스포츠조선

"롯데 유니폼 입으면" 왜 감독은 초강수 뒀나, 8년이나 기다렸는데…"다 각자 깨달았을 것"

최종수정 2025-09-12 01:22

"롯데 유니폼 입으면" 왜 감독은 초강수 뒀나, 8년이나 기다렸는데…"다…
11일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 롯데가 KIA에 승리했다. 경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 롯데 선수들. 광주=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.11/

"롯데 유니폼 입으면" 왜 감독은 초강수 뒀나, 8년이나 기다렸는데…"다…
11일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 롯데가 KIA에 승리했다. 경기 종료 후 승리의 선수들과 하이파이브를 나누고 있는 김태형 감독. 광주=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.11/

[광주=스포츠조선 김민경 기자] "이겨내야 한다."

8년을 간절히 기다린 탓일까. 롯데 자이언츠는 2017년 이후 첫 가을야구 기회를 자기 발로 차버리는 것 같았다. 여유 있는 3위였다가 12연패, 또 5연패에 빠지면서 6위까지 내려앉았다.

롯데는 10일 부산 한화 이글스전에서 0대13으로 완패했는데, 경기 내용이 너무도 참혹했다. 5실책이 너무도 뼈아팠는데, 한태양, 손호영, 전민재, 나승엽 등 내야수들이 골고루 실책을 저지르며 와르르 무너졌다.

김태형 롯데 감독은 11일 광주 KIA 타이거즈전에 앞서 "내야수들이 나한테 공 오지 말라고 하는 것 같더라. 뭘 그리 긴장하는지"라며 안타까워했다.

롯데 내야진은 젊고 경험이 부족한 편이다. 간절했던 가을야구가 눈앞인데, 자꾸 팀이 연패에 빠지다 보니 중압감이 컸던 모양이다.

김 감독은 결국 10일 한화전을 마치고 그라운드에 선수단 전체를 소집했다. 30분 정도 수비 훈련을 진행한 뒤에 광주 원정 버스에 오르게 했다. 시즌 막바지고 연패인데 경기 내용까지 참혹해 선수단의 피로도가 높을 텐데도 김 감독은 훈련을 강행했다. 선수단에서 불만이 나올까 주춤할 수도 있었지만, 이를 감수하고 초강수를 던진 것이다.

김 감독은 "어제(10일)는 그냥 그대로 넘어가면 오늘 경기까지 지장이 있다. 정말 간단하게 다시 훈련을 하면서 본인들이 심리적으로 안정을 찾길 바랐다. 사실 투수들도 한번씩 영점이 안 잡혀서 볼넷을 연속으로 주고 내려오면 불펜에서 조금 더 던지게 한다. 내려와서 아이싱을 하고 그냥 넘어갔다가 다음 경기에 등판하면 잔상이 남아 있기 때문이다. 그런 맥락과 비슷하다고 보면 된다. 다시 한번 자신 있게 하라는 의미의 훈련이었다. 어떻게 보면 감독 미팅을 한 것과 마찬가지"라고 했다.

롯데 유니폼의 가치를 다시 한번 생각해 주길 당부했다.


김 감독은 "이겨내야 한다. 프로야구 선수가 경험이 없다고 그래선 안 된다. 유니폼을 입고 나오면 자기가 최고고 주전인데"라고 강조했다.

롯데는 11일 KIA에 4대3으로 승리하면서 힘겹게 연패를 끊었다.


"롯데 유니폼 입으면" 왜 감독은 초강수 뒀나, 8년이나 기다렸는데…"다…
11일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 롯데가 KIA에 승리했다. 경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 롯데 선수들. 광주=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.11/

"롯데 유니폼 입으면" 왜 감독은 초강수 뒀나, 8년이나 기다렸는데…"다…
11일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 1회초 1타점 2루타 날린 롯데 고승민. 광주=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.11/
선발투수 나균안이 4이닝 70구 5안타(1홈런) 2볼넷 3삼진 3실점을 기록하고 일찍 마운드를 내려간 가운데 불펜으로 승부를 걸었다. 정철원(1이닝)-정현수(1이닝)-최준용(1⅔이닝)-김원중(1⅓이닝)이 무실점으로 이어 던지며 승리를 지켰다.

3-3으로 맞선 6회초 고승민이 해결사로 나섰다. 1사 후 정보근이 볼넷을 고르자 대주자 장두성을 기용했다. 다음 황성빈 타석에는 대타 정훈을 썼다. 정훈 타석에서 장두성이 2루를 훔쳤고, 2사 2루에서 고승민이 우전 적시타를 날려 4-3 승리를 이끌었다.

김 감독은 경기 뒤 "동점 이후 불펜 투수들이 실점 없이 경기를 이끌어 팀이 승리할 수 있었다. 연패로 부담이 큰 경기였을 텐데, 선수들이 집중력을 잃지 않고 좋은 경기를 했다. 매 경기 자신감을 갖고 경기에 나서라고 선수단에 당부하고 싶다"고 선수단을 독려하며 "시즌 막바지 팀의 어려운 상황 속에서도 변함없이 응원을 보내주시는 팬분들께 감사드린다"고 했다.

결승타를 장식한 고승민은 "이기면 하루가 힘든지 모르는 것 같다. (야간 훈련으로) 선수단 전체가 다 각자 깨달았을 것이라 생각한다. 어제(10일) 아마 각자 본인들이 다 마음가짐을 잘 잡고 나오지 않았나 그렇게 생각한다. 나는 중압감이 없는 것 같은데, 나보다 어리거나 경험이 부족한 선수들이 중압감을 갖고 하는 것 같다. 옆에서 (손)호영이 형이나 나나 일부러 더 '편하게 해'라고 말한다. 실책 해도 상관없으니까 편하게 하라고 주변에서 다 그렇게 말해준다"며 "매 경기 최선을 다하다 보면 끝날 때 아마 좋은 결과가 있을 것"이라고 했다.

김원중은 KIA의 막판 추격을 뿌리치고 4아웃 세이브를 달성한 뒤 "경기 전까지는 힘든 상황이었던 것도 사실이지만, 크게 흔들리지는 않으려 했다. 경기에서는 오직 팀 승리만 생각하며 집중했다. 무엇보다도 선수들이 하나로 뭉쳐 끝까지 포기하지 않고 싸운 결과 좋은 결과로 이어질 수 있었다. 최근 팀 성적이 기대에 미치지 못했지만, 선수단 모두가 이 상황을 잘 이겨내기 위해 각자의 자리에서 최선을 다하고 있다. 나 역시 출전하는 경기마다 팀에 도움이 될 수 있도록 준비하고 있고, 남은 시즌 동안 더 좋은 모습으로 보답할 수 있도록 노력하겠다. 팬 여러분이 보내주시는 응원에 항상 감사드리며, 마지막까지 포기하지 않고 가을야구 진출이라는 목표를 이룰 수 있도록 끝까지 힘내겠다"고 각오를 다졌다.


"롯데 유니폼 입으면" 왜 감독은 초강수 뒀나, 8년이나 기다렸는데…"다…
11일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 롯데가 KIA에 승리했다. 경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 롯데 선수들. 광주=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.11/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이세영, 전남친 만난 날 충격 고백 "화장실서 죽을 뻔"

2.

김희철, 동해 고소 논란→충주맨 손절설 심경고백 "각박한 세상"[SC이슈]

3.

진태현, 러닝크루 친목에 소신발언 "커플 됐으면 나가라, 팀원에 방해 말아야"

4.

정동원 "16살에 무면허 운전 연습 사실..협박에 돈 주지 않고 신고" (전문)[공식]

5.

前 엑소 루한, 공개열애 8년만 결별설…"지난해 12월 이미 헤어져"[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

"대이변!" 韓 남자 양궁 김제덕만 남았다, 김우진→이우석 남자 개인전 줄줄이 탈락

2.

손흥민 떠난 토트넘 굴욕, EPL 우승 확률 1% 미만→맨유보다 낮다니…이강인-김민재-설영우-황인범, '정상' 가시권

3.

'쏘니 떠나고 차기 주장 지목' 맨시티 지배한 미드필더와 협상 가속화…토트넘, 1월까지 재계약 마무리 목표

4.

'치욕' 일본의 치명적 약점, 한국은 어쩌면 더 심각한 문제...절대로 다쳐서 안될 손흥민-김민재-이강인-이재성

5.

'우리가 남이가?' 최형우에게 파란 모자 씌워준 강민호, '형님도 친정으로 돌아오시죠'[광주현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

"대이변!" 韓 남자 양궁 김제덕만 남았다, 김우진→이우석 남자 개인전 줄줄이 탈락

2.

손흥민 떠난 토트넘 굴욕, EPL 우승 확률 1% 미만→맨유보다 낮다니…이강인-김민재-설영우-황인범, '정상' 가시권

3.

'쏘니 떠나고 차기 주장 지목' 맨시티 지배한 미드필더와 협상 가속화…토트넘, 1월까지 재계약 마무리 목표

4.

'치욕' 일본의 치명적 약점, 한국은 어쩌면 더 심각한 문제...절대로 다쳐서 안될 손흥민-김민재-이강인-이재성

5.

'우리가 남이가?' 최형우에게 파란 모자 씌워준 강민호, '형님도 친정으로 돌아오시죠'[광주현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.