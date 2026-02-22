'연봉 전원 3000만원' 열정페이? → 돈 받고 야구하는 게 어디냐. "프런트까지 이렇게 간절한 팀은 처음"

|
[서귀포=스포츠조선 한동훈 기자] "이 팀이 없었다면..."
그는 "이 팀이 안 생겼다면 어디서 무엇을 하고 있었을까. 우리는 프런트까지도 다 간절하다. 이렇게 선수단부터 프런트까지 하나로 간절한 팀은 처음일 것"이라고 감격했다.
키움과 KIA에서 뛰었던 예진원은 "내가 잘하면 많이 받을 수 있다. 연봉을 따질 때가 아니다"라며 야구에 집중할 수 있는 환경에 고마워했다.
대학을 가려다가 울산에 온 고졸 유망주 이승근도 연봉은 뒷전이었다. "프로가 훨씬 체계적이다. 내가 발전할 수 있게 똑똑하게 운동을 배우고 싶다"고 오히려 기대감을 더 나타냈다.
|
|
독립리그에서만 뛰었던 투수 진현우는 월급을 받으면서 야구를 하는 게 처음이다. 진현우는 "회비를 내면서 야구를 했었는데 이렇게 지원을 받는 신분이 된 게 놀랍다"고 기뻐했다.
다들 의욕이 충만해서 장원진 감독은 오히려 걱정이다.
장원진 감독은 "정신 상태는 최고다. 너무 열심히 해서 다칠까봐 주의를 시키려고 한다"며 웃었다.
부상을 당하면 다 소용이 없다. 장원진 감독은 "건강하게 풀타임을 치르는 것이 중요하다. 워낙 열심히 하고 간절하게 하는 모습이 짠하다. 목표는 우승이라고 맨날 이야기하는데 이 선수들과 1년 무사히 했으면 좋겠다"고 기원했다.
