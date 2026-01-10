골든스테이트 윈 나우 할 만하네! 전세계 스포츠팀 영입 이익 최다 2위. 애틀랜타, 필라델피아 공동 7위. MLB 톱 20 NO 굴욕
[스포츠조선 류동혁 기자] 미국프로풋볼(NFL) 댈러스 카우보이스가 전 세계 스포츠팀 가운데 시즌 영업이익 최다를 기록했다.
미국 경제 전문지 포브스가 10일(한국시각) 발표한 전 세계 스포츠팀 영업 이익 순위에 따르면 NFL 댈러스가 6억2900만달러(약 9183억원)를 기록해 1위에 올랐다.
NFL 댈러스는 지난해 12월 포브스가 발표한 전 세계 스포츠팀 가치 평가에서도 130억달러의 가치를 인정받아 10년 연속 1위를 차지했다.
2위는 미국프로농구(NBA) 골든스테이트 워리어스의 4억900만달러다. NBA 골든스테이트는 지난해 12월 스포츠팀 가치 평가에서 110억달러로 NFL 댈러스에 이어 2위였다.
공동 3위는 NFL 로스앤젤레스(LA) 램스와 북미아이스하키리그(NHL) 에드먼턴 오일러스로 2억4400만달러의 이익을 낸 것으로 집계됐다.
자동차 경주팀인 포뮬러 원(F1)의 메르세데스가 2억2700만달러로 5위에 올랐으며 NFL 뉴잉글랜드 패트리어츠는 2억2200만달러로 6위다.
공동 7위 애틀랜타 호크스와 필라델피아 세븐티식서스 등 NBA 2개 팀은 나란히 2억300만달러의 영업 이익을 냈다.
공동 9위는 영업 이익 1억9100만달러를 기록한 NBA 휴스턴 로케츠와 NHL 토론토 메이플리프스다.
유럽 축구팀으로는 잉글랜드 프로축구 맨체스터 유나이티드가 1억8500만달러로 11위, 손흥민의 전 소속팀 토트넘 홋스퍼가 1억8400만달러로 12위를 각각 기록했다.
미국프로야구 메이저리그(MLB)에서는 상위 20위 내에 한 팀도 이름을 올리지 못했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com
