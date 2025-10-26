"10점 지고 있어도 포기하지 말고 끝까지 하자." 염갈량이 말한 LG의…

|
|
|
[잠실=스포츠조선 권인하 기자]"우리도 간절하다."
그러나 LG 염경엽 감독은 이번 한국시리즈 역시 간절함으로 싸운다고 했다. 25일 열린 미디어데이에서 "기회는 항상 오지 않는다고 생각한다"면서 "이번 한국시리즈도 절실하게 임할 것이고 최선을 다해서 좋은 경기로 보답하도록 노력하겠다"라고 밝혔다.
LG 주장 박해민도 "2023년에 29년만에 우승하겠다는 간절한 마음 하나로 우승을 했었다. 한국시리즈에 올라온 두 팀의 실력은 종이 한장 차이라고 생각한다. 간절한 마음이 모이면 우승할 수 있다고 생각한다. 간절함을 선수들에게 조금 더 불어넣고 좋은 분위기로 끌고갈 생각이다"라고 했다.
|
|
|
한화는 2위지만 정규리그 마지막 경기까지 LG를 코너로 몰아넣었다. 자칫 1위 결정전을 할 뻔했다. 17승을 하며 4관왕에 오른 코디 폰세와 16승의 라이언 와이스의 원투 펀치가 있고, 메이저리거 류현진과 플레이오프 MVP 문동주까지 4명의 선발이 탄탄한데다 김서현 정우주 한승혁 등 150㎞가 넘는 강속구 불펜 투수들이 수두룩하다. 워낙 마운드가 좋아 LG가 절대 얕잡아 볼 수 없는 팀이다.
염 감독은 "한국시리즈는 전체적으로 마운드 싸움이 훨씬 많았다. 한화가 투수력을 갖고 있는 팀이다. 그래서 7차전까지 갈 수 있다고 생각하고 시합할거다"라며 경계를 늦추지 않았다.
잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com