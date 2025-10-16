"2주 동안 공도 안 잡았다" 한시즌 82G 첫경험, 시련 아닌 기회…"…

|
[부산=스포츠조선 김영록 기자] "2주 동안 아예 공을 잡지 않았다. 이제 조금씩 팔을 풀고 있다."
정현수는 김강현과 함께 올해를 빛난 '라이징스타'로도 선정, 구단에서 기념 유니폼이 발매될 예정이다. 정현수는 "제가 받아도 되는 영광인지 모르겠다. 감사드린다"며 활짝 웃었다.
프로 2년차인데다 롯데가 연승을 달리는 기간도 있었다보니 더그아웃에서 웃는 모습도 자주 포착됐다.
만약 롯데가 가을야구에 올랐다면 핵심 자원으로 이름을 올렸겠지만, 아쉽게도 롯데는 8년 연속 가을야구 실패의 쓴맛을 봤다.
올시즌 등판 횟수 1위다. 김진성(78경기) 노경은(77경기) 김진호(76경기) 정철원 이로운(이상 75경기) 등에 앞섰다.
사실상 원포인트 릴리프에 가까운 활용이었다. 김태형 롯데 감독은 정현수를 좀더 길게 쓰고 싶은 속내를 여러번 내비쳤지만, 팀내 좌완 불펜 상황이 여의치 않았다. 결국 믿는 투수를 좀더 자주 기용할 수 있는 방향을 택했다.
그래도 정현수에겐 적지 않은 성과와 배움을 얻은 한해였다. 47⅔이닝을 소화하며 2승12홀드 평균자책점 3.97, 지난해(18경기 23⅔이닝)와는 전혀 다른 무게감을 부여받았다. 한 시즌을 풀로 소화하면서 부상 없이 마무리했다는 의미도 크다.
올시즌 기억에 남는 경기를 묻자 '5실점' 굴욕을 겪은 7월 5일 KIA전, 그리고 연장 11회에 등판해 2타자 연속 삼진을 잡고 팀 승리를 이끈 8월 28일 KT 위즈전을 꼽았다. 정현수는 "KT전은 아직도 생생하다. 결과가 너무 좋아서 생각만 해도 기분이 좋다"며 미소지었다. 반면 KIA전 이야기가 나오자 한숨을 쉬었다.
보다 효율적으로 훈련하는 법을 알게 됐다. 대학 시절엔 스스로 만족할 때까지 몸을 풀었지만, 지금은 빠르게 몸을 푸는데도 익숙해졌다. "(김)원중이 형, (구)승민 선배님께 감사드린다. 매일 준비해야하고, 언제 나갈지 모르는 보직이니까, 내 역할에 맞는 캐치볼의 횟수나 강도를 조절하는 법을 배운 게 큰 도움이 됐다"는 속내도 전했다.
"오늘 1군에서 던졌다고 내일도 1군이 보장된 투수는 아니지 않나. 한 경기, 1이닝, 1아웃 모두 감사하는 마음으로 던졌다. 시합 나가는 자체로 기분이 좋다. 그만큼 팀이 날 필요로 한다는 뜻이니까. 부상없이 시즌을 마친 점에 만족하고, 2주 정도 공을 잡지 않았다. 지금도 신경써서 조금씩 아주 약하게 시작하고 있다."
정현수는 "내가 잘해서 보여드리면 된다. 좋은 선수라는 인정을 받으면 되는 것 아닐까. 결국 내가 할 일은 야구다. 부담을 갖거나 의식하지 않고 야구에 집중했다"고 강조했다.
"내년엔 초심으로 돌아가고자 한다. 처음 1군에 왔다고 생각하고, 감사하는 마음으로 다시 시작하겠다."
부산=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com