스포츠조선

"1승 하기 힘드네" 패패패패→8위 추락 한숨, '천군만마' 합류 기대해도 될까

기사입력 2025-09-07 15:15


"1승 하기 힘드네" 패패패패→8위 추락 한숨, '천군만마' 합류 기대해…
12일 서울 잠실구장에서 열린 NC-두산전. NC 이호준 감독이 경기를 지켜보고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.12/

[창원=스포츠조선 김민경 기자] "1승 하기 힘드네."

이호준 NC 다이노스 감독이 한숨을 내쉬며 씁쓸한 미소를 지었다.

NC는 6일 창원 KIA 타이거즈전에서 4대8로 패해 4연패에 빠졌다. 막바지 5강 싸움이 치열한 가운데 치명적인 연패. NC는 시즌 성적 57승6무62패를 기록, 8위로 한 계단 내려앉았다. 5위 KT 위즈와는 3경기차. 만회하기 쉽지는 않은 상황이다.

6일 경기는 에이스 라일리 톰슨을 앞세웠기에 패배가 더 뼈아팠다. 라일리는 4이닝 7피안타(1피홈런) 3볼넷 6탈삼진 4실점에 그쳤다.

이 감독은 "라일리는 어제(6일) 구속이 안 나오니까 계속 변화구에 의존하더라. 강속구를 던져야 하는 투수인데. 예전 같으면 2볼에서도 직구 들어가서 파울 나거나 그래야 되는데, 마운드에서 힘들어하는 모습이 계속 보이더라. 변화구 맞아 나가고 제구가 안 되니까. 투구 수도 많이 올라갔는데 중간 투수들이 다 남아 있어서 바꿨다"고 설명했다.

호수비 뒤 대량 실점으로 이어진 실책이 뼈아팠다. 3-4로 뒤진 6회초 김태군의 좌익수 쪽 장타성 타구를 천재환이 몸을 날려 낚아채는 슈퍼 캐치를 보여줬는데, 다음 타자 김호령의 땅볼을 3루수 김휘집이 처리하는 과정에서 1루 송구 실책을 저질렀다. 깔끔하게 2아웃 주자 없는 상황으로 갈 수 있었는데, 1사 2루가 되면서 꼬이기 시작했다. NC는 결국 3실점하면서 KIA에 승기를 뺏겼는데, 박찬호에게 단독 홈스틸을 허용하는 등 여러모로 굴욕을 당했다.

이 감독은 "지금 상황에서는 그런 실수 하나가 나오면 안 되는데, 또 대량으로 3점씩 주니까 또 힘들더라. 2아웃 되고 그렇게 갔으면 됐는데, 1사 2루가 됐으니까"라며 "매일 경기를 이기려고 하는데, 오늘(7일)도 어떻게든 연패를 끊어보겠다"고 했다.


"1승 하기 힘드네" 패패패패→8위 추락 한숨, '천군만마' 합류 기대해…
1일 대전 한화생명볼파크에서 열린 NC-한화전. NC 선발투수 라일리가 등판 전 에어컨으로 더위를 식히고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.7.1/

"1승 하기 힘드네" 패패패패→8위 추락 한숨, '천군만마' 합류 기대해…
14일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 NC 다이노스의 경기. NC 김형준이 숨을 고르고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.14/
NC는 김주원(유격수)-최원준(중견수)-박건우(지명타자)-맷 데이비슨(1루수)-이우성(좌익수)-김형준(포수)-김휘집(3루수)-천재환(우익수)-김한별(2루수)로 선발 라인업을 짰다. 선발투수는 구창모.


구창모와 김형준의 복귀가 눈에 띈다.

구창모는 지난 6월 상무 전역 직후 팀에 합류해 큰 힘이 될 줄 알았지만, 본인이 빌드업 과정이 더 필요하다고 요청해 시간이 걸렸다. 빌드업 과정에서 왼쪽 팔꿈치 근육이 뭉치는 증상이 생기면서 지금까지 복귀가 미뤄졌다. 구창모는 이날 50구를 한계 투구수로 정하고 마운드에 오른다.

김형준은 지난 2일 수원 KT전에서 오른쪽 손목에 공을 맞은 부위의 상태가 좋지 않아 경기에 나서지 못하고 있었는데, 이날 선발 라인업에 복귀했다.

이 감독은 "(김)형준이는 완전치는 않은데, 80% 정도 됐다고 하더라. 80%면 100%랑 똑같다고 했다. 본인도 나가겠다고 하더라. (박)건우는 옆구리가 송구하고 나서 안 좋고, 헛스윙 하고 또 안 좋아서 걱정했는데 괜찮다고 해서 나간다. 박민우(허리 통증)는 조금 더 지켜봐야 할 것 같다"고 했다.


"1승 하기 힘드네" 패패패패→8위 추락 한숨, '천군만마' 합류 기대해…
3일 대전 한화생명볼파크에서 열린 NC와 한화의 경기, 7회초 2사 1,3루 NC 박건우가 1타점 동점타를 치고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.03/

창원=김민경기자 rina1130@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

임영웅·린, 프러포즈 성공 “운명 같은 인연”

2.

[종합] '전처' 윰댕, 故대도서관 빈소 지킨다…"여동생과 상주로 이름 올려"

3.

박봄, 눈 밑 멍인가...2NE1 중단 후 '과감' 메이크업으로 알린 근황

4.

'10월 결혼' 윤정수 "12살 연하 ♥원자현, 너무 미인...꿈꾸던 이상형"('라디오쇼') [종합]

5.

오정태, 자식농사 대성공...17세 딸 과학고 합격 "앞집 서울대行"('동상이몽')

스포츠 많이본뉴스
1.

'나이들어 더 잘한다' 40세와 41세의 홀드왕 경쟁. 누가 돼도 최고령 신기록

2.

"일본엔 손흥민이 없었다" 월드컵 우승 목표 日, 10명 싸운 멕시코와 0-0 무…'전반 초반에만 반짝'[A매치 리뷰]

3.

야구에 이런일이! 9회 2아웃, 다저스 대충격 '한만두'급 희귀한 패배 → 노히터 날려, 완봉 날려, 승 날려, 끝내기 맞고 패전

4.

김현수 지명타자-최원영 선발출전. SSG 최종전에 '킬러'가 끝내나[잠실 현장]

5.

155km, 무4사구, 그런데 5안타 조기 강판...박준현의 일본전 패전이 의미하는 것

스포츠 많이본뉴스
1.

'나이들어 더 잘한다' 40세와 41세의 홀드왕 경쟁. 누가 돼도 최고령 신기록

2.

"일본엔 손흥민이 없었다" 월드컵 우승 목표 日, 10명 싸운 멕시코와 0-0 무…'전반 초반에만 반짝'[A매치 리뷰]

3.

야구에 이런일이! 9회 2아웃, 다저스 대충격 '한만두'급 희귀한 패배 → 노히터 날려, 완봉 날려, 승 날려, 끝내기 맞고 패전

4.

김현수 지명타자-최원영 선발출전. SSG 최종전에 '킬러'가 끝내나[잠실 현장]

5.

155km, 무4사구, 그런데 5안타 조기 강판...박준현의 일본전 패전이 의미하는 것

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.