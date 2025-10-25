엘도라도는 멈췄지만…, 아름다운 패자, 삼성의 가을은 꽃보다 빛났다

|
[스포츠조선 정현석 기자]"1경기 더 보게 돼서 기분이 좋다."
삼성은 24일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와의 플레이오프 5차전에서 2대11로 패하며 2승3패로 탈락했다.
아쉽지만 최선을 다했고 후회 없는 결과를 남겼다. 위기는 있었지만 좌절은 없었다. 비록 2년 연속 한국시리즈 진출을 단 한걸음 앞두고 멈춰 섰지만 박수를 치며 서로를 격려할 수 있었다.
지난해 한국시리즈 진출로 큰 기대 속에 출발한 시즌. 하지만 새 시즌은 다시 제로베이스부터 출발이었다.
8월 들어 8위까지 떨어지면서 가을야구 진출이 멀어지나 했지만, 삼성은 뒷심을 발휘하며 치열한 5강싸움을 이겨내고 4위로 시즌을 마쳤다.
가을야구도 위기가 있었다.
NC 다이노스와의 와일드카드 결정전 1차전에서 덜미를 잡히면서 지난해 두산 베어스에 이어 2년 연속 업셋을 당하는 게 아니냐는 우려가 있었다. 하지만 부담감을 극복하고 2차전을 잡아내며 준플레이오프 진출에 성공했다.
원태인 후라도 최원태로 이어지는 강력한 선발야구와 이호성 배찬승 김재현의 불펜 활약에 김영웅 디아즈 이재현 등 팀 컬러인 홈런포를 앞세워 1승1패 후 2연승으로 정규시즌 3위 SSG 랜더스를 잡고 업셋시리즈에 성공했다.
한화 이글스와의 플레이오프도 명승부를 연출하며 가을의 주인공임을 알렸다. 1,2,3차전에서 한화가 자랑하는 '폰와류'를 모두 공략하며 극강의 타선을 뽐냈다.
3차전도 류현진을 조기강판 시켰지만 1차전에 이어 구원등판한 문동주 벽에 막히면서 4대5로 아쉽게 패했다.
4차전에서는 5회까지 0-4로 뒤지며 가을야구를 접는 듯 했다. 하지만 보고도 믿기 힘든 김영웅의 연타석 스리런홈런으로 7대4 극적인 역전승으로 다시 균형을 맞췄다. 그야말로 '가을좀비' 같은 회복탄력성이었다.
사상 첫 한 시즌 164만 관중을 돌파하며 최고 흥행 구단으로 우뚝 섰다. '10경기가 한계'라는 가을야구에서 11경기를 치르며 팬들에게 잊을 수 없는 추억을 선사했다.
지난해 한국시리즈에 이어 올시즌 긴 가을야구 속에 젊은 선수들이 돈 주고 바꿀 수 없는 큰 경기 경험을 쌓으면서 내년이 더 기대되는 패기의 젊은 구단으로 발돋움 했다.
엘도라도는 멈췄지만 '아름다운 패자' 삼성의 가을은 꽃보다 아름다웠다.