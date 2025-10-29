인필드 선언 왜 안했나? '심판 판단 절대적' → 오지환의 천재적 트릭 …

|
[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 인필드플라이가 선언되지 않았다. LG 트윈스 유격수 오지환이 공을 뚝 떨어뜨렸다. 한화 이글스는 두 눈을 뜨고 더블플레이를 당할 수밖에 없었다.
이도윤이 친 타구가 유격수 뒤에 애매한 곳에 높이 떴다. 내야를 벗어났지만 외야수가 내려올 거리는 아니었다. LG 유격수 오지환이 쉽게 처리할 것으로 예상됐다.
한화의 주자들도 뜬공 아웃을 예상했는지 서둘러 귀루했다. 인필드플라이도 선언되지 않았다.
유격수 땅볼이나 마찬가지인 상황이었다. 1루 주자가 2루에서 포스 아웃됐다. 동시에 갈 곳을 잃은 2루 주자는 3루 사이에서 런다운에 걸렸다가 횡사했다.
더블플레이로 한화의 공격이 허망하게 끝났다.
김경문 한화 감독이 즉각 항의했으나 받아들여지지 않았다.
야구규칙은 '인필드플라이'를 '무사 또는 1사에 주자 1,2루 또는 만루일 때 타자가 친 것이 플라이 볼(직선타구 또는 번트한 것이 떠올라 플라이 볼이 된 것은 제외)이 되어 내야수가 평범한 수비로 포구할 수 있는 것을 말한다'고 정해놓았다.
어필도 불가능하다. 야구규칙은 '인필드플라이는 결코 어필 플레이가 아니다. 심판원의 판단은 절대적이며 그 결정은 즉각 내려져야한다'고 정했다.
이 장면에서는 심판이 인필드플라이를 선언하지 않았다. 오지환이 이를 보고 상황을 최대한 활용했다고 풀이할 수 있다.
대전=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com