것'이라고 덧붙였다.
