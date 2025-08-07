스포츠조선

구혜선, 이혼 5년만 대표로 새출발 "사무실 준공 마쳤어요"

기사입력 2025-08-07 17:03


[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 벤처기업 대표로 변신한 배우 구혜선이 새 사무실 준공을 마무리 했다.

구혜선은 7일 "벤처 사무실 준공을 마쳤어요. 9월에 인사드릴게요"라며 사진을 게재했다.

사진 속에는 예비벤처기업 확인서가 담겨있다. 이때 대표자에 구혜선의 이름이 적혀 있어 눈길을 끈다. 특히 구혜선은 예비 벤처기업 대표로 변신 후 사무실을 마련한 뒤 이날 준공까지 마무리하며 새로운 도전을 시작했다.

예비벤처기업 확인서에 따르면 유효 기간은 오는 2028년 5월 27일이다.

또한 구혜선은 벤처기업 협회로부터 "구혜선 대표님께 벤처확인기업이 되신 것을 축하드립니다"라며 받은 메일을 공개하기도 했다.

현재 카이스트 과학저널리즘 대학원 공학석사 과정을 밟고 있는 구혜선은 지난 3월 카이스트 교수와 함께 펼치는 헤어롤을 개발했다며 특허증을 공개해 놀라움을 안겼다. 이후 예비벤처기업확인서를 공개하며 벤처 기업 대표가 되었다고 전한 구혜선은 지난 7월 "헤어롤 론칭 준비 중"이라며 바쁜 일상을 전하기도 했다.

anjee85@sportschosun.com

