충격적 트레이 영 트레이드! 애틀랜타는 다 계획이 있구나. 샐러리캡 확보+앤서니 데이비스 영입 목표

|
|
[스포츠조선 류동혁 기자] 충격적 트레이드가 성사됐다. NBA 트렌드가 완전히 바뀐 상징성을 내포하고 있다.
NBA는 현 시점 수비와 활동력이 필수다. 영은 두 가지 모두 없다. 공격적으로는 최상급 퍼포먼스를 보이지만, 수비가 너무 허술하다. 게다가 메인 볼 핸들러로 볼 호그 기질을 지니고 있다. 그가 공을 잡으면 나머지 선수들의 최대 장점들이 완전히 죽어버린다. 영의 이런 플레이 스타일은 코트 마진에서 마이너스로 나온다. 결국 애틀랜타는 영이 뛰지 않을 때 리그 수비 톱 5에 준하는 수비력을 보이지만, 영이 뛸 때는 수비가 형편없어진다. 결국 영이 뛸 때 계속 패배하고, 없을 때 승률이 더 높은 기이한 현상이 발현된다. 어찌보면 당연한 결과다.
미국 CBS스포츠는 '애틀랜타 호크스는 트레이 영을 워싱턴 위저즈로 트레이드하며 연봉 부담을 덜었습니다. 애틀랜타는 CJ 맥컬럼과 코리 키스퍼트를 크게 신경 쓰지 않는 듯하다. 드래프트 지명권도 포함되지 않았습니다. 애틀랜타에게 이번 트레이드는 영의 연봉 부담을 덜고 새로운 프랜차이즈 스타를 영입하기 위한 발판을 마련하는 것이었다'고 트레이드 배경을 설명했다.
이 매체는 '애틀랜타는 이미 제일런 존슨이라는 프랜차이즈 스타가 있다. 그리고 앤서니 데이비스를 노릴 수도 있다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com