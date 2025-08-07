스포츠조선

펄어비스의 '붉은사막', 게임스컴에서 새로운 퀘스트라인 데모 공개

기사입력 2025-08-07 17:26


펄어비스의 '붉은사막', 게임스컴에서 새로운 퀘스트라인 데모 공개



펄어비스는 오는 20일부터 24일까지 독일 쾰른에서 개최하는 유럽 최대 게임전시회 '게임스컴 2025(Gamescom 2025)'에 참가한다고 7일 밝혔다.

이번 행사에서 펄어비스는 광활한 오픈월드를 경험할 수 있는 '붉은사막'(Crimson Desert)의 새로운 퀘스트라인 데모를 선보일 예정이다. 지난해 보스전 시연을 통해 지금까지 보지 못했던 속도감 있는 액션과 다양한 전투 플레이로 강렬한 인상을 남긴 바 있다고 회사측은 전했다.

관람객들은 오픈월드에서 펼쳐지는 치열한 전장을 시작으로 '붉은사막'의 초중반부 퀘스트를 즐길 수 있다. 데모 버전의 가장 큰 특징은 실제 전장을 방불케 하는 대규모 전투로 머리 위로 포탄이 날아들고 병사들의 함성, 무기들이 부딪히는 소리, 연기와 불길로 뒤덮인 전장은 전쟁의 생생한 현장을 그대로 재현했다고 펄어비스는 전했다. 전장 곳곳에서 실시간으로 진행되는 치열한 전투는 긴장감과 몰입감을 높인다.

각 캐릭터의 스토리는 고퀄리티 컷신을 통해 전달된다. 주인공 회색갈기 클리프(Kliff)와 동료 '웅카', 칼페이드의 영주 '스테판 랜포드', 칼페이드를 배신한 '카시우스 모턴' 등 핵심 인물들이 등장하며 방대한 '붉은사막'의 서사 중 일부를 체험하게 된다.

이밖에 광대한 오픈월드 속 파이웰 대륙도 선보인다. 시간의 흐름에 따라 변화하는 자연광, 날씨 효과는 물론 전장 뒤로 펼처진 산맥과 암벽 등 거대한 자연 지형이 시각적 임팩트를 더한다. 모든 시각적 요소는 자체 개발한 블랙스페이스 엔진으로 구현돼 사실적이고 고품질 비주얼을 통해 '붉은사막'의 세계관을 생생하게 전달한다고 펄어비스는 전했다.

최상의 게임플레이 환경을 제공하기 위해 제조사와 협업, AMD의 하드웨어와 삼성전자의 오디세이 OLED G6·G8 게이밍 모니터로 게임 플레이를 즐길 수 있다.

한편 펄어비스는 29일부터 9월 1일까지 미국 시애틀에서 열리는 '팍스 웨스트(PAX WEST)'에도 참가해 북미 게이머를 대상으로 퀘스트라인 데모를 시연할 계획이라고 전했다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'비동의 임신' 이시영, 美 식당 '민폐 논란'…"아이 방치+초상권 침해"

2.

임수향 "전현무에 스튜어디스 소개팅 시켜줬다" 깜짝 폭로 ('전현무계획2')

3.

블랙핑크 英 웸블리 입성 앞두고…리사, 성행위 연상 안무 선정성 논란[SC이슈]

4.

박서진, 성형 비용만 '억'대..."눈 3회·코·치아 성형...모발 이식도" ('벌거벗은 세계사')

5.

'보이즈2플래닛'팬들, 야구장서 '대포'들고 뛰어 들어…아수라장 '충격'

연예 많이본뉴스
1.

'비동의 임신' 이시영, 美 식당 '민폐 논란'…"아이 방치+초상권 침해"

2.

임수향 "전현무에 스튜어디스 소개팅 시켜줬다" 깜짝 폭로 ('전현무계획2')

3.

블랙핑크 英 웸블리 입성 앞두고…리사, 성행위 연상 안무 선정성 논란[SC이슈]

4.

박서진, 성형 비용만 '억'대..."눈 3회·코·치아 성형...모발 이식도" ('벌거벗은 세계사')

5.

'보이즈2플래닛'팬들, 야구장서 '대포'들고 뛰어 들어…아수라장 '충격'

스포츠 많이본뉴스
1.

본인은 '21년 동안' 몇 점짜리 선수라 평가했을까? 오승환 은퇴 기자회견 갖고 21년 아름다운 '마침표'[인천현장]

2.

오승환이 떠나는 진짜 이유 "내가 은퇴한다고 해도 이상하지 않더라"[현장 인터뷰]

3.

이강인 스페인 '깜짝' COME BACK! 아틀레티코 마드리드 이적 관심…"아시아 시장 공략 핵심"→韓 안 되면 日 노린다

4.

"자신감은 연습, 말보다 행동으로…" 종착지에 선 불멸의 레전드, "세이브 기록, 의식한 적 없다"

5.

'LG전 정조준' 손아섭, '현역 상대' 라이브 배팅도 이상無…"부담? 더 좋은 경기력에 도움"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.