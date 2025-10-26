1차전 승리시 우승확률 73.2%. 그러나 한화에겐 20%만. 시작부터 기울어진 운동장. 한화가 6번째 기적을 쓸까[KS 포커스]

최종수정 2025-10-26 00:40

1차전 승리시 우승확률 73.2%. 그러나 한화에겐 20%만. 시작부터 …
2025 KBO리그 한국시리즈 미디어데이가 25일 잠실구장에서 열렸다. LG 염경엽 감독과 한화 김경문 감독이 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.25/

1차전 승리시 우승확률 73.2%. 그러나 한화에겐 20%만. 시작부터 …
2025 KBO리그 한국시리즈 미디어데이가 25일 잠실구장에서 열렸다. 한화 김경문 감독이 취재진 질문에 답하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.25/

1차전 승리시 우승확률 73.2%. 그러나 한화에겐 20%만. 시작부터 …
24일 대전 한화생명볼파크에서 열린 PO 5차전 삼성과 한화의 경기, 한화가 11대2로 승리하며 한국시리즈에 진출했다. 경기를 끝낸 후 기쁨을 나누는 선수들의 모습. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.24/

[잠실=스포츠조선 권인하 기자]단기전에서 1차전은 중요하다. 기선을 제압해야하기 때문이다. 한국시리즈 역시 마찬가지. 역대 한국시리즈에서 1차전 승리팀의 우승 확률은 41번 중 30번으로 73.2%나 된다.

LG 트윈스와 한화 이글스는 당연히 이 73.2%의 승률을 잡기 위해 1차전에 가장 믿는 투수인 앤더스 톨허스트(LG)와 문동주(한화)를 내세웠다.

그러나 한국시리즈는 준플레이오프, 플레이오프 등 다른 포스트시즌 시리즈와는 다르다. 정규리그 우승팀에게 우승확률이 쏠려 있다. 현재와 같은 단일리그 계단식 포스트시즌으로 진행된 34번의 한국시리즈에서 정규리그 우승팀이 29번이나 우승했고, 플레이오프 승리팀은 겨우 5번만 우승했다. 정규리그 우승팀의 한국시리즈 우승 확률은 무려 85.3%에 이른다. 준플레이오프는 지난해까지 3위팀의 플레이오프 진출확률이 51.5%, 플레이오프는 2위팀의 한국시리즈 진출확률이 52.9%로 그리 높지 않았지만 한국시리즈는 1위팀의 승리확률이 월등히 높았던 것.

1차전을 이기고 지고에 따라 확률이 조금 바뀌지만 정규리그 우승팀의 우승확률이 높은 것은 똑같다. 정규리그 우승팀이 1차전마저 이겼을 때 24번 중 21번을 한국시리즈 트로피를 가져가 우승확률이 87.5%까지 치솟았다. 우승을 내준 경우는 1989년(빙그레 준우승, 2위 해태 우승), 2001년(삼성 준우승, 3위 두산 우승), 2015년(삼성 준우승, 3위 두산 우승) 등 세번 뿐이었다. 플레이오프 승리팀이 1차전까지 지는 엄청나게 불리한 상황에서 우승을 차지하는 기적을 만들어낸 것.

정규리그 우승팀이 1차전을 진 경우는 10번이었는데 8번 우승을 했다. 우승 확률 80%. 1992년(빙그레 준우승, 3위 롯데 우승)과 2018년(두산 준우승, 2위 SK 우승)만 플레이오프 승리팀이 1차전을 승리하고 우승까지 차지했다.


1차전 승리시 우승확률 73.2%. 그러나 한화에겐 20%만. 시작부터 …
두산이 31일 서울 잠실야구장에서 열린 2015 한국시리즈 5차전에서 삼성을 누르고 종합 전적 4승 1패로 우승을 차지 했다. 우승이 확정되는 순간 두산 선수들이 그라운드에 모여 환호하고 있다.
잠실=조병관기자 rainmaker@sportschosun.com /2015.10.31/

1차전 승리시 우승확률 73.2%. 그러나 한화에겐 20%만. 시작부터 …
2018 KBO리그 한국시리즈 6차전 SK와이번즈와 두산베어스의 경기가 12일 서울잠실야구장에서 열렸다. SK 마무리 김광현과 선수들이 한국시리즈 우승을 확정짓고 환호하고 있다.
잠실=최문영 기자 deer@sportschosun.com /2018.11.12/
한화 김경문 감독은 두산 시절 세번(2005,2007,2008년), NC 시절 한번(2017년) 등 총 네차례 한국시리즈에 올랐으나 한번도 우승을 차지하지 못했다. 아쉽게도 모두 정규리그 우승이 아닌 준플레이오프나 플레이오프를 거쳐서 한국시리즈에 올라간 케이스. 2007년 SK와의 한국시리즈에선 2승을 먼저 올리고도 이후 4연패를 당했고, 2008년에도 SK에 1차전 승리 후 4연패를 당했다.

양대리그 시절이던 1999년 한국시리즈에서 처음이자 마지막 우승을 차지했던 한화는 이후 우승이 없었다. 류현진이 입단했던 2006년 3위로 한국시리즈까지 오른게 마지막 경험. 19년만에 한국시리즈에 올라 26년만에 우승을 노리지만 우승 확률은 14.7%에 불과하다. 그래도 1차전을 이기면 20%까지 오른다.

사실 플레이오프 승리팀이 한국시리즈 1차전을 이기는 확률도 높지 않다. 34번 중 단 10번 뿐이니 29.4%에 그쳤다.


정규리그에서 LG를 1위 결정전 코앞까지 내몰았던 한화 이글스지만 한국시리즈 직행과 플레이오프를 거치는 것과의 차이는 확률적으로 이렇게 크다. 올시즌 한화의 상승세를 이끌었다고 할 수 있는 투수 4관왕 코디 폰세가 벌써부터 메이저리그 복귀 얘기가 나오고 있어 올해 우승을 해야한다는 말이 팬들에게서 많이 나오고 있는 상태. 한화가 6번째 기적을 쓸 수 있을까.

김경문 감독은 한국시리즈 1차전을 하루 앞둔 25일 열린 미디어 데이에서 "나는 준우승을 많이 한 감독이다. 우승에 대한 목마름이 있다"면서 "우승은 하늘에서 주는 것이다. 욕심보다 선수들과 한경기 한경기 잘 풀어보겠다"라고 각오를 전했다.
잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

55세 김구라 ‘금·주식 대박’ 밝힌 속내…“전처 빚 17억 갚고 재테크”

2.

권상우♥손태영, 美서 참았던 부부싸움 터졌다…“짜증·잔소리 너무 많아”

3.

‘신바람’ 이박사, 크게 다쳐 수술..“행사 줄취소·생활고 겪는 중”

4.

김석훈, 건강 적신호에 안타까운 심경 "가족력 있어 걱정" ('세 개의 시선')

5.

‘미초바♥’ 빈지노, 토끼 같은 둘째 딸 사진에 “너무 예뻐서 공개 못해”

스포츠 많이본뉴스
1.

"목마름 있다. 우승 한번 하고 싶다" 전 구단 KS행 명장의 숙원, "컨디션 좋다" 한화 선수들이 풀어줄 시간

2.

염갈량이 꽁꽁 숨겼던 1차전 선발은 '우승 청부사' 톨허스트. 이유는 누가 나흘 쉬고 잘던지냐[KS MD]

3.

1999년이 처음이자 마지막 우승, 무관의 감독 앞에서... LG도 간절함을 말했다. "기회는 항상 오지 않는다"[잠실 MD]

4.

'충격' 스넬 붕괴-오타니 뒤늦은 투런홈런, '바저 만루포'가 이끈 첫 판 대승 토론토 80% 확보...LAD 4-11 TOR

5.

"좋은 이야기만" 암시였을까. 엄상백 충격 KS 엔트리 탈락…日 교육리그 참가 예비역 전격 귀국

스포츠 많이본뉴스
1.

"목마름 있다. 우승 한번 하고 싶다" 전 구단 KS행 명장의 숙원, "컨디션 좋다" 한화 선수들이 풀어줄 시간

2.

염갈량이 꽁꽁 숨겼던 1차전 선발은 '우승 청부사' 톨허스트. 이유는 누가 나흘 쉬고 잘던지냐[KS MD]

3.

1999년이 처음이자 마지막 우승, 무관의 감독 앞에서... LG도 간절함을 말했다. "기회는 항상 오지 않는다"[잠실 MD]

4.

'충격' 스넬 붕괴-오타니 뒤늦은 투런홈런, '바저 만루포'가 이끈 첫 판 대승 토론토 80% 확보...LAD 4-11 TOR

5.

"좋은 이야기만" 암시였을까. 엄상백 충격 KS 엔트리 탈락…日 교육리그 참가 예비역 전격 귀국

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.