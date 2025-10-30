'뜨거운 눈물' 스스로 극복한 김서현 안아준 최재훈...김경문 감독 믿음…

|
[대전=스포츠조선 박재만 기자] 한화 이글스 마무리 투수 김서현이 스스로 위기를 극복한 뒤 포효했다. 베테랑 포수 최재훈은 말없이 다가가 그동안 마음고생이 심했던 마무리 투수를 따뜻한 품에 안았다.
경기 후반부까지 끌려가던 한화는 8회말 LG 필승조 송승기와 마무리 유영찬을 무너뜨리며 역전에 성공했다. 극심한 타격 부진에 빠져 있던 심우준이 2사 만루 찬스에서 역전 적시타를 날리며 경기를 뒤집었다. 이어진 2사 2,3루 이번에는 최재훈이 LG 김영우 상대 달아나는 적시타까지 날리며 한화는 8회말에만 6점을 뽑아냈다.
8회초 폭투로 실점을 허용했던 마무리 김서현은 9회초 1사 1,2루에서 LG 문성주를 병살 처리한 뒤 포효했다.
경기 종료 후 더그아웃에 들어선 김서현은 뜨거운 눈물을 흘렸다.
이대로 끝났더라면 한국시리즈 3연패. 2대1 1점 차로 뒤지고 있던 경기 후반 김경문 감독은 마무리 김서현을 믿고 마운드에 올렸다. 8회초 1사 1,3루 LG 오스틴과 승부에서 직구 2개로 0B 2S 유리한 카운트를 선점한 한화 마무리 김서현은 3구째 구종도 가장 자신 있는 직구를 선택했다.
마무리 김서현은 김경문 감독 앞에서 고개를 푹 숙이며 그동안 미안했던 마음을 전했다. 끝까지 마무리 투수를 믿어준 김경문 감독도 한국시리즈 3차전 승리에 미소 지었다.
