스포츠조선

오늘 LG-두산전은 5회 타임어택? → 잠실 19시 '물폭탄 예고' 최대 변수

최종수정 2025-09-06 15:11

오늘 LG-두산전은 5회 타임어택? → 잠실 19시 '물폭탄 예고' 최대…
잠실=한동훈 기자

[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 야구는 시간 제한이 없는 스포츠다. 하지만 오늘 잠실은 다를 것 같다. 기상청 예보가 적중한다면 강우콜드 가능성이 높다.

LG 트윈스와 두산 베어스는 6일 오후 5시 잠실구장에서 2025 KBO리그 팀간 15차전을 펼친다.

일기예보가 변수다. 오후 3시경 잠실구장은 맑다. 기상청에 따르면 오후 7시부터 8시까지 엄청난 비가 쏟아진다. 시간당 18mm의 물폭탄이 예고됐다. 보통 1mm만 초과해도 비를 맞으면서 경기하기가 곤란하다.

참으로 애매한 시간이다. 차라리 플레이볼 시각인 오후 5시부터 비가 내리면 경기를 취소하면 그만이다. 비가 안 오는데 예보만 믿고 취소하는 일은 없다. 일단 개시는 유력하다. 예보가 정확하다면 경기가 한창인 시점에 중단이 확실시된다.

현장에서 가장 꺼려하는 사태는 노게임이다. 선발투수를 소모한 채 노게임 처리되면 '1선발' 경기 하나를 그냥 날리는 셈이다. LG는 에이스 톨허스트가 출격한다. 두산도 외국인투수 콜어빈이 선발 등판한다.

결국 5회를 넘길 수 있느냐가 관건이다. 일반적으로 2시간이면 5회까지 촉박하지는 않다. 하지만 경기 상황이 어떻게 흘러갈지 알 수 없고 비가 예상보다 빨리 내릴 수도 있다.

강우콜드를 예상한다면 경기 초반부터 1점 2점을 짜내기 위해 적극적으로 벤치가 움직일 수도 있다.


오늘 LG-두산전은 5회 타임어택? → 잠실 19시 '물폭탄 예고' 최대…
30일 잠실구장에서 열린 LG와 키움의 경기. LG가 키움에 승리했다. 경기 종료 후 하이파이브를 나누고 있는 LG 톨허스트. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.30/

오늘 LG-두산전은 5회 타임어택? → 잠실 19시 '물폭탄 예고' 최대…
24일 잠실구장에서 열린 두산과 KT의 경기. 7회 1사 1루. 마운드를 내려오며 팬들에게 인사를 건네고 있는 두산 선발 콜어빈. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.24/
일단 톨허스트는 경기 진행이 매우 빠른 유형이다. 제구력이 일정하며 스트라이크존 안에 공을 많이 던진다. 타자가 빨리빨리 치게 만드는 스타일이다. 투구수가 적다.


콜어빈은 정반대다. 리그에서 볼넷이 제일 많다. 제구력이 중구난방이다.

두산은 안재석(유격수)-강승호(1루수)-케이브(우익수)-김재환(지명타자)-박준순(2루수)-김인태(좌익수)-박계범(3루수)-김기연(포수)-정수빈(중견수)으로 타순을 짰다. 양의지가 선발에서 제외됐다.

LG는 신민재(2루수)-문성주(우익수)-오스틴(1루수)-문보경(3루수)-김현수(지명타자)-오지환(유격수)-박동원(포수)-최원영(좌익수)-박해민(중견수)으로 맞선다. 선발투수는 톨허스트.


잠실=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

노홍철, “현지 뉴스서도 나와”..이단 종교인들과 만났다

2.

이효리, 요가원 오픈 이틀 앞두고 ‘현장 점검’..개원 준비에 진심인 원장님

3.

강호동, 연예계 소문 어떻길래..김호영 "무서웠는데, 배려심에 감동"(아는형님)

4.

유튜버 대도서관, 자택서 숨진 채 발견..향년 46세

5.

박서진 동생 효정, ‘26세 중졸’ 꼬리표 뗄까..3번째 검정고시 결과 공개(살림남

스포츠 많이본뉴스
1.

"JENS,23번" 홍명보호 미국전 '시선집중' 카스트로프의 등번호...홍 감독"빠른 적응...충분한 시간 줄것"

2.

'쏘쿨 캡틴'손흥민"주장 논란?불편할것 없어요...현재에 충실"

3.

송성문 원맨팀이라고? 암울한 꼴찌팀의 수확...20홈런-20도루 스타 또 탄생한다

4.

홍명보 감독"미국전,결과X경기력 모두 잡아야...카스트로프 충분한 시간 줄것" [미국전 기자회견]

5.

'레비 깜짝사임 大충격'포체티노 美감독"바로 문자 보냈다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"JENS,23번" 홍명보호 미국전 '시선집중' 카스트로프의 등번호...홍 감독"빠른 적응...충분한 시간 줄것"

2.

'쏘쿨 캡틴'손흥민"주장 논란?불편할것 없어요...현재에 충실"

3.

송성문 원맨팀이라고? 암울한 꼴찌팀의 수확...20홈런-20도루 스타 또 탄생한다

4.

홍명보 감독"미국전,결과X경기력 모두 잡아야...카스트로프 충분한 시간 줄것" [미국전 기자회견]

5.

'레비 깜짝사임 大충격'포체티노 美감독"바로 문자 보냈다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.