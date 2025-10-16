결국 큰 판에서 '78억 돈값'을 할 것인가...한화의 KS행 도전, 엄상백이 매우 중요한 이유

기사입력 2025-10-17 00:07


결국 큰 판에서 '78억 돈값'을 할 것인가...한화의 KS행 도전, 엄…
17일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 한화-KIA전. 7회 등판해 무실점으로 이닝을 마친 한화 엄상백이 기뻐하고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.17/

[스포츠조선 김용 기자] 엄상백이 큰 무대에서 결국 '돈값'을 할 것인가.

한화 이글스와 삼성 라이온즈의 18년 만의 가을야구. 개봉박두다. 양팀은 17일 대전한화생명볼파크에서 플레이오프 1차전을 치른다. 5판3선승제 대결로 대망의 한국시리즈 진출팀을 가린다.

양팀은 1차전을 하루 앞둔 16일 30인 엔트리를 발표했다. 한화는 올시즌을 앞두고 4년 78억원의 조건에 FA 영입한 투수 엄상백을 포함시켰다.

엄상백은 올해 한화 첫 시즌 엄청난 고초를 겪었다. 구단은 엄상백 가세로 토종 선발진도 전혀 빠짐이 없는 완벽한 선발진을 구성했다고 자랑했다. 그도 그럴 것이 엄상백의 선발 파트너가 류현진, 문동주였다.

한화는 여기에 외국인 농사까지 '초대박'을 쳤다. 폰세, 와이스라는 역대 최강이라 해도 무방한 원투펀치가 맹활약했다.


결국 큰 판에서 '78억 돈값'을 할 것인가...한화의 KS행 도전, 엄…
14일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 키움 히어로즈의 경기. 한화 엄상백이 몸을 풀고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.14/
하지만 옥에티가 엄상백이었다. 개막 후 선발 3전패. 4월18일 NC 다이노스전 첫 승을 따냈지만, 5이닝 4실점으로 불안했다. 이후 8월9일 LG 트윈스전까지 선발 승이 없었고 결국 2군에 내려갔다. 돌아온 후에는 불펜이었다. 불펜으로 승리와 홀드 1개씩을 더하는데 그쳤다.

그래도 엄상백이 플레이오프 엔트리에 포함된 건 다 이유가 있다. 몸값이 비싼 선수라서? 그건 아니다. 몸값 대비 아쉬웠던 거지, 불펜에서는 나름 알찬 투구를 했기 때문이다. 9월 구원으로 9경기 평균자책점 0.87을 찍었다. 실점한 경기는 9월25일 두산 베어스전 딱 한 경기 뿐이었다. 원래 사이드암 치고 구위는 훌륭했다. 거액을 받고 와 뭔가 보여줘야 한다는 압박감을 털어내고, 짧게 짧게 던지니 엄상백의 장점이 살아나오기 시작했다.


결국 큰 판에서 '78억 돈값'을 할 것인가...한화의 KS행 도전, 엄…
25일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 5회말 이닝을 마친 엄상백이 더그아웃으로 향하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.25/
이미 선발진에는 자리가 없다. 단기전은 3~4명의 선발로 충분하다. 하지만 그렇다고 엄상백에 대한 기대가 떨어지는 건 아니다. 가을야구는 특히 중간 투수들이 중요하다. 선발이 일찍 무너지거나 투구수가 많을 때 중간에서 2~3이닝을 던져줄 롱릴리프가 필수적으로 필요하다. 타자들의 집중력이 올라가고, 투수도 긴장을 하기에 투구수가 늘어날 확률이 매우 높다. 중간 다리 역할을 해줄 때 엄상백이 딱이다. 사이드에 약한 타자가 나올 때는 원포인트로도 활용이 가능하다.


또 엄상백의 경험도 필수다. 한화는 2018년이 마지막 가을야구다. 많은 선수들이 큰 경기 경험이 없다. 반면, 엄상백은 지난해까지 3년 연속 KT 위즈에서 가을야구를 경험했다. 한국시리즈 등판 경험도 있다. 승부처에서 다른 선수보다 오히려 덜 긴장할 수 있다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

32세 여배우 A씨, 마약-경찰 폭행 혐의로 징역 2년 "석방 당일 또 마약"[종합]

2.

류필립 "빚 갚아주며 다이어트 지원" 불화 폭로…수지 "그만해" 눈물[SC이슈]

3.

장우영, JYP 임원인데 지분 無..폭풍 후회 "돌아버리겠다"

4.

[공식]함은정, ♥8살 연상 김병우 감독과 결혼…11월의 신부 된다 [전문]

5.

'수사반장' 배우 박상조, 4일 폐암 투병 끝 별세...향년 79세

스포츠 많이본뉴스
1.

"이강인 이적에 뜨겁게 달아올라" PSG 660억 제안시 협상 돌입…"아스톤 빌라 확실히 LEE 점 찍었어"

2.

축구협회장까지 대국민 사과...신태용 파격 경질 후폭풍→월드컵 희망 '와르르' 인니, 폭발한 현지 여론에 10개월 만에 또 감독 경질

3.

'김연경 은퇴' 흥국생명 자존심 상하네, '기업은행·도로공사' 2강 체제 예고…"연경언니 빠진 게 크지만"

4.

[오피셜]'연습 경기까지 등판한 김종수 왜 빠졌나?' 한화 결단, 삼성도 '0G 베테랑' 뺐다

5.

'2년만에 또 충격 재현' 3위 기적에도 탈락이라니…이제 프런트의 시간이다

스포츠 많이본뉴스
1.

"이강인 이적에 뜨겁게 달아올라" PSG 660억 제안시 협상 돌입…"아스톤 빌라 확실히 LEE 점 찍었어"

2.

축구협회장까지 대국민 사과...신태용 파격 경질 후폭풍→월드컵 희망 '와르르' 인니, 폭발한 현지 여론에 10개월 만에 또 감독 경질

3.

'김연경 은퇴' 흥국생명 자존심 상하네, '기업은행·도로공사' 2강 체제 예고…"연경언니 빠진 게 크지만"

4.

[오피셜]'연습 경기까지 등판한 김종수 왜 빠졌나?' 한화 결단, 삼성도 '0G 베테랑' 뺐다

5.

'2년만에 또 충격 재현' 3위 기적에도 탈락이라니…이제 프런트의 시간이다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.