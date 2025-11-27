"야구는 직업일 뿐" 월급 루팡 제대로 했네…7년 3600억원 초대박, …

[스포츠조선 이종서 기자] "돈을 벌기 위해서 야구를 한다." 이보다 심한 '먹튀'가 있었을까.
미국 ESPN은 27일(이하 한국시각) "LA 에인절스 앤서니 렌던(35)이 구단과 계약 중 남은 1년 3800만 달러(약 557억 원)에 대한 바이아웃을 협의하고 있다"고 밝혔다. 매체는 "고관절 수술 이후 재활을 하며 2025년 시즌을 통째로 쉬었던 랜던은 결국 은퇴를 할 것으로 보인다"라고 전했다.
랜던은 2019년 3할1푼9리 34홈런을 친 강타자. 당시 워싱턴 내셔널스 소속이었던 그는 창단 첫 월드시리즈 우승을 이끌었다. 랜던은 7년 총액 2억4500만달러(약 3600만원)이라는 초대형 규모의 계약을 LA 에인절스와 했다.
악연의 시작이었다. 랜던은 2020년 코로나19로 60경기 단축 시즌 상황에서 52경기 타율 2할8푼6리 1홈런에 머물렀다.
이후에는 부상이 발목을 잡았다. 올해까지 60경기 이상 나선 적이 없었다. 올해에는 고관절 수술을 받으면서 한 경기도 뛰지 못했다.
앤서니 랜던.AP연합뉴스
에인절스에서의 6시즌 성적은 처참하다. 257경기 출전에 그쳤고, 2할4푼2리 22홈런 125타점 OPS(장타율+출루율) 0.717에 그쳤다. 6시즌 홈런이 2019년 한 시즌 친 것을 넘기지 못했다. 출전 경기수도 평균 50경기가 채 안 됐다.
여기에 다소 경솔한 언행으로 논란까지 만들었다. 렌던은 "야구는 내 인생의 최우선 순위가 아니다. 직업일 뿐이다. 돈을 벌기 위해 야구를 한다. 가족이 우선순위"라며 "정규시즌 162경기는 너무 많다. 시즌을 단축해야 한다"라고 했다. 성적이라도 좋았다면 '가정적인 선수'라며 넘어갈 수도 있었다. 그러나 '먹튀'의 길을 걷고 있는 랜던이었던 만큼, '워크에식' 논란으로 이어졌다. 결국 이 발언은 많은 팬의 원성을 샀다.
현지 언론은 일침을 가했다. ESPN은 "렌던과 에인절스의 대형 계약은 팀에 그 어떠한 이익도 가져다주지 못했다. 매년 악재의 연속이었다"라고 이야기했다. 이종서 기자 bellstop@sportschosun.com