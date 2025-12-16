2학년이 이영민 타격상이라니, 17년만 개성고 강영은 기억해야 할 이름, 2025 야구소프트볼인의 밤'성황리 개최

이영민 타격상 시상(개성고 강영은)

[스포츠조선 정현석 기자]개성고 강영은이 이영민 타격상을 수상했다.

강영은은 15일 서울 송파구 서울올림픽파크텔에서 대한야구소프트볼협회 주최로 열린'2025 야구소프트볼인의 밤' 행사에서 최고 기록의 타자에게 수여하는 상의 주인공이 됐다. 강영은은 고교야구 주말리그와 전국대회에서 19경기 67타석 57타수 28안타, 타율 0.491, 11타점, 13도루를 기록했다. 2학년의 이영민 타격상 수상은 17년 만의 기록이다.

김일배 지도자상은 올해 모든 초등대회를 석권한 충북 석교초 이희준 감독이 받았다. 이 감독은 흥타령기, 전국소년체전, 회장기, 박찬호기 등 주요 전국대회에서 우승하며 지도력을 인정받았다.
양해영 대한야구소프트볼협회장 환영사
야구 소프트볼 우수심판상, 감사패도 함께 수여됐다. 우수심판상은 야구 부문 김용일, 남기현, 소프트볼 부문 김성배 심판이 받았다. 우수심판상 시상 이후에는 미국 여자프로야구리그(WPBL)에 진출한 김현아, 김라경, 박주아, 박민서 선수를 격려하는 뜻 깊은 시간이 이어졌다. 한국인 최초 메이저리거인 박찬호 팀61 대표가 직접 선수들에게 꽃다발을 전달하고 미국 무대에서의 성공을 기원했다.

유소년, 아마추어 야구 발전에 기여한 공로로 박찬호 팀61 대표, 이승엽 야구장학재단 이사장, 박준철 스타뉴스 대표이사, 광주광역시체육회 무등야구장 관리팀에 감사패가 수여됐다.

이번 행사는 2025년 한 해 동안 우수한 성적을 거둔 지도자와 선수들을 격려하고 아마추어 야구, 소프트볼 발전을 위해 기여한 심판과 관계자들의 노고를 돌아보며 한 해를 마무리하기 위해 마련됐다.
우수선수상 야구부문[좌측부터 윤성환, 장찬희, 김준수, 박지훈 대한야구소프트볼협회 부회장(시상자), 손가은, 하정우, 김현진, 임상우
대한야구소프트볼협회 양해영 회장은 "2025년 총 5400경기가 넘는 경기를 성공적으로 진행한 관계자들의 노고를 치하하고, 향후 야구, 소프트볼 발전을 위한 질적인 성장에 중점을 둘 것"임을 강조했다. 유승민 대한체육회 회장은 "한국야구가 세계 정상에 설 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔고, 며, 한국야구위원회(KBO) 허구연 총재는 "프로 아마 상생 구조 마련의 필요성"을 역설했다.

이번 행사에서는 야구와 소프트볼 각 부문 우수선수상 시상도 있었다.

◇야구 부문


하정우(충북 석교초), 김준수(대치중), 장찬희(경남고 투수), 윤성환(연세대 투수), 임상우(단국대 타자), 김현진(경기부천소사리틀야구단), 손가은(의왕블랙펄스)

◇소프트볼 부문: 이준희(충북사대부중), 한채율(충북사대부중), 김하현(서울신정고), 백윤지(서울신정고), 주하영(상지대), 이지영(상지대), 최연지(인천시체육회), 이서윤(인천시체육회)

사진제공=대한야구소프트볼협회

