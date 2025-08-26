송지효, 직접 나섰다…속옷브랜드 운영에 모델까지→숨겨놨던 '굴곡 몸매' …

송지효는 26일 자신의 개인 계정에 "니나.쏭 신상품 출시 했습니다욥"라는 글과 함께 사진 한 장을 공개했다.
니나쏭은 배우 송지효가 직접 만든 언더웨어 브랜드로 여러 방송에서 직접 운영에 참여하고 있음을 밝힌 바 있다. 함께한 사진에서 송지효는 그레이 컬러의 타이트한 톱과 팬츠 그리고 양말을 매치해 굴곡있는 몸매를 드러냈다.
한편 송지효는 최근 지석진의 유튜브 채널 '지편한세상'에 출연해 속옷 브랜드 '니나쏭'에 대해 "열심히 해야한다. 매일 출근 중이다"라며 "직원들하고 회의도 하고 원단 고르고 있다"라며 "유행이 정말 빠르다. 패션이라는 게 생각보다 쉽지 않더라. 여름거를 1년 반 전부터 준비해. 내년 겨울 상품을 지금 준비하고 있어. 누구보다 빠르게 유행까지 따라야하는 일이다"라고 밝힌 바 있다.
또 한 예능에서도 유재석이 "속옷이 하루에 한두개 주문 들어온다"고 말하자 "너무 안 팔려서 문제다"라고 털어놨고 이후에는 "김종국 유튜브 채널 출연 이후에 매출이 오르기 시작했다"고 말해 눈길을 끌었다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com