가장 몸값 많이 받을 때라서... 지금 다년계약이냐, 내년 FA냐. 우승…

가장 몸값 많이 받을 때라서... 지금 다년계약이냐, 내년 FA냐. 우승포수, 출루왕의 선택은
|LG 트윈스 박동원, 차명석 단장, 홍창기. 스포츠조선DB
|31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 한국시리즈 5차전. LG가 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 염경엽 감독과 포옹을 하는 홍창기의 모습. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.31/
|31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 5차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 우승을 차지한 LG 박동원, 유영찬이 환호하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.31/
[스포츠조선 권인하 기자]다년계약 협상을 할지도 아직 결정이 나지 않았다.
2026년 전력 구성을 사실상 마무리 지은 LG 트윈스에게 남은 마지막 숙제가 있다. 바로 내년시즌 뒤 FA가 되는 박동원과 홍창기의 다년계약 여부다.
박동원은 2023년 FA로 LG에 와서 두번의 우승을 이끈 주전 포수다. 박동원 뒤에 마땅한 포수가 없어 박동원의 역할은 절대적이라 할 수 있다. 투수들을 잘 이끌어주는데다 매년 20홈런 이상을 때려내는 장타력으로 하위타선에서 타점을 올려주며 LG 하위타선을 강하게 만들어줬다.
홍창기는 LG 부동의 톱타자이자 2021년과 2023,2024년 등 세차례 출루왕을 기록한 KBO리그 최고의 출루머신이다. LG 공격의 시발점이라 할 수 있다. 찬스에서도 강해 하위 타선에서 만든 찬스를 해결해주는 역할까지 한다.
LG가 꾸준히 강팀으로 우승을 노리기 위해선 둘이 꼭 필요한 자원임은 분명하고 그래서 FA가 되기 전에 잡기 위해 다년계약을 제안한 상태다.
연말이라 아직은 다년계약에 대한 답변을 하지는 않은 상태. 1월이면 선수들의 마음이 결정될 듯 하다.
박동원과 홍창기에겐 인생에서 가장 중요한 결정이 될 수 있다. 이번 FA가 시기적으로 가장 큰 몸값을 받을 수 있기 때문이다.
|30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 4차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 9회초 무사 1루 LG 박동원이 투런포를 날리고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.30/
박동원은 2023년 LG로 오면서 총액 65억원을 받기로 했다. 내년이면 36세가 되는 박동원은 나이로 볼 때면 첫번째 FA 때만큼 받을 수 있을지는 의문이지만 최근 주전 포수감이 별로 없다는 점은 박동원에겐 호재다. 포수가 약한 팀이라면 공격력을 갖췄고, 어깨도 좋아 도루 저지 능력까지 있는 박동원을 노릴 이유는 충분하다.
|31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 한국시리즈 5차전. 9회초 1사 만루 홍창기가 1타점 희생플라이를 치고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.31/
홍창기는 첫번째 FA지만 대졸 출신에 2군에서 뛴 기간도 있다보니 1군 데뷔가 늦었다. 내년이면 33세가 되는 홍창기라서 이번이 FA 계약에서 가장 많은 몸값으로 계약을 할 수 있다.
LG와 다년계약을 하게 되면 당장 경쟁이 없기 때문에 내년 FA 시장에 광풍이 불 경우 액수에 대한 아쉬움이 생길 수도 있다. 하지만 1년 빨리 다년 계약을 하면서 FA 시즌에 대한 부담을 없애 안정적으로 시즌을 치를 수 있다는 장점이 있다.
물론 FA에 도전해 시장에 가치 평가를 받아 볼 수도 있다. 이미 실력은 검증된 선수들이기에 내년시즌 성적이 그리 뛰어나지 않아도 필요로 하는 팀이 뛰어 들 수 있다.
LG와의 다년계약이 더 좋은 지, FA로 시장에 나가서 여러 팀을 만나보고 하는 계약이 좋은지는 알 수 없다. 둘 중 하나만 선택할 수 있기 때문에 무엇이 더 좋은지 결과로 비교할 수도 없다. 둘의 선택만 있을 뿐이다.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com
