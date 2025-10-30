염갈량 게이지 고장났나... 3차전까지 유일한 무안타 굴욕. '효자' 외…

염갈량 게이지 고장났나... 3차전까지 유일한 무안타 굴욕. '효자' 외국인 안타 언제 보나

27일 서울 잠실구장에서 열린 한화와 LG의 한국시리즈 2차전. 오스틴이 타격훈련을 하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.27/

29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 한국시리즈 3차전. 8회초 2사 1, 3루 오스틴 타석, 김서현의 폭투 때 최원영이 득점하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.29/

29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 한국시리즈 3차전. 1회초 1사 1루 오스틴의 투수앞 병살타 때 이도윤이 폰세의 송구를 잡고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.29/

[대전=스포츠조선 권인하 기자]3차전까지도 끝내 터지지 않았다. 결국 효자의 침묵에 팀은 역전패의 쓴맛을 봤다.

LG 트윈스의 '효자' 외국인 타자 오스틴 딘이 한국시리즈 3차전까지 안타를 치지 못했다. 11타수 무안타다. 3개의 볼넷만 얻었을 뿐이다. 선발로 나섰던 LG 타자 중 유일한 무안타.

1,2차전엔 오스틴이 안타를 치지 못해도 큰 영향을 느끼지 못했다. 다른 타자들이 쳐주면서 많은 득점을 했기 때문이다. 1차전 8대2, 2차전 13대5의 승리로 1,2차전에 21점을 뽑았다.

21점을 뽑은 라인업을 그대로, 오스틴도 3번 타자 그대로 3차전에 나섰는데 이번엔 연결이 잘 이뤄지지 않았다. 오스틴이 찬스에서 번번히 물러나면서 결국 LG의 공격력이 약화됐고, 이는 한화에게 추격의 불씨를 살려줘 8회말 역전을 당했다.

1회초 1사 1루서 한화 선발 코디 폰세와 끈질기게 승부를 펼친 것까지는 좋았지만 오스틴은 아쉽게 투수앞 병살타로 물러났다.

4회초 선두타자로 나와 좌익수 플라이로 물러난 오스틴은 6회초 1사 2루서는 삼진을 당했다. 홍창기가 몸에 맞는 볼로 출루한 뒤 신민재가 희생번트를 대면서 만은 찬스를 오스틴이삼진을 당해 날린 것. 이어 나온 김현수가 고의4구를 얻어 2사 1,2루가 됐지만 분보경도 삼진을 당해 결국 추가득점에 실패.

오스틴은 8회초 1사 1,3루서 나와 한화 마무리 김서현과 승부를 펼쳤다. 김서현의 공이 오스틴의 뒤로 날아올 정도로 제구가 잘 이뤄지지 않았지만 오스틴은 또 공략에 실패. 1,3루서 폭투로 추가 득점을 해 3-1로 앞선 상황에서 1사 2루의 위기가 이어졌으나 오스틴은 김서현에게 좌익수 플라이로 물러났다. 김현수 마저 중견수 플라이로 물러나며 더이상의 추가 득점을 못했다.


27일 서울 잠실구장에서 열린 한화와 LG의 한국시리즈 2차전. 4회말 2사 1루 볼넷으로 걸어나가는 오스틴. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.27/

26일 잠실구장에서 열린 한국시리즈 1차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 5회말 1사 3루 LG 오스틴이 상대 실책으로 득점을 올린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.26/

26일 잠실구장에서 열린 한국시리즈 1차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. LG 오스틴이 타격 훈련을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.26/
그리고 8회말 LG는 대거 6점을 내주며 3대7로 역전패했다.


막지 못한 불펜진에게 화살이 쏠리지만 달아날 기회에서 달아나지 못한 타선 역시 아쉬움이 컸다. 그리고 오스틴에 대한 걱정 역시 커질 수밖에 없었다.

LG 염경엽 감독은 이번 한국시리즈의 키 플레이어로 오스틴을 꼽았다. "타격 컨디션 가장 좋고. 오스틴이 안좋았을 때 타선이 전체적으로 잠기는 경우가 많았다"면서 오스틴이 터지길 바랐다.

1,2차전에선 오스틴의 부진 속에서도 타선이 터졌지만 3차전에선 오스틴이 모시며 다른 타자들 마저 동반 부진을 보였다.

이날 LG는 총 6안타를 기록했다. 10개를 친 한화보다. 안타수가 적었다.

3차전에 앞서 염 감독은 "1,2차전을 못쳐서 3차전을 기대한다"면서 "시리즈 전 훈련에서 컨디션이 좋았는데 너무 의욕이 앞서다보니 타이밍이 잘 맞지 않을 뿐이다"라며 오스틴의 부활을 기대했다. 하지만 3차전마저 침묵했고 타선이 전체적으로 불황에 빠졌다.

염 감독도 결국은 마음을 바꿨다. 3차전이 끝난 뒤 "타순을 조정해야 할 것 같다"며 오스틴의 부진으로 인해 타격 연결이 끊겼음을 인정했다.

오스틴은 언제 터질까. 이젠 속이 타들어가는 LG다.
대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

