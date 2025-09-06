오늘 LG-두산전은 5회 타임어택? → 잠실 19시 '물폭탄 예고' 최대…

|
[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 야구는 시간 제한이 없는 스포츠다. 하지만 오늘 잠실은 다를 것 같다. 기상청 예보가 적중한다면 강우콜드 가능성이 높다.
LG 트윈스와 두산 베어스는 6일 오후 5시 잠실구장에서 2025 KBO리그 팀간 15차전을 펼친다.
참으로 애매한 시간이다. 차라리 플레이볼 시각인 오후 5시부터 비가 내리면 경기를 취소하면 그만이다. 비가 안 오는데 예보만 믿고 취소하는 일은 없다. 일단 개시는 유력하다. 예보가 정확하다면 경기가 한창인 시점에 중단이 확실시된다.
현장에서 가장 꺼려하는 사태는 노게임이다. 선발투수를 소모한 채 노게임 처리되면 '1선발' 경기 하나를 그냥 날리는 셈이다. LG는 에이스 톨허스트가 출격한다. 두산도 외국인투수 콜어빈이 선발 등판한다.
결국 5회를 넘길 수 있느냐가 관건이다. 일반적으로 2시간이면 5회까지 촉박하지는 않다. 하지만 경기 상황이 어떻게 흘러갈지 알 수 없고 비가 예상보다 빨리 내릴 수도 있다.
강우콜드를 예상한다면 경기 초반부터 1점 2점을 짜내기 위해 적극적으로 벤치가 움직일 수도 있다.
콜어빈은 정반대다. 리그에서 볼넷이 제일 많다. 제구력이 중구난방이다.
두산은 안재석(유격수)-강승호(1루수)-케이브(우익수)-김재환(지명타자)-박준순(2루수)-김인태(좌익수)-박계범(3루수)-김기연(포수)-정수빈(중견수)으로 타순을 짰다. 양의지가 선발에서 제외됐다.
LG는 신민재(2루수)-문성주(우익수)-오스틴(1루수)-문보경(3루수)-김현수(지명타자)-오지환(유격수)-박동원(포수)-최원영(좌익수)-박해민(중견수)으로 맞선다. 선발투수는 톨허스트.
잠실=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com