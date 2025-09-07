스포츠조선

'아니 지금 전력 제외?' 왜 31홈런-75타점 외국인 포기 고민하나…"엔트리만 하나 잡아먹어서"

기사입력 2025-09-08 01:22


27일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG와 KIA의 경기. 9회초 무사 1루. 삼진을 당하고 타석을 물러나는 KIA 위즈덤. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.27/

[창원=스포츠조선 김민경 기자] "엔트리만 하나 잡아먹는 것이기 때문에, 여러 가지 한번 생각해 보고 있다."

이범호 KIA 타이거즈 감독의 속이 타고 있다. 외국인 타자 패트릭 위즈덤이 허리 통증으로 지난 2일 대전 한화 이글스전 이후 경기에 전혀 나서질 못하고 있다. 1군과 동행하면서 훈련을 함께하고 있는데, 경기를 뛸 상태는 아니라는 게 트레이닝 파트의 소견이다.

위즈덤은 사실 올해 KIA에서 계륵이었다. 31홈런 75타점이라는 성적을 보면 재계약이 당연할 것 같은데, 터지는 타석이 너무 간헐적이다. 타율이 0.239(377타수 90안타)로 너무 낮고, 득점권 타율은 0.200까지 떨어진다. 중심타자로 기대하기에는 클러치 능력이 너무 떨어진다.

KIA는 2020년 프레스턴 터커(32홈런) 이후 5년 만에 30홈런 타자를 품었는데, 왜 기분이 썩 좋지 않을까. 주자 없을 때 홈런이 20개다. 득점권에서는 5개에 불과하다. 영양가가 그리 높지 않은 솔로포가 훨씬 많았다는 뜻이다.

이호준 NC 감독은 팀의 외국인 타자 맷 데이비슨의 영양가를 언급하면서 "KIA에 그 친구(위즈덤)도 숫자로는 홈런 2위이지 않나. 우리 데이비슨도 홈런 3위다. 다들 아는 사실이지만, 클러치 능력은 나처럼 운영하는 사람 입장에서는 결정적일 때 치는 타자가 더 좋다. 삼성 디아즈나 LG 오스틴 그런 친구들처럼 우리 외국인도 그렇게 해줬으면 좋겠다는 생각이 든다"고 이야기하기도 했다.

KIA는 현재 시즌 성적 58승4무64패를 기록해 8위에 머물러 있다. 5위 KT 위즈와는 3.5경기차. 남은 18경기에서 만회하기가 쉽지는 않은 상황이다. 이럴 때 외국인 타자의 공백은 타격이 크기에 보통 부상에도 어떻게든 엔트리에 두려고 하는 경우가 많지만, 이범호 감독은 위즈덤을 아예 전력에서 제외할 준비를 하고 있다.


28일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG와 KIA의 경기. 1회초 선제 솔로홈런 날린 KIA 위즈덤. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.28/
이범호 감독은 "오늘(7일)까지 상태를 보고 트레이닝 파트와 이야기하려 한다. 우리도 지금 엔트리가 5명이 늘어나서 위즈덤을 조금 기다려 줄 수 있는 시간이 있었던 것이다. 계속 이렇게 상태가 호전되고는 있다고는 하는데, 그래도 경기에 나갈 수 있는 날짜가 언제가 될지를 판단해야 한다"고 이야기했다.

이어 "지금 대수비도 필요하고, (정)현창이가 9월 9일에 U-23 대표팀 소집으로 빠져야 한다. 그래서 내야수도 한 명 더 데려와야 한다. 그래서 위즈덤 자리를 계속 놔둘 수 있는 상황이 아니다. 계속 좋아져서 며칠 안에 되겠다고 하면 안 빼는 게 맞겠지만, 트레이닝 파트에서 일주일 이상 걸린다고 하면 한번 뺐다가 오는 게 맞는 것 같다. 엔트리를 하나 잡아 먹는 것이기 때문에 어려 가지 한번 생각해 보고 있다"고 덧붙였다.


KIA가 시즌 18경기밖에 남기지 않은 상황에서 외국인 타자를 엔트리에서 말소하는 것은 거의 전력 외로 분류한다는 뜻이다. 열흘 안에 위즈덤이 완전히 회복하고 돌아온다는 보장도 없고, 돌아온다고 해도 이미 순위 싸움 판도가 그쯤에는 거의 결정이 났을 가능성이 크다. 최악의 경우 KIA가 5강 탈락을 확정한 뒤에 위즈덤이 합류할 가능성도 있다. 이러면 시즌 아웃과 다름없다.

이범호 감독은 위즈덤의 공백으로 타선의 무게감이 떨어져 고민이 깊다. 최형우와 나성범, 오선우, 김석환 등 한 방을 기대할 수 있는 타자들은 있으나 타선에 확 불이 붙지 않고 있다.

KIA는 7일 창원 NC 다이노스전에서 1대2로 석패했는데, 잔루가 13개에 이르렀다.


28일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG와 KIA의 경기. 1회초 선제 솔로홈런 날린 KIA 위즈덤. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.28/

창원=김민경기자 rina1130@sportschosun.com

