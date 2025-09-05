스포츠조선

"가을에 5연타석 홈런 치는 상상도 했는데…" 23세 인천 거포의 꿈은 현실이 된다. 데뷔 첫 연타석포 → 커리어하이 경신 [인터뷰]

기사입력 2025-09-06 00:05


"가을에 5연타석 홈런 치는 상상도 했는데…" 23세 인천 거포의 꿈은 …
인터뷰에 임한 고명준. 김영록 기자

"가을에 5연타석 홈런 치는 상상도 했는데…" 23세 인천 거포의 꿈은 …
5일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 4회말 SSG 고명준에게 투런 홈런을 허용한 롯데 벨라스케즈. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.05/

"가을에 5연타석 홈런 치는 상상도 했는데…" 23세 인천 거포의 꿈은 …
5일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 5회말 연타석 홈런을 날린 SSG 고명준. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.05/

[인천=스포츠조선 김영록 기자] "원래 상상을 많이 하는 성격이다. 머릿속에선 끝내기 홈런도 치고, 5연타석 홈런도 치고…"

사령탑의 든든한 신뢰가 이제 현실이 되고 있다. SSG 랜더스 고명준(23)의 꿈은 더이상 상상이 아니다.

고명준은 5일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 롯데 자이언츠와의 시즌 14차전에서 연타석 홈런을 치며 팀의 7대5 승리를 이끌었다. 고명준으로선 2021년 프로 데뷔 이래 첫 멀티 홈런이다.

메이저리그 38승 커리어를 지닌 롯데 벨라스케즈의 148㎞ 직구를 통타해 첫 홈런을 쳤다. 이어 롯데 2번째 투수 박진을 상대로 연타석 홈런을 가동했다. 2안타 3타점 불방망이.

시즌 전부터 이숭용 SSG 감독이 "30홈런을 칠수 있는 선수"라며 철저하게 믿고 주전 1루수로 밀어준 그다. 하지만 거듭된 부진에 발목을 잡혔다.

결국 이숭용 감독은 '이젠 스스로 증명해야할 때'라며 2군에 다녀오게 했고, 이후 조금씩 눈을 뜨는 모양새. 이날 멀티포로 최근 7경기 5홈런을 몰아쳤다.

경기 후 만난 고명준은 "당연히 너무 좋고, 연타석포 친 날에 또 팀이 승리해서 더 좋다. 한번 내려갔다 왔으니까 남들보다 체력이 더 좋지 않을까"라며 웃었다.

이어 "감독님께 당당하게 얘기하긴 아직 이르다. 한참 부족하다"며 몸을 사렸다. 이숭용 감독의 재계약에 대해서는 "작년부터 절 써주신 분이니까 너무 좋다"며 활짝 웃었다.


"가을에 5연타석 홈런 치는 상상도 했는데…" 23세 인천 거포의 꿈은 …
5일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 4회말 롯데 벨라스케즈 상대 투런홈런을 날린 SSG 고명준. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.05/

"빠른 카운트에 승부하는 걸 좋아한다. 오늘은 상대 투수(벨라스케즈)의 직구가 좋길래 직구 노리고 휘둘렀다. 두번째 타석도 볼카운트 3B1S에서 '300% 직구다'라는 마음에 헛스윙해도 좋다는 느낌으로 돌렸다."

'문제는 상체만 쓰는 스윙'이란 판단 하에 강병식 1군 타격코치와의 훈련을 통해 하체쓰는 법을 연습했고, 그 결과가 좋게 나온다는 설명.

덕분에 팀도 가을야구에 한창 가까워지고 있다. 고명준은 "남은 경기를 최대한 이기는 방법 뿐이다. 끝날 때까진 모른다"고 못박았다.

하지만 상상만큼은 자유다. 그는 "가을야구에서 활약하는 나를 어릴 때부터 꿈꿔왔다. 가을야구에서 어떤 활약을 할 수 있을지 나도 궁금하다"며 씩 웃었다.

"상상 속에서야 끝내기 홈런, 안타도 많이 쳤다. 가을야구 MVP도 받고, 5연타석 홈런도 치고…원래 이런저런 생각이 많은 편이다."

고명준은 "두번째 홈런 쳤을 때도 느낌이 확 왔다. 확실히 감이 좋다. 이 감각을 최대한 오래 유지하고 싶다"며 각오를 다졌다.


인천=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 딸, 1살에 표지 모델된 이유 있었네...♥김다예, 모태미녀 인증

2.

[SC현장] "'북극성', 이기고 싶습니다".,'은중과 상연' 김고은·박지현 눈물까지 쏟은 진심 (종합)

3.

김영철, 마비성 장폐색 투병에 합병증 얻었다 "급격히 살 빠져 생긴 병"

4.

'장동건♥' 고소영, 과자 광고 제안 받고 분노 "장난하나, 놀리는 줄"

5.

김민석, 가슴 아픈 부친상..“큰 슬픔 속 장례 준비 중”

스포츠 많이본뉴스
1.

"현장이 원했다" KIA 5억 FA 미스터리…2군 방치→은퇴 수순 밟나

2.

좀비보다 무서운 LG야구 '아무리 때려봐라 우리가 죽나' [수원 현장]

3.

"협박·괴롭힘 멈춰주세요" 43홈런+131타점 거포 가족의 절규, 누가 이들을 불안하게 만드나 [SC포커스]

4.

'연봉 1위' 김하성 내보내니 술술 풀리는 탬파베이, 7연승 질주 PS 확률 급상승..대체 유망주 유격수도 쓸만해

5.

'와 이 선수들 대체 어떻게 모았지?' 이종범부터 윤석민까지, 믿기지 않는 한일전 열리나

스포츠 많이본뉴스
1.

"현장이 원했다" KIA 5억 FA 미스터리…2군 방치→은퇴 수순 밟나

2.

좀비보다 무서운 LG야구 '아무리 때려봐라 우리가 죽나' [수원 현장]

3.

"협박·괴롭힘 멈춰주세요" 43홈런+131타점 거포 가족의 절규, 누가 이들을 불안하게 만드나 [SC포커스]

4.

'연봉 1위' 김하성 내보내니 술술 풀리는 탬파베이, 7연승 질주 PS 확률 급상승..대체 유망주 유격수도 쓸만해

5.

'와 이 선수들 대체 어떻게 모았지?' 이종범부터 윤석민까지, 믿기지 않는 한일전 열리나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.