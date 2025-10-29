인필드 선언 왜 안했나? '심판 판단 절대적' → 오지환의 천재적 트릭 플레이. 한화 '두 눈' 뜨고 당했다 [KS3]

최종수정 2025-10-29 19:47

29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 한국시리즈 3차전. 2회말 1사 1, 2루 이도윤이 유격수 땅볼 후 병살 판정에 대해 김경문 감독이 나와 항의하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.29/

29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 3차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 2회말 1사 1,2루 한화 이도윤 내야 뜬공 때 LG 유격수 오지환이 고의낙구 후 병살로 연결하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.29/

[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 인필드플라이가 선언되지 않았다. LG 트윈스 유격수 오지환이 공을 뚝 떨어뜨렸다. 한화 이글스는 두 눈을 뜨고 더블플레이를 당할 수밖에 없었다.

29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 KBO리그 포스트시즌 LG와 한화의 한국시리즈 3차전 2회말에 묘한 장면이 발생했다.

한화가 1-0으로 앞선 2회말 1사 1, 2루 추가 득점 찬스를 잡았다.

이도윤이 친 타구가 유격수 뒤에 애매한 곳에 높이 떴다. 내야를 벗어났지만 외야수가 내려올 거리는 아니었다. LG 유격수 오지환이 쉽게 처리할 것으로 예상됐다.

한화의 주자들도 뜬공 아웃을 예상했는지 서둘러 귀루했다. 인필드플라이도 선언되지 않았다.

그런데 오지환이 앞에 공을 뚝 떨어뜨렸다. 오지환은 곧바로 공을 주워 2루에 던졌다.

유격수 땅볼이나 마찬가지인 상황이었다. 1루 주자가 2루에서 포스 아웃됐다. 동시에 갈 곳을 잃은 2루 주자는 3루 사이에서 런다운에 걸렸다가 횡사했다.

더블플레이로 한화의 공격이 허망하게 끝났다.


김경문 한화 감독이 즉각 항의했으나 받아들여지지 않았다.

야구규칙은 '인필드플라이'를 '무사 또는 1사에 주자 1,2루 또는 만루일 때 타자가 친 것이 플라이 볼(직선타구 또는 번트한 것이 떠올라 플라이 볼이 된 것은 제외)이 되어 내야수가 평범한 수비로 포구할 수 있는 것을 말한다'고 정해놓았다.


29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 3차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 2회말 1사 1,2루 한화 이도윤 내야 뜬공 때 LG 유격수 오지환이 고의낙구 후 병살로 연결하고 있다. 2루수 신민재 포스아웃 후 한화 하주석을 몰고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.29/

29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 한국시리즈 3차전. 2회말 1사 1, 2루 이도윤의 유격수 땅볼 때 런다운에 걸린 2루주자 하주석이 태그아웃되고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.29/
'평범한 수비로 포구할 수 있는지'는 전적으로 심판이 판단한다. 야구규칙은 '심판원은 인필드플라이 규칙을 적용할 때 내야수가 보통의 수비로 처리할 수 있느냐 없느냐를 기준으로 삼아야 하며, 잔디선이나 베이스 라인 등을 임의로 경계선으로 설정하여서는 안 된다'고 설명한다.

어필도 불가능하다. 야구규칙은 '인필드플라이는 결코 어필 플레이가 아니다. 심판원의 판단은 절대적이며 그 결정은 즉각 내려져야한다'고 정했다.

이 장면에서는 심판이 인필드플라이를 선언하지 않았다. 오지환이 이를 보고 상황을 최대한 활용했다고 풀이할 수 있다.


대전=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

