1차전 승리시 우승확률 73.2%. 그러나 한화에겐 20%만. 시작부터 …

[잠실=스포츠조선 권인하 기자]단기전에서 1차전은 중요하다. 기선을 제압해야하기 때문이다. 한국시리즈 역시 마찬가지. 역대 한국시리즈에서 1차전 승리팀의 우승 확률은 41번 중 30번으로 73.2%나 된다.
1차전을 이기고 지고에 따라 확률이 조금 바뀌지만 정규리그 우승팀의 우승확률이 높은 것은 똑같다. 정규리그 우승팀이 1차전마저 이겼을 때 24번 중 21번을 한국시리즈 트로피를 가져가 우승확률이 87.5%까지 치솟았다. 우승을 내준 경우는 1989년(빙그레 준우승, 2위 해태 우승), 2001년(삼성 준우승, 3위 두산 우승), 2015년(삼성 준우승, 3위 두산 우승) 등 세번 뿐이었다. 플레이오프 승리팀이 1차전까지 지는 엄청나게 불리한 상황에서 우승을 차지하는 기적을 만들어낸 것.
정규리그 우승팀이 1차전을 진 경우는 10번이었는데 8번 우승을 했다. 우승 확률 80%. 1992년(빙그레 준우승, 3위 롯데 우승)과 2018년(두산 준우승, 2위 SK 우승)만 플레이오프 승리팀이 1차전을 승리하고 우승까지 차지했다.
양대리그 시절이던 1999년 한국시리즈에서 처음이자 마지막 우승을 차지했던 한화는 이후 우승이 없었다. 류현진이 입단했던 2006년 3위로 한국시리즈까지 오른게 마지막 경험. 19년만에 한국시리즈에 올라 26년만에 우승을 노리지만 우승 확률은 14.7%에 불과하다. 그래도 1차전을 이기면 20%까지 오른다.
사실 플레이오프 승리팀이 한국시리즈 1차전을 이기는 확률도 높지 않다. 34번 중 단 10번 뿐이니 29.4%에 그쳤다.
정규리그에서 LG를 1위 결정전 코앞까지 내몰았던 한화 이글스지만 한국시리즈 직행과 플레이오프를 거치는 것과의 차이는 확률적으로 이렇게 크다. 올시즌 한화의 상승세를 이끌었다고 할 수 있는 투수 4관왕 코디 폰세가 벌써부터 메이저리그 복귀 얘기가 나오고 있어 올해 우승을 해야한다는 말이 팬들에게서 많이 나오고 있는 상태. 한화가 6번째 기적을 쓸 수 있을까.
김경문 감독은 한국시리즈 1차전을 하루 앞둔 25일 열린 미디어 데이에서 "나는 준우승을 많이 한 감독이다. 우승에 대한 목마름이 있다"면서 "우승은 하늘에서 주는 것이다. 욕심보다 선수들과 한경기 한경기 잘 풀어보겠다"라고 각오를 전했다.
잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com