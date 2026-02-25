"조작 아냐?" 167㎞ 강속구로 머리 위 사과 '쾅'…밀워키 선수들의 목숨 건 진기명기 화제

최근 밀워키 브루어스가 구단 SNS를 통해 올린 사진이 화제다. 홈플레이트에 의자를 놓고 앉은 선수 머리 위엔 사과가 올려져 있고, 투수가 강속구로 그 사과를 맞혀 떨어뜨리는 장면이다.
주인공은 밀워키 투수 제이콥 미시오로프스키와 쿠퍼 프랫. MLB닷컴은 '미시오로프스키가 프랫의 머리 위에 올려진 사과를 맞힐 때 공의 구속은 104.3마일(약 167㎞)이었다'고 소개했다. 만약 공이 사과가 아닌 프랫의 신체를 맞혔다면 끔찍한 장면이 될 수도 있었던 상황. MLB닷컴은 '미시오로프스키가 제구력 개선을 위해 노력 중이라는 점을 떠올려 보면 목숨을 건 아슬아슬한 묘기였다'고 촌평했다.
영상이 공개되자 팬들의 반응은 폭발적이었다. 아들의 머리에 사과를 올려 놓고 이를 화살로 맞춘 스위스 영웅 윌리엄 텔의 서사를 떠올리게 하는 장면. 빠른 구속 뿐만 아니라 완벽한 제구, 동료에 대한 믿음이 없다면 만들어낼 수 없었던 콘텐츠라는 점에서 미시오로프스키와 프랫의 영상은 관심을 끌 수밖에 없었다. 심지어 밀워키 선수들조차 미시오로프스키와 프랫에게 관련 영상의 진위 여부를 물을 정도. 워낙 빠른 공이었던 데다 정확하게 사과를 맞혀 떨어뜨리는 장면은 선수들 입장에서도 신기하게 보일 만했다. 최근 AI를 활용한 가짜 영상이 많다는 점도 선수와 팬들이 의심의 눈초리를 보낸 이유 중 하나.
◇사진출처=밀워키 브루어스 SNS
하지만 놀랍게도 이 영상은 '진짜'였다. MLB닷컴은 '밀워키 구단 영상 제작팀이 젊은 야구 팬들에게 다가가기 위한 아이디어를 구상하다 생각해낸 것'이라고 소개했다. 그러면서 '무엇이든 시도해 보려는 의지가 있는 선수들로 클럽하우스를 채우는 건 큰 도움이 된다'고 평했다.
각 구단의 SNS 활용은 선택이 아닌 필수가 된 지 오래다. 초창기만 해도 선수-팬 개개인 간 소통에 의존하는 게 대부분이었지만, 이제는 구단 차원에서도 SNS를 활용한 팬 서비스에 대한 니즈 충족을 고민하기에 이르렀다. 기존 팬에 대한 서비스 뿐만 아니라 신규 팬 유입을 위한 다양한 콘텐츠 개발에 모든 팀이 사활을 걸고 있다. 훈련-경기 일정 탓에 선수들을 활용한 콘텐츠 제작에는 제약이 있는 게 사실이지만, 대부분의 구단들이 신출귀몰한 아이디어를 통해 새로운 영상을 만들어 팬들을 즐겁게 하고 있다.