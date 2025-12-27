가장 몸값 많이 받을 때라서... 지금 다년계약이냐, 내년 FA냐. 우승포수, 출루왕의 선택은

기사입력 2025-12-27 12:14


LG 트윈스 박동원, 차명석 단장, 홍창기. 스포츠조선DB

가장 몸값 많이 받을 때라서... 지금 다년계약이냐, 내년 FA냐. 우승…
31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 한국시리즈 5차전. LG가 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 염경엽 감독과 포옹을 하는 홍창기의 모습. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.31/

가장 몸값 많이 받을 때라서... 지금 다년계약이냐, 내년 FA냐. 우승…
31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 5차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 우승을 차지한 LG 박동원, 유영찬이 환호하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.31/

[스포츠조선 권인하 기자]다년계약 협상을 할지도 아직 결정이 나지 않았다.

2026년 전력 구성을 사실상 마무리 지은 LG 트윈스에게 남은 마지막 숙제가 있다. 바로 내년시즌 뒤 FA가 되는 박동원과 홍창기의 다년계약 여부다.

박동원은 2023년 FA로 LG에 와서 두번의 우승을 이끈 주전 포수다. 박동원 뒤에 마땅한 포수가 없어 박동원의 역할은 절대적이라 할 수 있다. 투수들을 잘 이끌어주는데다 매년 20홈런 이상을 때려내는 장타력으로 하위타선에서 타점을 올려주며 LG 하위타선을 강하게 만들어줬다.

홍창기는 LG 부동의 톱타자이자 2021년과 2023,2024년 등 세차례 출루왕을 기록한 KBO리그 최고의 출루머신이다. LG 공격의 시발점이라 할 수 있다. 찬스에서도 강해 하위 타선에서 만든 찬스를 해결해주는 역할까지 한다.

LG가 꾸준히 강팀으로 우승을 노리기 위해선 둘이 꼭 필요한 자원임은 분명하고 그래서 FA가 되기 전에 잡기 위해 다년계약을 제안한 상태다.

연말이라 아직은 다년계약에 대한 답변을 하지는 않은 상태. 1월이면 선수들의 마음이 결정될 듯 하다.

박동원과 홍창기에겐 인생에서 가장 중요한 결정이 될 수 있다. 이번 FA가 시기적으로 가장 큰 몸값을 받을 수 있기 때문이다.


가장 몸값 많이 받을 때라서... 지금 다년계약이냐, 내년 FA냐. 우승…
30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 4차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 9회초 무사 1루 LG 박동원이 투런포를 날리고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.30/

가장 몸값 많이 받을 때라서... 지금 다년계약이냐, 내년 FA냐. 우승…
31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 한국시리즈 5차전. 9회초 1사 만루 홍창기가 1타점 희생플라이를 치고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.31/
박동원은 2023년 LG로 오면서 총액 65억원을 받기로 했다. 내년이면 36세가 되는 박동원은 나이로 볼 때면 첫번째 FA 때만큼 받을 수 있을지는 의문이지만 최근 주전 포수감이 별로 없다는 점은 박동원에겐 호재다. 포수가 약한 팀이라면 공격력을 갖췄고, 어깨도 좋아 도루 저지 능력까지 있는 박동원을 노릴 이유는 충분하다.


홍창기는 첫번째 FA지만 대졸 출신에 2군에서 뛴 기간도 있다보니 1군 데뷔가 늦었다. 내년이면 33세가 되는 홍창기라서 이번이 FA 계약에서 가장 많은 몸값으로 계약을 할 수 있다.

LG와 다년계약을 하게 되면 당장 경쟁이 없기 때문에 내년 FA 시장에 광풍이 불 경우 액수에 대한 아쉬움이 생길 수도 있다. 하지만 1년 빨리 다년 계약을 하면서 FA 시즌에 대한 부담을 없애 안정적으로 시즌을 치를 수 있다는 장점이 있다.

물론 FA에 도전해 시장에 가치 평가를 받아 볼 수도 있다. 이미 실력은 검증된 선수들이기에 내년시즌 성적이 그리 뛰어나지 않아도 필요로 하는 팀이 뛰어 들 수 있다.

LG와의 다년계약이 더 좋은 지, FA로 시장에 나가서 여러 팀을 만나보고 하는 계약이 좋은지는 알 수 없다. 둘 중 하나만 선택할 수 있기 때문에 무엇이 더 좋은지 결과로 비교할 수도 없다. 둘의 선택만 있을 뿐이다.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

해린 닮은 정웅인 딸, 길거리서 섭외 받아..“배우 될 상”

2.

풍자, 갈비뼈 빼서 5번째 코 수술 "더 이상 몸에서 쓸 수 있는 게 없어"

3.

이혁재 또 채무 논란..“3억 원 빌리고 안 갚아” 사기 혐의 피소

4.

이준, 음주운전 의심 차량 추적..."누가 봐도 신고했어야 할 상황"

5.

지상렬, 사랑꾼 됐다..♥16세 연하 신보람과 공개 열애하더니 "내 첫사랑"

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜]손흥민 초대박 공식발표! 자랑스런 한국인 'FIFA 인정' …월드클래스 9인 포함, '메날두'와 어깨 나란히

2.

[공식발표]"韓 축구 대경사!" '태극기 펄럭'→'개인으론 유일' 손흥민 우승컵 번쩍, 2025년 '축구계 8대 기적' 환호

3.

'연봉 3억↓'에도 퀄리티가 다르다? 10명 중 '일본産' 투수 7명…'압도적 대세' 쏠린 이유 [SC포커스]

4.

겨우 8년 뛴 오타니. 벌써 역대 최고 선수 17위라니... 베이브 루스 넘을까 "역대 최고 선수로 향하고 있다."

5.

"최고가 아닌 클럽에서 왜 열심히 뜁니까?"→래시포드 맨유 비난…"바르셀로나서는 동기부여 충만"

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜]손흥민 초대박 공식발표! 자랑스런 한국인 'FIFA 인정' …월드클래스 9인 포함, '메날두'와 어깨 나란히

2.

[공식발표]"韓 축구 대경사!" '태극기 펄럭'→'개인으론 유일' 손흥민 우승컵 번쩍, 2025년 '축구계 8대 기적' 환호

3.

'연봉 3억↓'에도 퀄리티가 다르다? 10명 중 '일본産' 투수 7명…'압도적 대세' 쏠린 이유 [SC포커스]

4.

겨우 8년 뛴 오타니. 벌써 역대 최고 선수 17위라니... 베이브 루스 넘을까 "역대 최고 선수로 향하고 있다."

5.

"최고가 아닌 클럽에서 왜 열심히 뜁니까?"→래시포드 맨유 비난…"바르셀로나서는 동기부여 충만"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.