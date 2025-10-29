이렇게 극적일 수 있나. 우승 내준 홈런→PO 1차전 9회 홈런→PO 4…

|
[대전=스포츠조선 권인하 기자]그동안의 부진을 털어내고 팬들에게 19년만에 한국시리즈 승리를 선사하고 기쁨의 눈물을 흘렸다.
1-2로 뒤진 8회초 1사 1,3루의 위기에 등판한 김서현은 오스틴과 승부를 펼치다가 2S의 유리한 카운트에서 오스틴의 등 뒤로 공을 던지는 폭투를 했다. 3루주자가 홈을 밟아 1-3. 자칫 김서현이 또 무너질 수도 있는 상황이었지만 김서현은 오스틴을 좌익수 플라이로 잡아내더니 김현수도 중견수 플라이로 처리하고 추가 실점은 막아냈다.
다행히 8회말 문현빈의 행운의 1타점 안타와 황영묵의 동점 밀어내기 볼넷, 심우준의 역전 2타점 2루타 최재훈의 쐐기 2타점 안타 등이 나오며 단숨에 7-3 역전.
인터뷰실에 온 김서현에게 눈물을 흘린 이유를 물었다. 김서현은 "랜더스전부터 힘든 일이 많았는데 오늘 경기를 오랜만에 잘 막았다"며 "9회를 막은게 오랜만이어서 힘들었던 게 그때 갑자기 감정이 올라왔다"며 당시 눈물을 설명.
김서현은 "자신감을 잃고 잃고 위축되고 위축됐다. 주변 선배님들이 자신감있게 던지면 살아날 수 있다고 응원해주셨고, 불펜 포수인 친형도 응원해 줬다"며 "최대한 빨리 일어나려고 했는데 시간이 많이 걸린 것 같다. '네 덕분에 여기까지 왔는데 주눅들 필요없다'는 얘길 들었는데 그거 듣고 해내야겠다는 생각을 했다"라며 동료들의 응원이 큰 힘이 됐다고 했다.
아이러니 하게도 김영웅에게 홈런을 맞았던 플레이오프 4차전부터 구위는 살아났다고. 김서현은 "한국시리즈 1차전보다 영웅이 형에게 홈런을 맞았던 플레이오프 4차전부터 볼이 좋아졌다고 양상문 코치님께서 말씀하셨다. 페이스가 다시 올라왔다고 그때처럼 던지면 된다고 하셨다"라고 했다.
이젠 아픈 기억이 아닌 19년만에 한화의 승리투수가 된 좋은 기억으로 나간다. 김서현은 "오랜만에 승리를 막은 좋은 기억을 남은 경기에 새겨두면서 더 안전하게 막을 수 있게 훈련을 더 열심히 하고 시합 때도 더 노력하겠다"라고 각오를 밝혔다.
대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com