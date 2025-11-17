[현장인터뷰] 이상범 하나은행 감독, "데뷔전 승리는 기쁘지만, 아직 잘 모르겠다"

기사입력 2025-11-17 21:46


[현장인터뷰] 이상범 하나은행 감독, "데뷔전 승리는 기쁘지만, 아직 잘…



"데뷔전 승리는 기쁘지만, 아직 잘 모르겠다."

하나은행이 개막전부터 파란을 일으켰다. 지난 시즌 최하위에 그쳤던 하나은행은 17일 부천실내체육관에서 열린 'BNK금융 2025~2026 여자프로농구' 홈 개막전에서 우리은행을 66대45, 큰 점수차로 꺾었다. 지난 시즌 정규리그 1위 우리은행을 공수 모두에서 압도하는 결과였다. 리바운드 싸움에서도 49-32로 크게 앞섰다.

박소희가 14득점, 이이지마 사키 11득점, 진안 10득점 등 3명이 두자릿수 득점을 올렸지만 코트에 나선 9명 중 8명이 득점에 가담하며 김단비 이민지 정도만이 버틴 우리은행에 예상 외의 대승을 거뒀다.

남자농구에선 우승까지 이끌었던 베테랑 사령탑이지만, 여자농구에선 데뷔전을 치른 이상범 하나은행 감독은 "개막전이고 여농 첫 경기에서 승리를 거뒀기에 기쁘고 영광스럽다. 하지만 경기 전에 얘기를 했듯 아직 우리의 실력은 잘 모르겠다"고 웃었다. 그러면서 "우리은행 선수들의 컨디션이 전체적으로 안 좋았던 것 같다. 이런 경기가 계속 되어야 좀 알 수 있을 것 같다"고 말했다.

그러면서도 승리의 공을 선수들에게 돌렸다. 이 감독은 "무엇보다 루즈볼 상황에서 모든 선수가 리바운드에 가세하는 적극적이면서도 기본적인 플레이를 했기에 이길 수 있었던 것 같다. 선수들에게 고맙다"고 말했다. 이어 "우리는 젊은 선수들이기에 상대보다 한발 더 뛰는 농구를 할 수 밖에 없다. 스탠딩 농구로는 우리팀은 당연히 상대를 이기기 어렵다"고 강조했다.

이날 경기에서 박소희가 14득점-8리바운드로 맹활약을 했지만, 이 감독의 판단은 냉정했다. 아직도 많이 부족하다는 것이다. 그만큼 기대도 큰 것이라 할 수 있다.

이 감독은 "박소희와 이날 적극적인 모습을 보였던 박진영은 둘 다 너무 많은 것을 보여주려 하고, 불필요한 동작이 많다. 그래서 플러스가 아닌 마이너스 농구를 해야 한다. 아직 갈 길이 멀다"면서도 "오늘만큼만 계속 해줘야 한다"고 말했다.

올 시즌을 끝으로 은퇴를 하는 베테랑 김정은에 대해선 "15~20분 정도 뛰어줄 것을 기대하고 있다. 오늘 경기도 2득점에 불과했지만, 워낙 수비 커버와 함께 젊은 선수들을 코트에서 잘 이끌어줬다. 선수들도 안정감이 생긴다. 승부처를 지켜줄 최고의 선수"라며 김정은과의 올 시즌 멋진 '라스트 댄스'를 기대했다.


부천=남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'205만 채널 삭제빵' 밴쯔·윤형빈 재회…"솔직히 진짜 지울 줄 몰랐다"

2.

이장우X함은정 '우결' 14년 후 외모 변화 "돼지가 됐다"

3.

'현대家 사돈' 백지연, 이영애와 '한남동 인연' 맺었다..."브런치 약속 자주해"

4.

신동엽, '대마초 4번' 전인권 공개 저격..."난 한번해서 성숙해졌는데"

5.

'설경구♥' 송윤아, 파마도 직접 하는 톱배우…"잠옷·민낯도 아름다워"

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독] 55SV 55HLD 필승조 시장 나온다…홍건희, 전격 옵트아웃 선언 '보상금·보상선수 없다'

2.

"메이저리그급 타자" 日감독 뜨거운 찬사, 직접 들은 안현민의 솔직한 속내 "표현 자세히 보면…가야할 길 멀다" [김포공항일문일답]

3.

"3년 전 패배 많이 생각하지 않아"...오직 월드컵만 바라보는 손흥민, 가나전 승리 의지 확고 "포트2 가장 중요"→"좋은 기운으로 내년 돌입하고파"[현장인터뷰]

4.

'통곡의 벽→동료' 정우주 웃게한 박해민, 내년엔 혹시? "덕분에 맘편히 던졌다" [김포공항인터뷰]

5.

오타니 집에는 트로피가 몇개나 있을까? "인간의 두뇌로 그를 이해하는 건 불가능하다"

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독] 55SV 55HLD 필승조 시장 나온다…홍건희, 전격 옵트아웃 선언 '보상금·보상선수 없다'

2.

"메이저리그급 타자" 日감독 뜨거운 찬사, 직접 들은 안현민의 솔직한 속내 "표현 자세히 보면…가야할 길 멀다" [김포공항일문일답]

3.

"3년 전 패배 많이 생각하지 않아"...오직 월드컵만 바라보는 손흥민, 가나전 승리 의지 확고 "포트2 가장 중요"→"좋은 기운으로 내년 돌입하고파"[현장인터뷰]

4.

'통곡의 벽→동료' 정우주 웃게한 박해민, 내년엔 혹시? "덕분에 맘편히 던졌다" [김포공항인터뷰]

5.

오타니 집에는 트로피가 몇개나 있을까? "인간의 두뇌로 그를 이해하는 건 불가능하다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.